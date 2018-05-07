Военный парад в Казахстане
20:42. 7 мая 2018 Просмотров - 137 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Военный парад в Казахстане
7 мая на 40-й военной базе «Отар» прошел Боевой парад с участием Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан — Президента страны Нурсултана Назарбаева, посвященный Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Казахстан.
В смотре были задействованы 3 тысячи военнослужащих, 300 единиц техники и 40 единиц летательных аппаратов.
Боевой парад — это сочетание военного парада с элементами боевых учений и боевой подготовки. Это практическая демонстрация профессиональной выучки, слаженности и возможностей боевых расчетов казахстанской армии. В параде на базе «Отар» были задействованы около 3 тыс. военнослужащих, 300 единиц вооружения и военной техники и до 40 единиц летательных аппаратов. Парад состоял из двух частей. В первой части акимам областей, городов Астана и Алматы были вручены боевые знамена бригад территориальной обороны. После вручения знамен по традиции перед гостями и зрителями парада торжественным маршем прошли 19 пеших парадных коробок, в числе которых военнослужащие Сил специальных операций ВС РК, Службы государственной охраны, Национальной гвардии МВД РК, а также территориальных войск. Во второй части парада были показаны реальные тактические действия разведывательно-боевых подразделений с боевым применением современного вооружения и военной техники. В завершение Боевого парада пилотажная группа «Жетысу Барысы» выполнила фигуры высшего пилотажа. Отметим, что состоявшийся парад стал наглядной демонстрацией боеспособности армии Казахстана.
https://dambiev.livejournal.com/1168975.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com