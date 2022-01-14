Парад войск ОДКБ
В Алма-Ате в честь начавшегося вывода войск ОДКБ из Казахстана прошел военный парад.
Сам вывод завершится в ближайшие пару недель, что полностью укладывается в называемые перед вводом сроки в 2-3 недели (вплоть до месяца).
Красиво зашли. Красиво уходят. Сторонникам теории "заафганивания ВС РФ в Казахстане" надо что-то новое придумывать.
Ну а если без шуток, то мы наблюдали первую в истории практическую операцию войск ОДКБ, которую мало кто ждал.
В будущем подобную недооценку конечно же допускать уже не будут. Стоит также отметить, что в Турции насмотревшись на действия России в Казахстане тоже захотели свой ОДКБ.
Еще можно отметить отлаженную работу ВТА, которая показала наглядный эффект проводимых учений по переброске войск на большие расстояния, что привело к целой серии удивлений в стиле "А чего это они так быстро прибыли".