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Парад войск ОДКБ

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В Алма-Ате в честь начавшегося вывода войск ОДКБ из Казахстана прошел военный парад.
Сам вывод завершится в ближайшие пару недель, что полностью укладывается в называемые перед вводом сроки в 2-3 недели (вплоть до месяца).






Красиво зашли. Красиво уходят. Сторонникам теории "заафганивания ВС РФ в Казахстане" надо что-то новое придумывать.
Ну а если без шуток, то мы наблюдали первую в истории практическую операцию войск ОДКБ, которую мало кто ждал.
В будущем подобную недооценку конечно же допускать уже не будут. Стоит также отметить, что в Турции насмотревшись на действия России в Казахстане тоже захотели свой ОДКБ.
Еще можно отметить отлаженную работу ВТА, которая показала наглядный эффект проводимых учений по переброске войск на большие расстояния, что привело к целой серии удивлений в стиле "А чего это они так быстро прибыли".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7370337.html
Метки: Видео, Казахстан, ОДКБ, парады
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