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Иван Купала: тайна главного славянского праздника. Александр Пыжиков

18:35. 7 мая 2018 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал:

Взгляд изнутри

Как происходило само празднование Ивана Купалы и в чем глубокий физиологический смысл отдельных его обрядов: купания, костра, трапезы, хороводов и др. Какой экономический подтекст для общины носил праздник, как он был связан с закрепощением крестьян во второй половине XVII века. Почему в наши дни праздник приобретает всё большую популярность.

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Книги Пыжикова Александра Владимировича

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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