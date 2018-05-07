Иван Купала: тайна главного славянского праздника. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Взгляд изнутри

Как происходило само празднование Ивана Купалы и в чем глубокий физиологический смысл отдельных его обрядов: купания, костра, трапезы, хороводов и др. Какой экономический подтекст для общины носил праздник, как он был связан с закрепощением крестьян во второй половине XVII века. Почему в наши дни праздник приобретает всё большую популярность.

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