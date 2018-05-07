Путин 2018-2024. Ваши ожидания [Опрос]
14:24. 7 мая 2018 Просмотров - 208 3 коммент. Опубликовал: brahman
Кто чего ждет от следующих 6 лет?
Источник: colonelcassad.livejournal.com
Кто чего ждет от следующих 6 лет?
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Кто думает, что будет сильно хуже, пусть предложит свою кандидатуру. Тоже интересно узнать, кому народ симпатизирует. Усопших не предлагать (Сталин, Ленин и так далее).
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Да причем здесь народ ,его уже давно “имеют ввиду”.
А поскольку политика продолжающая с 1993 года неизменна,то естественно будет существенно хуже,опять же для кого хуже необходимо указать.
Да для всего народа жизнь станет существенно хуже, для “ломехуз” чуть лучше чем было.
Когда Путин сказал ,что они добились исполнения своих целей он был прав ,весь вопрос в том о ком он это говорил.Одно могу сказать совершенно точно – не о народе .
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П**** внес кандидатуру Медведева на пост премьера России.
Радуйтесь чудики )