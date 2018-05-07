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Путин 2018-2024. Ваши ожидания [Опрос]

14:24. 7 мая 2018 Просмотров - 208 3 коммент. Опубликовал:

Кто чего ждет от следующих 6 лет?

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: выборы, политика, Путин, Россия
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3 коммент.»

  • 1027 781
    KOCMOHABT 7 мая 2018 в 15:46 Ссылка Пометить
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    Кто думает, что будет сильно хуже, пусть предложит свою кандидатуру. Тоже интересно узнать, кому народ симпатизирует. Усопших не предлагать (Сталин, Ленин и так далее).

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    • 6280 3876
      Владимир KOCMOHABT 7 мая 2018 в 16:11 Ссылка Пометить
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      Да причем здесь народ ,его уже давно “имеют ввиду”.
      А поскольку политика продолжающая с 1993 года неизменна,то естественно будет существенно хуже,опять же для кого хуже необходимо указать.
      Да для всего народа жизнь станет существенно хуже, для “ломехуз” чуть лучше чем было.
      Когда Путин сказал ,что они добились исполнения своих целей он был прав ,весь вопрос в том о ком он это говорил.Одно могу сказать совершенно точно – не о народе .

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  • 19108 8916
    Ursus 7 мая 2018 в 16:13 Ссылка Пометить
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    П**** внес кандидатуру Медведева на пост премьера России.

    Радуйтесь чудики )

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