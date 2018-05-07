День Нашей Победы. Настоящая Суть праздника 9 мая. Алексей Орлов и Михаил Ять
Передача посвящена 9 мая. Вы узнаете почему нужно помнить и почитать своих предков.
Алексей Орлов и Михаил Ять
Люди разных поколений часто говорят: Мы победили в Войне.
Вроде бы, на первый взгляд, это высказывание ошибочно, ведь многие были рождены значительно позже.
В этой передаче ведущие разбирались, почему Мы именно так говорим об этих событиях.
Также в беседе было пояснено:
- почему ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОМНИТЬ И ПОЧИТАТЬ НАШИХ ПРЕДКОВ,
- почему ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРОВОДИТЬ ПРАЗДНИКИ В ТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ!
Поздравляем Весь Наш Народ, со Светлым Днём Нашей Общей Победы!
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Источник: www.youtube.com