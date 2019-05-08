Почему происходят войны? Алексей Орлов и Михаил Ять

Приближается знаменательная дата – день, когда наши Славные Предки завершили Победой длинную и кровопролитную войну 1941-1945 годов!



Алексей Орлов и Михаил Ять



Почему на нашей матушке Земле постоянно происходят войны?

Почему люди не могут жить в мире друг с другом?

Почему Божественный Мир допускает такие беды?

Ещё год назад, мы начали рассуждать по этому поводу в передаче:”День Нашей Победы. Настоящая Суть праздника 9 мая” – https://youtu.be/mUu7O6CyuwI



В этом видео мы продолжаем разбираться в этой ситуации дальше…



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Быть ДОБРУ!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mGyjNqR7OY8