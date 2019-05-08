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Почему происходят войны? Алексей Орлов и Михаил Ять

08:28. 8 мая 2019 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:

Приближается знаменательная дата – день, когда наши Славные Предки завершили Победой длинную и кровопролитную войну 1941-1945 годов!

Алексей Орлов и Михаил Ять

Почему на нашей матушке Земле постоянно происходят войны?
Почему люди не могут жить в мире друг с другом?
Почему Божественный Мир допускает такие беды?
Ещё год назад, мы начали рассуждать по этому поводу в передаче:”День Нашей Победы. Настоящая Суть праздника 9 мая” – https://youtu.be/mUu7O6CyuwI

В этом видео мы продолжаем разбираться в этой ситуации дальше…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mGyjNqR7OY8

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