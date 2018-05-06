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Пространственное развитие. Виктор Ефимов

17:28. 6 мая 2018 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:

30 марта, Московский Дом Национальностей

Выступление в рамках 1-го круглого стола “Новая концепция экономического развития Союзного государства: совместный образ будущего”.

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Рекомендуем:

Книги Внутреннего Предиктора СССР

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Виктор Ефимов

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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