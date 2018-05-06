Единственный путь к миру
13:09. 6 мая 2018 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Новый адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что американский лидер предан идее смены режима в Иране, сообщает Politico. При этом, по мнению экс-мэра Нью-Йорка, это единственный путь к миру на Ближнем Востоке.
Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который совсем недавно стал адвокатом президента США Дональда Трампа, заявил о том, что американский лидер «предан идее смены режима» в Иране.
«Это единственный путь к миру на Ближнем Востоке, — отметил он. — И это важнее израильско-палестинского соглашения».
Как отмечает издание, Белый дом в настоящее время изучает вопрос о том, что дальше делать с ядерной сделкой, которая была заключена между Тегераном и администрацией Обамы при участии пяти европейских стран и Евросоюза.
Politico напоминает, что во время декабрьских протестов в Иране Дональд Трамп в своём аккаунте в Twitter написал следующее: «Иран терпит неудачи на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку, заключённую с ними администрацией Обамы».
Он также добавил: «Великий иранский народ подвергался репрессиям на протяжении многих лет. Они страстно желают еды и свободы. А также прав человека. Богатство Ирана разворовывается. Настало время перемен!»
https://russian.rt.com/inotv/2018-05-06/Dzhuliani-Donald-Tramp-nastroen-na – цинк
1. То есть проблема не в вторжении США в Ирак, что породило огромное кол-во джихадистских организаций по всему региону.
2. И проблема не в создании с помощью США ИГИЛ, который никак не могут до конца уничтожить.
3. И даже не в "Арабской весне" проблема, которую поддерживали и помогали осуществлять США, что привело к целой серии войн разной степени кровопролитности и миллионам беженцев.
4. И тем более проблема не в многолетней оккупации Израилем территории Палестины, которая продолжает плодить войны и жертвы.
Проблема в том, что в Тегеране сидит неудобный для США режим.
Вот если сменить режим в Иране, то сразу все наладится. Видимо также, как было с Ираком.
Таков "единственный путь к миру". Сколько десятков или сотен тысяч людей умрет при попытках пройти по этому пути, разумеется не уточняют. Потом ведь всегда можно сказать, "Извините, мы ошиблись".
Источник: colonelcassad.livejournal.com