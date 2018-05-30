Об англо-американо-европейской иллюзии об их цивилизационном превосходстве

Общепризнанный традиционный подход суждений, опирающийся в основном на материалистическую методологию, применяемую в сфере общественных наук, а также светский уровень миропонимания современных ортодоксальных политиков и обществоведов, позволяет им утвердиться во мнении о том, что цивилизационная картина Мира сегодня как никогда противоречива. И по некритичной самооценке в искренности – это есть как бы основное их твердое не лукавое заключение.



Ложная демонстрация её как бы успешного проистечения фактически излишне преисполнена красками иллюзии о несуществующем благополучии и непорочности бытия людей.



Автомоторно затухающая «Глобализация», как бывший исполнительский программный процесс этапа цивилизационного развития под управлением старой интервентской Системы, и формально декларируемая общность основных взглядов управляющего сословия англо-американо-европейского меньшинства (якобы Мирового Управителя всеми процессами развития) в рамках, организуемых с их стороны действий и событий на общемировом уровне, зачастую серьезно расходятся в их непубличной оценке всего происходящего.

Соответственно и их подходы к решению проблем внутренней и внешней политики не характеризуются единством взглядов.



Убедительно в их среде вершится только одно, – их единство проявляет свой гранитный монолит в таких моментах, когда требуется «неопровержимо обосновать» в рамках ими вмененного правового поля и оправдать ими примененное насилие и воинствующую силовую агрессию при защите своих паразитирующих интересов, как несущественного меньшинства, над уходящим из под их контроля социально ущемленным преобладающим большинством.



В этих специально запутанных иллюзиях «цивилизационного развития» и навязанной лжи о всеобщем благополучии, эффективная действенность какого-либо управления мировым сообществом, обществами отдельных государств, организацией сожития в любой сфере бытия людей планеты, – более невозможна, Мир разрушается нарастающими темпами!



Но по чьей инициативе? Именно этот вопрос на публичном международном уровне стараются обходить стороной или организованным умолчанием.

Имеются некие отдельные фрагменты общественных, экономических, научных и иных отдельных позитивных проявлений.



Продолжается как бы развитие каких-то знаний; ученые обществоведы формально ведут активный поиск пути выхода из комплексного системного кризиса и выработки новой ориентации цивилизационного развития; некоторые направления научных исследований изредка удивляют мир своими открытиями и не только на материалистической основе.



Автомоторно проистекает внедрение «новых» технологий, к сожалению по прежнему разрушительного характера, но пока еще поддерживающих рост товарного наполнения и его мирового обмена.



Растёт масштаб торговых связей между государствами и народами; все шире распространяется кем-то навязанная информация «осредненного благополучия и упокоенности» в обществе, «обосновывающая» природную неизбежность насилия и пороков в жизни людей; усиливается её влияние на политические решения временно сдерживающего конфликтного состояния в сожитии на межгосударственном уровне.



Все больший вес в формальной словесной форме обретает «неприятие силовых методов» разрешения конфликтов, а фактически инициируя этим самым активизацию последующих более масштабных конфликтов военного насилия и многое другое.



Но иллюзиями этих «успехов» уже не сокрыть реальности необратимо свершившегося краха по всем вопросам управления на нынешнем этапе цивилизационного развития.

Разрушительные угрозы всему мировому сообществу приобрели глобальный характер, но дело не только в военных угрозах, войнах и каких-то совершенствующихся вооружениях.



Практически они уже второстепенны и на уровне международной политической арены это демонстрируется в открытой форме. Истинная причина всему этому совершенно иная. Разрушается вся ранее созданная и устоявшаяся Конструкция организованного и управляемого бытия людей всего мирового сообщества.



И этому историческому факту, как необратимо свершившемуся порочному элементу цивилизационного событийного хронопроцесса, имеются весомые доказательства, к сожалению почему-то не объясняемые причинностью своего происхождения, как со стороны представителей общественной науки, так и политиками всех уровней.

Как бы искусственно навязанные конфликты в «горячих точках» используются для наступления даже на Устав ООН, как некую «святыню совершенства межгосударственных отношений» прошлого столетия.



Действующее международное право и нормы поведения в международных делах всё чаще и чаще игнорируются и, в первую очередь, это в основном сокрыто инициируется со стороны управляющего меньшинства.



Проявляются факты открытого наступления на Вестфальские принципы суверенитета, независимости и невмешательства во внутренние дела государств.



Безпринципность, агрессивная вседозволенность ради обретения временного паразитирующего верховенства во всех жизненных сферах общества и защиты интересов личностного характера, безответственная устремленность разрушительного основоположения во всем образе жизни, – всё это с некогда межкланового уровня переросло на уровень межгосударственной геополитики.

Рост жесткой воинствующей агрессивности вместо мирного согласия во всех вопросах межгосударственных отношений становится приоритетом.



В первую очередь, это не миновало группу стран бывшей единой многонациональной семьи, как обретения в прошлом соционического совершенства отношений многих наций (СССР) и стран бывшего идеологического единения на пути в «Светлое будущее» (страны Социалистического лагеря).

В не контролируемом информационном поле набирает силу различного уровня масштабности и базообразующего миропонимания пропаганда о формировании какого-то никому не ведомого “нового мира”, опирающегося только на древне-музейные религиозные «законы ортодоксального шариата» или протестного безумства различных «цветочных революций», искусственно притянутых своим названием к колеру и образам совершенства природного естества.



Каждый из них по-своему и со своей ориентацией требует отмены части сложившихся в прошлом норм права, правового и общественного сознания, даже введения жесточайше ущемленных положений сожития в среде преобладающего большинства, исключающего весь ранее обретенный уровень хоть какого-то социального совершенства, вменяющих неразуменную ориентацию всего бытия людей, как такового.

Все ранее обретенные успехи с трудом достигнутого минимально справедливого социального уклада общества подлежат устранению, с их точки зрения, а войны, смены режимов насильственным путем и искусственно сгенерированные конфликты являются для них «нормальными» средствами на пути к воплощению ими навязанных геополитических целей.



Таковая жесткая воинствующая агрессивность проявляет себя в действии с начала девяностых годов прошлого столетия, а результаты её разрушительного последствия на бытие общества людей приняли в нынешнем времени угрожающую форму, доведенную до грани краха этих обществ, как структурного единения для управляемого в прошлом цивилизационного развития, исключающего возможности мирного сожития людей в них вообще в нынешнее время.

Межгосударственный уровень ныне явленных событийных процессов не единственная проблема в жизни людей. Во внутреннем государственном жизнеустройстве идет бескровная, но не менее жесткая борьба слабеющей ранее общепризнанной философии сожития с разрушающейся традиционной практикой обустройства всех сфер бытия людей.



Ведется наступление на культурные, духовные, социальные, общественные и многие другие основы, принципы и нормы достигнутого ранее уровня цивилизационного развития, в том числе на состояния и элементы обретенного общественного сознания и принятые традиционные понятия о ценном, ценностном, справедливом, запретном и т.д.



Жесткому воздействию подвержена вся методология ценностей, разрушаются прежние основы частной, семейной, общественной и политической жизни людей.



Практически во всех ранее устойчивых государствах обрушен традиционно признанный социальный уклад, обеспечивавший действенность правил сожития, сохранение исторических традиций, значимости семьи, как первой ячейки общества, вменяются однополые браки и многое другое.



Через Конституционный запрет в большинстве стран «либерально-демократической иллюзии» сейчас запрещена государственная идеология, как глубинный мыслеобраз всего житейского миропонимания для личности и общества, жизненного ориентирования в своем индивидуальном и общественном развитии, свершен её подлог на некие не существующие «свободы» в этом мире насилия и паразитизма!



Жестко внедряются новые, еще вчера считавшиеся преступными, нормы поведения, ориентированные только на узаконенный приоритет разлагающих пороков, безнаказанность и вседозволенность меньшинства из управляющего сословия, открытое чиновничье противодействие всяким попыткам в решении социальных проблем любого уровня.



Характер, размах и системность таковых изощренных форм насилия позволяет говорить о том, что как бы реализуется некий глобальный тайный проект цивилизационного обрушения через ужесточение этого насилия и социального паразитизма разных масштабов.



В действительности это не тайный проект, как пытаются себе представлять публицисты современности, – это системное воздействие на ликвидацию рукотворенно воплощенной старой Конструкции насильственного и паразитирующего бытия несущественного меньшинства.

К соборному негативу состояний общества добавляется еще и неадекватность текущего уложения мировых финансов и хрематистики, полностью подменившей собой хоть какую-то ранее организованную систему хозяйствования, т.е. экономику, как капиталистического, так и коммунистического типов.



В этой важной жизненной сфере ныне господствует надменность безумствующего излишества в обладании материальной собственностью и богатством в руках ограниченного меньшинства, который ради целевого накопительства и обретения непомерной властности через это, готов и идет на любые преступные и силовые действия, строго удерживающие их паразитирующее положение относительно большинства.



Все это ими утверждается и пропагандируется, как либеральная демократия, свобода выбора чего-то или куда-то и прочая туманная безрассудная неопределённость, не имеющая под собой хоть какой-то ясности или выверенного пути вывода мирового сообщества из состояния уже сложившегося полного краха в своём развитии.



Именно текущее состояние в сфере финансов и хрематистики пока гарантированно обеспечивает такой масштабно усиливающийся не скрываемый нигилизм и открытый бесчинствующий паразитизм со стороны управляющего меньшинства.

Кризисы в экономике ведут к соблазнам и в мировой политике. Многие современные ученые обществоведы и политики признают и вопиют своими прогнозами о надвигающемся коллапсе в сфере международной политики, и это действительно не может не беспокоить общество.



Мы не задаемся целью заострять на этом внимание нашего суждения, ибо ныне вполне достаточно распространяется в публичной форме информационного материала по данному вопросу и всякий интересующийся этим без труда сможет с ними ознакомиться.



Нам же в данном случае вполне достаточно об этом неуправляемом состоянии устоявшейся неопределенности в сфере политики лишь упомянуть, как о значимом факторе, влияющем на комплексную оценку текущих состояний общества.

Несомненно, влияющих факторов оценки, как базовой основы общей картины цивилизационного развития мира, гораздо больше, чем мы упомянули, но мы и не задавались целью это анализировать со скрупулёзной точностью, поскольку не заостряем своего внимания на суть традиционной материалистической методологии в таковой оценке.



Можно сколько угодно красить картину мира черными красками, от этого она яснее и понятнее не будет для пользы практических действий по выходу из нынешнего катастрофического состояния.

Тем не менее, возникают конкретные вопросы – кому Мир обязан всем этим «порочным совершенством», ведущим к скорой и необратимой гибели всё мировое сообщество, почему мир пришел в состояние «Инферно агрессии – Все против всех»?



Этот вопрос для нас не является единственной целью традиционного поиска виноватых или врагов, в первую очередь это связано с объективным выявлением вложенного программного зла в сам корень всех исполнительских действий людей и управления их прошлым и, отчасти текущим бытием, представляющим в общем виде целую развивающуюся систему «Цивилизации насилия и паразитизма». Об этом более подробно рассматривалось в Части 5.

Ответ объективно очевиден, он демонстрируется всем историческим финалом свершенного программного сговора, построенного на тайной доктрине «Англо-Американо-Европейской иллюзии об их некоем цивилизационном превосходстве», как несущественного меньшинства, относительно преобладающего большинства всех остальных народов планеты.



В этом и заключается доказательство, как наличия самого факта уже случившегося системного краха цивилизационного развития общества всей планеты на его текущем этапе, так и одновременно демонстрации истинной причинности в образовании безусловной необходимости перехода на иной путь развития и установления нового Мирового порядка, в частности.

Какова бы не была доктрина сговора тайной, но в любом случае возникает последующий вопрос: как могло так исторически свершиться вообще, что какая-то группа несущественного меньшинства сумела безнаказанно обустроить все свое житие таким образом, чтобы преобладающее большинство обрело безропотное поклонное состояние пред ними



Почти добровольно согласившись на свое ущемленное до уровня ограниченного выживания бытие в условиях полной несправедливости и всестороннего социального паразитизма за счет навязанных для них невыносимых условий своего существования, но ради процветания и безумных материальных излишеств несущественного меньшинства, которое за это ещё и бесчинно проявляет со своей стороны изощренные формы насилия над ними (большинством)?



Как возможно вообще исторически было допустить сам факт наличествования этого «звериного феномена», более того считать его естественно исторически закономерным и в чем же истина такового «естества», если учесть, что человек признан по их же материалистическим учениям, как существо разумное?

Нашлась даже такая теория в сфере прошлой общественной науки, которая ранее считала себя вечной, потому что она же утверждала, что она верная и эта теория «Марксизм-Ленинизм», правда от её вечности остался только библиотечный прах, очевидно из-за её же переоценки о некой своей мистической «верности».



Экзамен истории данная теория не выдержала, все её «верные», яко и вечные постулаты рухнули вместе с обрушением цивилизаций капиталистического и коммунистического типов.

Всякие попытки прошлых и современных материалистических теорий из сферы общественных наук объяснить всю основоположенность миропонимания относительно вменённого «звериного феномена насилия и паразитизма» в жизненный уклад людей через искусственно навязанную идею о его необратимом природном происхождении, по прежнему доказывая что это есть еще и неизбежная закономерность некоего исторического развития, – это уже не только попытка оправдать таковое насилие и паразитизм, это есть преступное соучастие в процессе формирования и управления развитием «Цивилизации насилия».

Если всякое материалистическое основоположение из сферы общественных наук (диалектический материализм) не объяснило и в жизненной практике не доказало «естественную», т.е. историческую закономерность проявления «звериного феномена насилия и паразитизма», то с помощью чего и как можно объяснить существование самого факта навязанного всему мировому сообществу мифа о «справедливой неизбежности англо-американо-европейского цивилизационного превосходства и его единственной полезности миру» и доказать, что он не является естественной закономерностью?



Таковое возможно осуществить только с применением методологии энергоинформационного развития генотипов мозга в процессах интервентского цивилизационного развития на Земле.

Паразитизм в жизненном уложении организованного бытия людей в целом, как общее управляющее состояние исполнительских действий в условиях их вещного применения, характерен для той её части, которая не по воле своей была подвержена соучастному воздействию программы «Развития генотипов мозга».



Как мы оговаривали ранее, паразитизм являлся обязательным и непременным условием существования, как самой интервентской Эбровской Системы в целом, так и всех ею созданных конструктивных кластерных образований и состояний управления по их функционированию, в том числе и сформированного ею привнесённого Разума на планету Земля.

Сформированный ею определяющий базис для сопровождённого воплощения самого смысла программного бытия индивидов через их исполнительское соучастие на условиях их вещного применения и обладавших функциями мозга с коррекцией «феномена паразитизма», был вменён по программе развития индивидов с генотипами от 421 до 461 типа мозга включительно.



Этот сложнейший процесс был ориентирован на совершенствование функций мозга от первого генотипа к более высоким его последующим уровням.



Он не являлся каким-то упрощённым шаблонным повторением, а носил поступательный характер, в смысле нарастающего «программой заданного совершенства» его возможностей, как по приёму, так и по применению обретаемой мозгом информации для её воплощения в ограниченных практических исполнительских программных действиях и событиях в рамках запланированного Вектора цели явлений, действий и событий, воплощение которого, в свою очередь, укладывало событийный хронопроцесс развития «Цивилизации паразитизма и насилия».

Следует напомнить и учесть немаловажную деталь из бывшей технологии системного управления извне, а именно: интервентская Система вначале формировала определённое устойчивое состояние индивидуального сознания по конкретному будущему «историческому программному событийному эпизоду» и уровню общего познания соответствующего временного периода у подготовленных своим управляемым состоянием мозга для этого индивидов (из состава 42-46 генотипов мозга) путем предоставления для них строго идентифицированной информации навязанного познавательного характера.

В дальнейшем Управляющая Система через УК Кавказ, Альпы или Калифорния осуществляла энергоинформационное поддерживающее сопровождение, но уже информацией управляющего, т.е. исполнительского характера на протяжении такого временного охвата, которое позволяло сформировать устойчивое состояние общественного сознания, обряжения его в потребность к действиям и достаточного для подготовки и последующего исполнения целесообразных действий, приводящих к запланированным событиям.



Таковое управление было не обратимо, контролируемо своими результатами, как кластерная система управления открытого типа.

В ходе свершения временных тактов управляемого событийного хронопроцесса, т.е. перед каждыми наступающими программными «историческими» действиями и событиями, непременно регулировалась интенсивность потока информационного воздействия и сопровождения на мозг задействованных людей для такого участия.



Это позволяло уложить исполнительские состояния и процессы в целесообразную логическую временную кластерную систему, как в структуре сформировавшегося общественного сознания, так и в структуре конструктивного необходимого социального обустройства общества с требуемой программной масштабностью, как по количеству вовлеченных исполнителей, так и по территориальному охвату.



Так и складывался программный исполнительский «сценарий» каждого эпизода событийного хронопроцесса (т.е. истории в понимании людей) и управление им, независимо от масштабности проистекающего развития вменённой «Цивилизации паразитизма и насилия».

Паразитизм, как особенность Системы и как свойство одновременно, является базово определяющим целевым ориентиром самого смысла всего существования интервентской Эбровской Системы. Даже в основе ею сформированного Разума, паразитизм положен, как элемент конструктивной информационной базы не только существования, но и главное условие их развития и выживания в любой ими захваченной макросреде.



Они не могли существовать иначе во всей своей основе остановленного для них развития, как только через разрушение и применение всего того, что ими захвачено и переустроено под свои условия обитания.



Созидание, как таковое, для Эбровской Системы принципиально чуждо, а точнее даже полностью исключено. Суть указанного в предыдущих материалах ранее освещалась вполне достаточно по каждому этапу процесса развития генотипов мозга.

Подобное строит своё подобие. Так интервентской Системе целесообразнее и проще было управлять и воплощать все свои замыслы в общем процессе развития вменённой ими якобы Цивилизации.



Именно поэтому достаточная часть людей была подвержена воздействию по вменению им от 42 до 46 генотипов мозга (22% населения планеты).



Но они были не властны над собой и не могли противиться насильно приданным и наведённым им особым состояниям их сознания, предопределявших всё их миропониманием и соответствующее их воплощаемое житейское бытие, но только в ограниченных рамках неотъемлемости и обязательности проявления насилия и паразитизма в любых масштабах ими творенных действий!



Это искаженное или отклоненное от истинных человеческих ценностей сознание, нами условно определено, как «феномен паразитизма».



Но следует ли воспринимать и односторонне утверждаться в том, что таковой феномен есть природное «естество», а все исходящие исполнительские действия людей от такового состояния отклоненного от истины сознания, подверженного воздействию этого вмененного феномена, – есть тоже природное естество и тем более историческая закономерность?

Конечно же, категорически НЕТ, и ещё много раз нет! Именно в этом общественная наука глубоко ошибалась и отчасти этой своей ошибкой виновна в свершившейся катастрофической трагедии, как по результатам цивилизационного развития людей (особенно последнего столетия), так и в появлении самого факта анти-цивилизационного заговора международной олигархии – «Глобализация». Да, это есть вмешательство через насилие со стороны интервентской Системы в процессы развития Разума людей, да это в конечном итоге Системное насилие над всем ходом развития Цивилизации разуменной ориентации Земли, да это есть просто насилие над истиной «Сотворенного Мира» на Земле, но это не есть природное естество для Земли и, тем более, якобы историческая закономерность, творимая исполнительскими действиями людей!

По этой главной и единственной причине «Навязанная миру неизбежность англо-американо-европейского цивилизационного превосходства» никакого отношения к природному истинному естеству не имеет, не является также и безусловной исторической закономерностью, а это всего лишь есть частично состоявшийся продукт исполнительской деятельности части людей, которые были подвержены формированию искаженного и отклоненного от истины сознания через насильственное вовлечение их в интервентский программный процесс управления – «Развития генотипов мозга».

Таким образом, «англо-американо-европейское цивилизационное превосходство», это есть всего лишь ипостась из общего исполнительского состояния, как завершающая часть векторного программного процесса (преподнесенная людям, как некая программа цивилизационного развития – «Глобализация») интервентской Системы Управления по воплощению на Земле «Цивилизации паразитизма и насилия»!



Никакой исторической закономерности, никакого природного естества и никакого иного суждения об этом в дальнейшем быть не может!

В нынешнее время внимание независимых публицистов, историков и прогрессивных ученых обществоведов ориентировано на вскрытие ими чрезвычайно вопиющего факта о происходящем воплощении международного общепланетарного заговора, организованного ограниченным «элитарным» кругом из среды англо-американо-европейского сообщества, который условно определен, как «Мировая Революция – 2.0».



Цели таковой заговорческой революции «глобализированной элиты дегенератов» достаточно выразительно сформулировал Максим Калашников:

Осознавая то, что возможности капитализма исчерпаны, и он стоит на пороге кризиса, опасного аналога крушения Западной Римской империи, владыки капсистемы сознательно трансформируют ее в кастовое общество нового рабовладения.



Причем хозяева этого общества должны (благодаря развитию медицины и биологии, ИТ и нанотеха) получить сначала долгую (в несколько веков) активную и здоровую жизнь, а потом – и практически полное физическое бессмертие. Плюс сверхспособности.



Таким образом, они сформируют настоящую «высшую расу», отделенную от подвластных чисто биологически. Это ни что иное, как трансгуманизм, искусственное изменение человека с помощью биологических и иных высоких технологий – но только для узкого круга избранных. При этом решительный прорыв на этом направлении ожидается к 2045 году.

С некоторым упреждением осмелимся уверенно заявить, что этого им уже исполнить не представится возможным, поскольку это была действительно таковая перспектива программного воплощения под руководством старой интервентской Системы Управления, но она ликвидирована и как Программа, и как Система.



Более того, сам по себе планируемый факт появления индивидов 46 генотипа мозга (по программе должно было бы быть в количестве 984 000), которые и должны были бы исполнять таковую программу «трансгуманизма», – также разрушена, поскольку сразу же после появления представителей 461 генотипа с привлечением бывшего УК Калифорния, программа их дальнейшего проявления ликвидирована полностью, т.е. генотип мозга 462-466 вообще не состоялись!



Мир может быть спокоен, а «заговорщики» пусть остаются в своих коварных мечтах, их долгожительство и все прочее уже априори невозможно вообще. Автомоторное проявление уже не управляемых и не сопровождаемых действий руками «стартовых агрессивных остатков прошлого» (нынешних индивидов 461 генотипа мозга) будет полностью уничтожено вместе с их представителями.



Но, тем не менее, оно еще пока существует и являет собою весьма опасный разрушительный процесс для всего мирового сообщества.

Именно по этой неопровержимой проявленной причине с апреля 2011 года крах последнего незавершённого этапа развития прошлой, т.е. насильно вмененной «Цивилизации паразитизма», состоялся окончательно, управление ею ликвидировано, сопровождения по исполнительским действиям индивидов прежнего властного уровня более не существует.



Их автомоторное неуправляемое исполнительское агрессивное и всеразрушающее бытие, как бывших представителей от якобы «особо избранных» (а в действительности искаженных сознанием истины), а равно и вся ими рукотворенно отстроенная Конструкция организованного и ранее ими управляемого бытия всего мирового сообщества, – более не действенна и разрушается в нарастающих темпах.



Настал эпохальный ликвидационный момент против ими ранее вмененного и воплощенного управляющего основания: «Всякое примененное насилие разрушается насилием более совершенного уровня».



Это именно тот эпохальный эпизод, при котором ликвидация насилия и паразитизма есть Системный процесс, как ликвидация атавизма от интервентского вмешательства в процессы Цивилизационного развития разуменной ориентации на Земле.



Таковой эпохальный эпизод нового событийного хронопроцесса не только может, а по справедливости и должен воплотиться насильственным образом, как начало перехода на иной путь развития Цивилизации Разменной ориентации.

Более детально данный вопрос нами уже был рассмотрен в Части 4 «Основы Формирования Человечества» и Части 5 в рамках суждений о неизбежности насильственного пути по ликвидации «Системы Социального Насилия».

Указанные результаты нашего суждения никоим образом не должны лечь в основу каких-либо ложных представлений о разрушении такого ранее вмененного мифа, якобы цивилизационного превосходства и более того, должны быть полностью исключены какие-либо попытки проявления военной агрессии против народов англо-американо-европейского функционально-территориального наделения.



Таковое исполняемое разрушение бывшего мифа, во-первых носит Системный характер, а во-вторых, основная часть населения стран Европы, США и Англии к этому процессу никакого отношения не имеет.



Ликвидации подлежит исходящая и навязанная с этих территорий сама Конструкция ранее организованного бытия во всех сферах жизни мирового сообщества, сформировавшийся и пропагандируемый ими порочный образ жизни несправедливого социального паразитизма над большинством народов планеты, организованная с их территорий и укоренившаяся система финансового фашизма, вмененного несущественным меньшинством и прочее.



А также ликвидация всяких структур межгосударственных навязанных отношений, стоящих на охране и защите преимущественного положения и личностных интересов небольшой группы самозваных правящих клановых формирований и личностей, паразитирующих над всем мировым сообществом и многое другое.



В это число входит чуть менее 1% от общего населения планеты, представители этого меньшинства прижились во всех странах мира, они повсеместно продолжают паразитировать, с меньшим разрушительным эффектом и влиянием, но с существенно большей разрушающей агрессией, исполняемой чужими руками!



Для исключения всяких искажений в практике будущих действий и событий, нами и предлагаются упреждающие стратегии.

Системный же характер разрушения такого бывшего мифа воплощается и проявляется в том, что относительно этих функционально-территориальных наделений существенно снижается уровень обеспечения условий комплексного жизнесопровождения со стороны воссоздающейся Системы Управления.



Это сыграет существенную роль во всех происходящих процессах изменения состояний индивидуального и общественного сознания у большей части населения.



Создадутся предпосылки по внедрению коррекции в элементы управления всеми сферами изменяющегося бытия людей, формированию иной конструкции социального уложения общества без паразитирующий состояний с какой-либо стороны и, в конечном итоге, будет способствовать воплощению предлагаемых упреждающих стратегий, результаты которых позволят изменить всю Конструкцию организованного бытия людей планеты на социально-справедливую, т.е. Человечество.





Маков Б.В.

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