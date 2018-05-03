Главная » Аналитика, Политика, Экономика

Страной правит Мамона

13:44. 3 мая 2018 Просмотров - 26 Нет комментариев Опубликовал:

Ð¡ÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð¸Ñ ÐÐ°Ð¼Ð¾Ð½Ð°

Информационный пузырь кремлёвской либеральной команды об успехах импортозамещения трещит по швам. Ответ Кремля на антироссийские санкции оказался таким же фейком, как в своё время горбачёвская перестройка. Кто чего перестраивал, никто не понял, но страну развалили. Так и с провозглашённым Кремлём импортозамещением. Недолог час — на радость своим западным партнёрам доведут до ручки и Российскую Федерацию.

В январе данные таможенной статистики РФ показали, что импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении в 2017 году составил $202,284 млрд, и по сравнению с 2016 годом вырос на 24,3%». При этом импорт текстильных изделий и обуви вырос на 27%, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья — на 16,6%, машиностроительной продукции — на 12,3%, химической продукции — на 4,5%,импорт техники из-за рубежа вырос на 30%

В группе продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличился импорт овощей — в 1,7 раза, табака — в 1,5 раза, масла растительного — на 46,2%, зерновых культур — на 45,1%, фруктов — на 39,8%, рыбы — на 27,6%, молочных продуктов — на 23,3%, мяса и субпродуктов — на 22,2%.

Если успехи есть, то импорт товарной продукции и продовольствия в Россию должен сокращаться, однако всё происходит наоборот. Что подтверждает и один из столпов путинского либерализма — глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин. Комментируя внесённые в Госдуму документ об американских контрсанкциях и законопроект, предполагающий уголовную ответственность за исполнение санкций в отношении российских и иностранных компаний, Кудрин назвал их «поспешным и чреватым очень тяжелыми последствиями».

Почему? По словам экс-министра, инициатива думцев касается юридических лиц, в которых американская доля превышает 25%. И это не одна-две компании. Кудрин утверждает, что на российском рынке работает масса очень крупных финансовых и промышленных корпораций, в которых доля американцев превышает 30%. Он также отмечает, что еще одна проблема кроется в завозе комплектующих. «Мы очень сильно зависим от импорта, в том числе в сфере высоких технологий. Ограничивая себе в таком взаимодействии с самым высокотехнологичным, самым динамичным, самым инновационным рынком, мы, конечно, существенно осложним или подорвем работу российских компаний», — предупредил Кудрин.

При этом напомнил и главному нанотехнологу и отцу цифровой экономики России, что «и финансовый сектор сегодня высокотехнологичен»«Он использует программные продукты или платформенные решения США. Своих подобных решений у нас сегодня нет. А что это означает? Что мы не только не догоним развитые страны, как предлагал президент, а лишь усугубим отставание от мировых рынков», — заключил Кудрин.

При этом непонятно — то ли экс-министр финансов, как говорят в народе, «спалил» кремлёвскую контору, застрявшую со своими феодальными амбициями в средневековье, то ли действительно желает России суверенного и независимого от Запада развития и процветания. Но скорее всего — просто защищает интересы тех же американцев. Тем более что и сама Москва не больно спешит выходить из-под заокеанской кабалы и надеется, что таки ей удастся ослабить «полезные» для экономики РФ американские санкции. Правда, не своими руками, а по ходатайству лидеров Евросоюза — Франции и Германии. Как сообщает «Рейтерс», со ссылкой на источник в российском Минфине, в Москве возлагают надежды на помощь в открытии европейских рынков для российского алюминия на президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которые и должны замолвить словечко перед Трампом об «исключении из правил» в отношении компании «Русал» олигарха Олега Дерипаски. Сами-то уже бессильны что-либо предпринимать.

С нерукопожатными и неуважаемыми в мире политиками у сильных мира сего разговор — как и со шпаной из питерской подворотни — не непосредственно, а через тех, кто имеет на них влияние. Как на шпану влияет участковый или вызванный к директору школы отец, так на политиков влияют управляющие ими олигархи или партнёры одной ступени геополитического подчинения. Унизительная ситуация для России.

Страной правит не власть, а Мамона. «Власть в приватизированном государстве, которым сегодня является Россия, в руках денежных мешков. А их главный стимул — не благополучие всей страны, а личная прибыль. Прибыльно возить товар из-за рубежа, а не развивать собственное производство, будут возить. Какое там импортозамещение? Это только болтовня через песковские, киселевские, эрнстовские рупоры. Вот и всё объяснение. Страной управляет доверенное лицо Мамоны»

Провалы правительственной программы замещения импорта наблюдаются как раз в базовых, можно сказать, стратегических отраслях. Это видят не только рядовые налогоплательщики, финансирующие провалы правящей группировки, но и сами государевы мужи. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, например, за невыполнение правительственной программы в фармацевтической отрасли, где доля отечественного производства на рынке составляет немногим более 30%, обвинил Минздрав. Ну, не Путина же.

Да, собственно, и сам глава правительства РФ Дмитрий Медведев признавал, что «импортозамещение» проваливается.

 

Как подчёркивает главный экономический советник Белого дома Гэри Кон, американские санкции в отношении России останутся без изменений, а в будущем будет рассмотрен вариант их ужесточения. Из чего можно делать вывод: правящий режим и созданная им система не способны что-либо изменить ни на мировой арене, ни в государстве, следовательно, и дальше будут сдавать позиции одну за другой, принося страну и народ в жертву Мамоне. Поэтому и власть, и систему необходимо менять, переводить Россию из русла либерализма на рельсы собственного национально-цивилизационного развития и социально-экономического возрождения. А такие изменения в силах провести только массовая партия при массовой поддержке народа.

 
 

Источник: rusrand.ru

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
26 ноября 7521 смзх (2012) года в Москве свершится историческое Событие Галактического масштаба – Вселенский Собор Cлавяно-Арийская расы
... человеческим обществом (даже в России) правит Мамона, можно смело приравнять к Духовному....17. Этот Этнос формирует и страну Нового высокочастотного Проявленного плана, в... долгие века ожидало, что северная страна Гипербореев наконец осознает свою миссию...
Петр Мамонов: я спрашивал: «Отец Владимир, ну как она могла?!» Он отвечал: «Петя, она же женщина…»
Петр Мамонов теперь все больше .... Так откуда взяться этой стране? Чемодан оставьте на Казанском вокзале...богатств лежит на территории этой страны. Смотрите, Ермак Тимофеевич ...«разделяющий». Внутренний дьявол внушает: ты прав, старик, давай всех построй! Я...
Пётр Мамонов. Размышления о России
Актер, музыкант, поэт Петр Мамонов известен своей неординарностью и переменчивостью. ... величины — гроздьями, а Литва — вся страна! — носится с одним Чюрленисом, который... — «разделяющий». Внутренний дьявол внушает: «Ты прав, старик, давай всех построй!» Я...
Еврейский фашизм. Библейский проект и его информационное прикрытие. Часть 4
... народ] колонизировал и нами правит маленький, экстремистский и милитаристский ...) соответствуют имени Мамоны, которое означает: Падшего ангела Мамону (из иудейской...[2] – Доклад Голдстоуна призывал страны, подписавшие Конвенцию, предпринять действия в...
Знание -сила... Нечистая
...«Реформация», которая легализовала поклонение мамоне. Довершили эту легализацию буржуазные революции..., научные организации в нашей стране в значительной степени выступают в... процесс усвоения, включающий, как правило, осознание связей и закономерностей, ...
Декабристы против русской государственности
... мятеж, пытались установить в стране более прогрессивный, демократический общественно-...область – Черкасск. Державы получали право отделения. Столицу федерации также как...с членами тайных обществ. Мамонов фактически стал первым индивидуальным сепаратистом...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>