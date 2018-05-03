Страной правит Мамона

Информационный пузырь кремлёвской либеральной команды об успехах импортозамещения трещит по швам. Ответ Кремля на антироссийские санкции оказался таким же фейком, как в своё время горбачёвская перестройка. Кто чего перестраивал, никто не понял, но страну развалили. Так и с провозглашённым Кремлём импортозамещением. Недолог час — на радость своим западным партнёрам доведут до ручки и Российскую Федерацию.

В январе данные таможенной статистики РФ показали, что импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении в 2017 году составил $202,284 млрд, и по сравнению с 2016 годом вырос на 24,3%». При этом импорт текстильных изделий и обуви вырос на 27%, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья — на 16,6%, машиностроительной продукции — на 12,3%, химической продукции — на 4,5%,импорт техники из-за рубежа вырос на 30%

В группе продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличился импорт овощей — в 1,7 раза, табака — в 1,5 раза, масла растительного — на 46,2%, зерновых культур — на 45,1%, фруктов — на 39,8%, рыбы — на 27,6%, молочных продуктов — на 23,3%, мяса и субпродуктов — на 22,2%.

Если успехи есть, то импорт товарной продукции и продовольствия в Россию должен сокращаться, однако всё происходит наоборот. Что подтверждает и один из столпов путинского либерализма — глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин. Комментируя внесённые в Госдуму документ об американских контрсанкциях и законопроект, предполагающий уголовную ответственность за исполнение санкций в отношении российских и иностранных компаний, Кудрин назвал их «поспешным и чреватым очень тяжелыми последствиями».

Почему? По словам экс-министра, инициатива думцев касается юридических лиц, в которых американская доля превышает 25%. И это не одна-две компании. Кудрин утверждает, что на российском рынке работает масса очень крупных финансовых и промышленных корпораций, в которых доля американцев превышает 30%. Он также отмечает, что еще одна проблема кроется в завозе комплектующих. «Мы очень сильно зависим от импорта, в том числе в сфере высоких технологий. Ограничивая себе в таком взаимодействии с самым высокотехнологичным, самым динамичным, самым инновационным рынком, мы, конечно, существенно осложним или подорвем работу российских компаний», — предупредил Кудрин.

При этом напомнил и главному нанотехнологу и отцу цифровой экономики России, что «и финансовый сектор сегодня высокотехнологичен». «Он использует программные продукты или платформенные решения США. Своих подобных решений у нас сегодня нет. А что это означает? Что мы не только не догоним развитые страны, как предлагал президент, а лишь усугубим отставание от мировых рынков», — заключил Кудрин.

При этом непонятно — то ли экс-министр финансов, как говорят в народе, «спалил» кремлёвскую контору, застрявшую со своими феодальными амбициями в средневековье, то ли действительно желает России суверенного и независимого от Запада развития и процветания. Но скорее всего — просто защищает интересы тех же американцев. Тем более что и сама Москва не больно спешит выходить из-под заокеанской кабалы и надеется, что таки ей удастся ослабить «полезные» для экономики РФ американские санкции. Правда, не своими руками, а по ходатайству лидеров Евросоюза — Франции и Германии. Как сообщает «Рейтерс», со ссылкой на источник в российском Минфине, в Москве возлагают надежды на помощь в открытии европейских рынков для российского алюминия на президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которые и должны замолвить словечко перед Трампом об «исключении из правил» в отношении компании «Русал» олигарха Олега Дерипаски. Сами-то уже бессильны что-либо предпринимать.

С нерукопожатными и неуважаемыми в мире политиками у сильных мира сего разговор — как и со шпаной из питерской подворотни — не непосредственно, а через тех, кто имеет на них влияние. Как на шпану влияет участковый или вызванный к директору школы отец, так на политиков влияют управляющие ими олигархи или партнёры одной ступени геополитического подчинения. Унизительная ситуация для России.

Страной правит не власть, а Мамона. «Власть в приватизированном государстве, которым сегодня является Россия, в руках денежных мешков. А их главный стимул — не благополучие всей страны, а личная прибыль. Прибыльно возить товар из-за рубежа, а не развивать собственное производство, будут возить. Какое там импортозамещение? Это только болтовня через песковские, киселевские, эрнстовские рупоры. Вот и всё объяснение. Страной управляет доверенное лицо Мамоны»

Провалы правительственной программы замещения импорта наблюдаются как раз в базовых, можно сказать, стратегических отраслях. Это видят не только рядовые налогоплательщики, финансирующие провалы правящей группировки, но и сами государевы мужи. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, например, за невыполнение правительственной программы в фармацевтической отрасли, где доля отечественного производства на рынке составляет немногим более 30%, обвинил Минздрав. Ну, не Путина же.

Да, собственно, и сам глава правительства РФ Дмитрий Медведев признавал, что «импортозамещение» проваливается.

Как подчёркивает главный экономический советник Белого дома Гэри Кон, американские санкции в отношении России останутся без изменений, а в будущем будет рассмотрен вариант их ужесточения. Из чего можно делать вывод: правящий режим и созданная им система не способны что-либо изменить ни на мировой арене, ни в государстве, следовательно, и дальше будут сдавать позиции одну за другой, принося страну и народ в жертву Мамоне. Поэтому и власть, и систему необходимо менять, переводить Россию из русла либерализма на рельсы собственного национально-цивилизационного развития и социально-экономического возрождения. А такие изменения в силах провести только массовая партия при массовой поддержке народа.