Смерть-цивилизация

Источник: zavtra.ru

Запад и сейчас выставляет смерть напоказ – все эти реки крови, горы трупов, которые так любит смаковать их Голливуд.



Когда мы говорим о различиях между Западом и Россией, романо-германской и славяно-русской цивилизациями, то обычно имеем в виду сугубо социокультурный аспект. Однако, многое здесь может и должно быть понято в духовном, религиозно-мистическом ключе. Очень символично, что романо-германская (европейско-американская) цивилизация именно западная, ведь Запад – это сторона заката (западания) солнца, которую древние всегда связывали со смертью и обителью мёртвых. Мертвечина всегда составляла основу западного мира, бывшего абсолютно безжалостным не только к чужим, но и к своим. Во время Реформации погибло две трети жителей германских земель (в одном только Тирольском районе уничтожено 100 тысяч крестьян). В ходе капитализация в Англии все крестьяне были выселены с земли, согнаны на мануфактуры и в работные дома. Тогда казнили сотни тысяч людей. При одном только Генрихе Восьмом умертвили 70 тысяч, 90 тысяч – при Елизавете (все население Англии составляло три миллиона). Смертная казнь полагалась за 6000 видов преступлений (например, за кражу курицы). А установление демократической республики во Франции привело к убийству сотен тысяч французов революционными палачами.

Впрочем, массовые казни практиковали и в XVIII веке. «Или другой пример — казнь пяти декабристов (Пяти — за вооруженный мятеж с многочисленными человеческими жертвами! И казнь единственная с 1775 по 1847 гг.), — восклицает В. Шамбаров. — Но при подавлении восстания в Париже в 1848 г. было расстреляно 11 тыс. чел., а Герцен, эмигрировавший из «варварской» России и случайно оказавшийся там в период бойни, ошалело писал: «Дай Бог, чтобы русские взяли Париж, пора окончить эту тупую Европу!»

Но дело даже не в этих миллионах трупов. Для Запада характерен какой-то мертвяческий символизм, особо важный и для его цивилизационного развития. «В середине XIV в. в Европу пришла эпидемия чумы — Чёрная смерть, выкосившая 20 млн. из 60 млн. населения, т.е. треть, — отмечает А. Фурсов. — Крестьянских рук стало не хватать, сделочная социально-экономическая позиция крестьянина (а также арендатора и батрака) по отношению к сеньору улучшилась. Сеньоры попытались изменить ситуацию, ответом в 1378—1382 гг. стали сразу три восстания («чомпи» во Флоренции, «белых колпаков» во Франции, под руководством Уота Тайлера в Англии), а по сути — народная антифеодальная революция, надломившая западноевропейскому (собственно, никакого другого в истории и не было) феодализму хребет». («Кризис-матрёшка. Демонтаж капитализма и конец Эпохи Пирамид»)

Действительно символично — смерть десятков миллионов стала важнейшим фактором, который способствовал созреванию западного капитализма. Или вот – ещё один источник преуспеяния Запада: «Среди добычи мародеров, обчищавших трупы после битвы при Ватерлоо (а в ней 18 июня 1815 года погибло, по разным данным, от 15 до 22 тысяч человек), были здоровые зубы, которые вырывались изо ртов мертвых и умирающих солдат. В последующие годы европейские дантисты не знали дефицита «материала». (А. Буцко. «Великий антигерой: выставка в Бонне рассказывает правду о Наполеоне»).

Не менее красноречивы данные об источнике научного прогресса: «Немецкая пресса предлагает по-новому, без отвращения взглянуть на каннибализм в человеческой среде: журналисты припомнили, что вплоть до конца XVIII века в арсенале европейской медицины традиционно присутствовала человечина. «Лекарственные средства» на основе частей человеческого тела использовались в Европе в XVI-XVII веков почти так же часто, как травы, коренья и кора». («Der Spiegel: до конца XVIII века европейцы были прилежными каннибалами»)

Для Запада была характерна тяга к публичным казням и пыткам, которые достались ему от Рима. Там знали толк в подобных зрелищах: «Ради разнообразия разыгрывались и «морские» сражения на специально выкопанных прудах, — пишет В. Шамбаров. — В гладиаторских схватках участвовали не только мужчины, но и женщины, выпуская друг дружке кишки на потеху почтеннейшей публике. А императоры старались учитывать вкусы и запросы сограждан. Поэтому стали дополнять бои театрализованными казнями, поставленными по мифологическим сюжетам. И римляне восторженно глазели, как бык покрывает приговорённую «Пасифаю», разбивается «Икар», восходит на костёр и сгорает «Геракл», приносят в жертву «Ифигению»… Устраивались и массовые публичные казни. Например, растерзание зверями и прочие виды умерщвления тысяч мужчин и женщин поле подавления восстаний. Для таких зрелищ жертвы отбирались по внешности и сложению, а на арену выпускались обнажёнными, чтобы истинные «ценители» могли в полной мере насладиться каждой их судорогой». («Великие империи древней Руси»)

Романо-германский Запад до такого артистизма не дотягивал, но и там очень любили смотреть на казни и пытки, о чем уже много раз писали и говорили. Но вот об этом известно мало: «До 1920-х годов казни животных в США по решению судов были обычным делом. Как правило, умертвляли собак и лошадей (когда те своими действиями приводили к смерти людей). Но несколько казней досталось и на долю слонов». Так, слониха Большая Мэри, задавившая дрессировщика, «была повешена 13 сентября 1916 года на подъёмном кране. За казнью наблюдали около 5000 человек». («Казни слонов в США»).

Смерть подавалась как занятное шоу и произведение искусства. В оптике западного человека, мертвец может выступать как некий экспонат музея или выставки. «Катакомбы капуцинов (итал. Catacombe dei Cappuccini) — погребальные катакомбы, расположенные в городе Палермо на Сицилии, в которых в открытом виде покоятся останки более восьми тысяч человек, по большей части местной элиты и выдающихся граждан — духовенства, аристократии и представителей различных профессий, — сообщают нам на сайте «Новости фотографии». — Это одна из самых знаменитых выставок мумий — скелетированные, мумифицированные, забальзамированные тела усопших лежат, стоят, висят, образуют композиции».

А вот нечто близкое по жанру – посмертная фотография, на которой умерший человек изображался как живой. Зародился этот жанр в Америке, что не удивительно, ведь данная страна символизирует заокеанскую страну мёртвых, которая находится на далеком Западе, на стороне заката и упадка. «В конце XVIII века зарождается новое общество… радикально изменившее жизнь Западной цивилизации, — пишет некто Mark Tso на сайте «Art Pages» («Страницы искусства»). — В 1799 году в Америке умирает первый и один из наиболее любимых американцами президентов — Джордж Вашингтон. В результате искреннего общественного траура создается огромного количество изображений покойного президента. Таким образом, формируется некий символ, визуализация массового человеческого горя. По мнению многих ученых, именно это событие послужило началом общественного траурного самовыражения новой формации в Америке. Появились новые поминальные и траурные традиции, а так же обозначилась прочная связь между созданием изображения покойного и ритуалом прощания с ним. Эти события порождают своего рода моду на рисованные изображения усопших в виде небольших карточек, содержащих помимо собственно изображения самого покойного, так же и краткую информацию о нём… Замена рисованного портрета фотографическим произошла крайне быстро. Приблизительно в то же время в густонаселенных городах Европы, в особенности среди небогатой части населения, бушуют эпидемии, уносящие огромное количество жизней. Высочайшая в истории Западной цивилизации детская смертность ставит под вопрос жизнь практически каждого новорожденного ребенка». («Посмертная фотография: эволюция жанра»)

Запад и сейчас выставляет смерть напоказ — все эти реки крови, горы трупов, которые так любит смаковать их Голливуд. С экранов на зрителей прут мириады вампиров, зомби, оборотней, психов, маньяков. И порой складывается впечатление, что в бой идёт некая виртуальная армия, в которую, в скором времени будут рекрутированы уже реальные маньяки, многие из которых мнят себя «иными существами».

Откуда же взялась эта «религиозная» воля к смерти, нашедшее столь многообразное проявление? Истоки её, конечно, надо искать в древних магических культах, которые «прописались» в языческих традициях (в то же время эти традиции никак нельзя сводить только к магизму и паганизму, там была и своя, «протихристианская» правда). Так, существовало представление о том, что мертвые предки могут помочь в приобретении богатства. Безусловно, потусторонний мир мертвых воспринимался как реальность, иная по отношению к земной, в которой царят бедность и голод. То есть, от мира мертвецов ожидали инаковости, рассматривая его в качестве некоего источника изобилия. И, судя по всему. Многие мрачные ритуалы и обычаи Запада вышли именно из этого представления.

Массовые, изощрённые казни и, вообще, убийства — также объясняются из мистики. На западной «мертвецкой» почве вырос капитализм, для которого характерно вампирическое пожирание, высасывание различных ресурсов. И речь идёт не только (и даже не столько) о ресурсах материальных. Высасывается как бы жизнь человека, которого заставляют страдать, гнаться за чем-то, тратить свою энергетику. И помимо уровня символического, пожирание, высасывание жизни происходит буквально и в промышленных масштабах. Тем самым «вампиры» Капитала как бы сливаются со своими жертвами, присваивая их «я». Подобным образом в древности существовали кровавые культы, адепты которых выпивали кровь убитого врага, поедали его внутренности. Именно оттуда пошла «черная аристократия», появились разнообразные черномагические общества.

Всё это необходимо знать, отлично, на сто процентов осознавая с какими силами нам приходиться иметь дело. Политика и экономика здесь являются некими проекциями чего-то намного более глубокого.

Автор: Александр Елисеев

Источник: nstarikov.ru