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Россия помогает Украине убивать русских

13:53. 3 мая 2018 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал:

Поставки из РФ комплектующих для боевой техники ВСУ никто и не пытается останавливать

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Двойственность позиции Москвы в отношении Киева не перестает удивлять. На четвертый год гражданской войны в Донбассе поставки российских комплектующих для изготовления и ремонта оружия и боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) по-прежнему продолжаются бесперебойно. Об этом стало известно из статьи -расследования «Импортозамещение по-новому», опубликованной украинскими журналистами из программы «Схема».

Согласно этому материалу, киевская компания «Вертолсервис» выиграла в феврале 2018 года тендер на поставки лопастей несущих винтов для вертолетов, которые ремонтирует завод «Авиакон» (город Конотоп). Речь идет, в том числе, и о военных вертолетах для ВСУ и украинской Национальной гвардии.

Проблема в том, что Украина никогда не производила и до сих пор не в состоянии самостоятельно производить вертолетные лопасти. Зато их исправно изготавливает Россия. А именно - «Улан-Удэнский лопастной завод» (УУЛЗ). Последний входит в холдинг «Вертолеты России», составную часть госкорпорации «Ростех». Вот, по сообщению «Федерального агентства новостей», в Улан-Уде киевский «Вертолсервис» и проторил дорожку за остродефицитными в его стране комплектующими.

Закупку лопастей киевляне проводили через посреднические фирмы, одну из которых возглавляет сын заместителя «Укроборонпрома» Сергей Стеценко. Он же является одним из основателей «Вертолсервиса». Стеценко-младший, а также его партнер Сергей Киршин подтвердили поставку «Авиакону» лопастей российского производства.

Отпираться было бесполезно — у журналистов на руках оказались документы. По информации портала публичных закупок Украины, с лета 2016-го года (когда гражданская война в Донбассе уже была в самом разгаре) «Авиакон» потратила на лопасти рулевых и несущих вертолетных винтов более 100 миллионов гривен (примерно 4 миллионов долларов). Сколько из них досталась УУЛЗ, а сколько посредникам — неизвестно.

Впрочем, оборотистого коммерсанта Стеценко не смутили упреки прессы в отсутствии патриотизма. «Вы же понимаете, что они [лопасти] производятся только в России. Ну, можно еще производить, например, на Западной Украине, рубить ели, стругать из них лопасти и затем ставить на наши вертолеты, и спасать наших раненых бойцов, вывозить из боевой зоны в больницы», — ответил он.

В Верховной Раде Украины также не видят в подобных закупках ничего зазорного. «Если нашим ребятам, чтобы их вооружить, надо что-то привезти из Российской Федерации, чтобы они еще лучше воевали с Российской Федерацией, то это только вызывает наше уважение», — заявил председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский. А вот срыв таких поставок он считает преступлением против обороноспособности Украины.

Если кому и стоит удивиться подобному бизнесу на крови, то в первую голову — российскому государству. Оно же пока занимает позицию «ничего не вижу, ничего не слышу». Сами производители вертолетных лопастей из Бурятии тоже молчат. Оперативно ответить на соответствующий запрос «СП» в субботу не смогли ни на УУЛЗ, ни в региональном Минпромторге.

Между тем, это далеко не единственный случай поддержки ВСУ со стороны российской промышленности. Еще в 2014 году в ту пору командовавший вооруженными формированиями ДНР Игорь Стрелков обвинил олигарха Олега Дерипаску в поддержке украинской армии. Речь шла о поставках Ярославского завода дизельной аппаратуры Харьковскому заводу им. Малышева, производящему танки для украинской армии. Правда, пресс-секретарь группы компаний «Базовый элемент» Алексей Садыковутверждал, что это «фэйк».

 

Другая история, связанная с Дерипаской, — сотрудничество самарского завода «Авиакор», входящего в холдинг «Русские машины», с авиастроительной компании «Антонов» — составной частью «Укроборонпрома». Противоестественное взаимодействие бизнес-групп, принадлежащих к двум протиборствующим государствам, было прекращено лишь по коммерческим, а не по политическим основаниям.

Удивительно, но закупая тайно, исподтишка, комплектующие для своей «оборонки», на официальном уровне Киев в конце марта нынешнего года громогласно прекратил действие программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Объяснив это переориентацией украинской экономики на Евросоюз и другие страны мира.

В связи с этим естественен, на мой взгляд, вопрос: не пора ли и России установить законодательный запрет для отечественного бизнеса на экономические связи с оборонной промышленностью соседнего государства, не первый год методично убивающего в Донбассе наших соотечественников, грозящим России большой войной и реваншем в Крыму?

— В принципе, ОПК России и Украины по определению глубоко интегрированы. И разрыв производственных связей губителен как для той, так и для другой стороны, — говорит главред портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Но Украина сегодня стала откровенно враждебной нашей стране. Кроме того, она легла под Запад настолько, что в его интересах сама охотно ликвидирует свой ОПК. В такой ситуации поставки Киеву комплектующих из России — это на грани госизмены.

Ну, прикиньте: вертолеты, которые будут участвовать в боевых действиях против нас, оказывается, уже укомплектованы нашими же деталями. Без собственных вертолетов Украина не сможет эффективно воевать вообще ни с кем. С Россией — тем более. А мы, как выясняется, собственными руками помогаем ей восстанавливать ударные вертолеты для будущих боев с нами.

И ведь заметим: российские оборонные предприятия, осуществляющие поставки на Украину, каким-то чудом не под санкциями Запада. А ФСБ, между тем, увлеченно ловит блогеров…

По мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, без Следственного комитета РФ здесь не обойтись.

— Тут надо понимать, что рынок международного военно-технического сотрудничества настолько зарегулирован, что любая сделка на нем под очень тщательным контролем и наблюдением со стороны государственных структур. И в России, и на Украине. Поэтому предполагать, будто поставки продукции военного или даже двойного назначения — какая-то случайность, недосмотр, не приходится.

Необходимо оценить выводы проведенного на Украине расследования. Понять, насколько они адекватны. И если все подтвердится, то делом должен заняться Следственный комитет России. Именно он должен заявлять о криминальной составляющей сделок, а не журналисты. Тогда можно будет рассуждать, было ли нарушено законодательство России и как вообще оно произошло.

Интересно было бы услышать позицию «Улан-Удэнского лопастного завода». Все же понимают, что если выявленная украинскими журналистами схема окажется подлинной, это будет огромный скандал. Наверное, должен последовать целый ряд уже не журналистских, а уголовных расследований. И не на Украине, а в России.

«СП»: — Украина первой разорвала экономические связи с нами. Так может, России сделать так же?

— Действительно, именно Украина инициировала сворачивание экономической кооперации почти по всем сферам экономического сотрудничества. В том числе, и по технологиям военного, либо двойного назначения. Но если посмотреть на это с точки зрения морали…

Мы знаем, что кооперация между Россией и Украиной все равно остается. Товарооборот за прошедший год даже увеличился. Как бы кому ни хотелось, мы в будущем просто обречены иметь нормальные экономические взаимоотношения. Особенно северные области Украины — Харьковская, Черниговская, Сумская — без рынка России просто не могут существовать.

Поэтому любые коррупционные схемы, схемы в сфере вооружений, конечно, должны очень жестко контролироваться со стороны РФ. Но обычные экономические отношения должны быть восстановлены. Ведь они складывались столетиями. Разрушить их — это, как говорится, «назло кондуктору пойти пешком».

 

Источник: svpressa.ru

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