Токсичные офшоры
22:38. 1 мая 2018 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Привет офшорной "аристократии".
Члены британского парламента проголосовали за принятие закона, требующего раскрыть имена хранящих деньги в офшорных зонах на Британских Виргинских и Каймановых островах. Об этом сообщает Reuters.
Информацию о владельцах счетов обязали раскрыть до конца 2020 года. Поправка не распространяется на Остров Мэн и Нормандские острова, поскольку парламент Великобритании не имеет права навязывать им свою волю.
До сих пор британские заморские территории освобождались от действующего в стране требования раскрывать личности владельцев активов, хранящихся под их юрисдикцией.
26 апреля The Times сообщила, что британские власти планируют назвать имена российских олигархов, которые держат деньги в офшорах. По словам члена Консервативной партии Эндрю Митчелла, цель закона — убедиться, что «под британским флагом в любой точке мира не скрываются грязные деньги, идущие на худшие цели».
Лондонская неправительственная организация Global Witness подсчитала, что граждане России хранят на счетах в британских офшорах 47 миллиардов долларов.
В Росфинмониторинге 25 апреля сообщили, что российские чиновники, включая губернаторов, депутатов и даже глав органов исполнительной власти разных уровней, вывели в офшоры миллиарды рублей. Конкретные имена, однако, не назывались.
https://m.lenta.ru/news/2018/05/01/offshore/ – цинк
Старые пугалки патриотов про то, что рано или поздно за вывезенными из России деньгами придут, уже в который раз оказалась не пугалкой.
Но слава богу, есть еще остров Мэн и Нормандские острова и это только в Британии. Так что погоня только началась.
Источник: colonelcassad.livejournal.com