Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Психология

Борис Юлин о чувствах верующих

14:07. 1 мая 2018 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:

Поддержать рублём ролики Бориса Юлина: https://oper.ru/donate/yulin
Хронометраж:
1:23 – Уважение или неуважение к человеку не связано с вопросами веры
3:43 – Непонятно насчет чувств
9:38 – Во что верят люди
19:06 – О заповедях
22:30 – Об иконопочитании
30:18 – Почтительное отношение к родителям
33:33 – Многие путают седьмую и десятую заповедь
35:31 – Моральный кодекс строителя коммунизма и десять заповедей
43:48 – Про толкования Библии
54:26 – Можем ли мы оскорбить религиозные чувства верующего христианина, который не читал Библию?
57:37 – Религиозные чувства сатаниста
1:00:56 – А за кордоном есть что-нибудь подобное?
1:06:57 – Что говорят служители культа

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 30 сентября 2016
...произойти абсолютно неизбежно», – сказал Борис Юлин. «Пассажирские самолеты над зоной боевых...занята проукраинская позиция», – констатировал Борис Юлин. Метки по теме: Малайзийский ... Украины, играя на патриотических чувствах жителей страны и прикрываясь «...
Новости Украины и Новороссии 22 января 2016
... Источник: news-front.info Борис Юлин: В Херсонской области пытаются воссоздать...прежнее Крымское ханство», — рассказал Борис Юлин. Узнайте множество интереснейших подробностей, ...граждане Запорожья и Запорожской области чувствовали себя спокойно», — сказал ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 февраля 2018
... (ФОТО, КАРТА). 19:55 Разведопрос: Борис Юлин про Сирию. 19:00 Трофеи....su Разведопрос: Борис Юлин про Сирию Поддержать рублём ролики Бориса Юлина: https://oper.ru... команда у этих проектов одна. Чувствуется единство подходов. Например, на этой...
Мир соткан из слёз и смеха (беседа-диалог, часть 1.1)
... соотечественники, историки Клим Жуков и Борис Юлин, чья вина только в том...сразу, большинство затрагиваемых Жуковым и Юлиным тем оказались либо неправильно ими...редких приличных учёных приходится испытывать чувство стыда и неудовлетворённого покаяния.Материал...
Четыре великолепных выступления: Путина, Тарана, Юлина, Фурсова
... говорил о немецких нацистах. Чувствуется, что Путин постоянно пользуется методологией...Б.В. Юлина. В спокойной, академической манере, непринуждённо Борис Витальевич камня ... предыдущем выступлении коллеги Фурсова - Юлина: первые месяцы Великой Отечественной. ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 16 февраля 2015
... видео-материалы от военного обозревателя Бориса Рожина. «Картины разгрома все...», — дополняет историк, военный эксперт Борис Юлин. Впрочем, украинский генералитет считал иначе...в силовых структурах паника, все чувствуют, что на пороге большого «кипеша...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>