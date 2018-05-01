Борис Юлин о чувствах верующих

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Хронометраж:

1:23 – Уважение или неуважение к человеку не связано с вопросами веры

3:43 – Непонятно насчет чувств

9:38 – Во что верят люди

19:06 – О заповедях

22:30 – Об иконопочитании

30:18 – Почтительное отношение к родителям

33:33 – Многие путают седьмую и десятую заповедь

35:31 – Моральный кодекс строителя коммунизма и десять заповедей

43:48 – Про толкования Библии

54:26 – Можем ли мы оскорбить религиозные чувства верующего христианина, который не читал Библию?

57:37 – Религиозные чувства сатаниста

1:00:56 – А за кордоном есть что-нибудь подобное?

1:06:57 – Что говорят служители культа



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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