Борис Юлин о чувствах верующих
Поддержать рублём ролики Бориса Юлина: https://oper.ru/donate/yulin
Хронометраж:
1:23 – Уважение или неуважение к человеку не связано с вопросами веры
3:43 – Непонятно насчет чувств
9:38 – Во что верят люди
19:06 – О заповедях
22:30 – Об иконопочитании
30:18 – Почтительное отношение к родителям
33:33 – Многие путают седьмую и десятую заповедь
35:31 – Моральный кодекс строителя коммунизма и десять заповедей
43:48 – Про толкования Библии
54:26 – Можем ли мы оскорбить религиозные чувства верующего христианина, который не читал Библию?
57:37 – Религиозные чувства сатаниста
1:00:56 – А за кордоном есть что-нибудь подобное?
1:06:57 – Что говорят служители культа
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru