«Дело Скрипалей», несомненно, стало самой позорной главой в современной истории Великобритании – такого откровенного и непрофессионально слепленного фейка мир, пожалуй, еще не видел. Лондон на ровном месте обвинил Россию в отравлении бывшего сотрудника ГРУ и его дочери, не предоставив вообще никаких улик – все, что они сказали, это «никто кроме Москвы этого сделать не мог» - просто шик! При этом британская сторона постоянно путалась в показаниях – то отравление происходило газом, то гелем, то гречкой. Просто полнейшее фиаско, и никак иначе!

Теперь же, когда стало очевидно, что выглядит все это крайне глупо, Лондон начал старательно уничтожать улики и всячески подчищать информационное пространство – на это обратила внимание официальный представитель МИД Мария Захарова: «Британские СМИ больше не касаются дела Скрипаля и не требуют у официального Лондона информации о нем», - подметила она.

Это и не удивительно – Лондон просто не может найти слов, чтобы противопоставить российским аргументом . Если он продолжит нести такой же бред, как раньше, то он закопает себя в яме вранья еще глубже, поэтому и было решено просто замолчать.

В частности, когда выяснилось, что Скрипали были отравлены не «Новичком», а фетанилом – то бишь, наркотическим веществом, британские СМИ решили этого не писать, а ограничились тем, что назвали его просто – «вещество». Хотя до этого «Новичок» разносился в каждой статье этих же газет.

Вывод тут очевиден – Великобритания признала, что опозорилась на этом деле, и пытается выйти сухой из воды. Правда это тоже очень отчетливо видно.