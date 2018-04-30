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Через солидарность общества к справедливости

23:57. 30 апреля 2018 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал:

Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко о праздновании 1 мая и классовой борьбе

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Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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