Нужен умелый директор страны. Цели и идеология общества ( Наше будущее) .

Идеология (цели общества)

«Национальная идея - это устойчивое представление индивида о прошлом, настоящем и будущем своей страны и человечества в целом, мобилизующее его на жизненные усилия, а также состояние общественного сознания».

Идеология есть система представлений об обществе в целом, включающая в себя определенную оценку общественных явлений, а тем самым и определенную программу поведения.

Идеология – совокупность интересов (взглядов на вещи) определенных социальных групп, обществ, которые выражаются в целях, ожиданиях и действиях необходимых для их реализации.

• быть теоретическим обобщением исходных чувственных представлений ;

• выступать наиболее существенным компонентом имеющихся в наличии знаний;

• выполнять в связи с этим роль исходных принципов для практической деятельности;

• определять доступ к власти (распределение власти) и в каких целях она используется ;

Либо общество имеет идеологию — либо идеология имеет общество как пассивную, манипулируемую массу.

Идея российской нации – это конкретная смысловая конструкция, созданная и направленная для обустройства всего мирового сообщества.

Меритокра́тия (букв. «власть достойных», от лат. meritus — достойный и др.-греч. κράτος — власть, правление) — принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка

Есть такой умный человек – Стив Бэннон (бывший короткое время главным стратегом Белого дома, консерватор-республиканец — прим. ред.), который реально и сделал Трампа президентом, а теперь отовсюду ушел и создает новое движение. Он сказал совершенно правильную вещь: «В современном мире нет непроходимой преграды между левыми и правыми, прогрессистами и консерваторами и даже верующими и атеистами. Есть только одно действительное противоречие — между производителями и пользователями». Дословно он сказал — вычитателями.

Человек должен понять, что жизнь и выживание – разные вещи. Кто выживает – всегда вынужден применять стратегию убийства (как Ларра), кто живет – почти всегда стратегию крайней формы созидания (как Данко). Интерес Человека лежит не в мещанском потреблении — еды, вещей, половых контактов, накоплении все большей собственности и защите ее от внешних посягательств. В общем-то, финалом этого пути должны стать просто сильнейшие наркотики — дающие максимальное ощущение «удовольствия».

«Самым главным ресурсом является человек. Государству лишь нужно создать основу для расцвета таланта людей» - так говорила либерал М. Тэтчер.

Настает эпоха свободного разума опирающегося на рациональность, личной ответственности, морального выбора — всего, что подавлялось в «темные века».

Демократия — это базар и некомпетентность. Последнее не отменяется даже при цивилизованных формах демократии. Демократия это вообще не форма правления — это форма обратной связи власти и народа (если кто хочет подробнее узнать о всех недостатках

и пороках демократии, как системы власти, прочитайте Платона, диалог «Государство»). Совсем другое дело республика, RES PUBLIKA – общее дело. Вот, что действительно важно: не базар на площади до мордобоя, а осознание всеми гражданами общей задачи, единой цели.

Именно в этом случае становится важны и суверенитет государства, и гармоничная система разделения труда, и социальные гарантии, и всеобщее образование, и бесплатное здравоохранение. Для демократии всё это не нужно. Для неё главное свобода самовыражения, однако без осознания необходимости самоограничения, что свойственно, только людям с развитым сознание, свобода вырождается в беспредел, а свобода слова - в свободу лжи. Именно демократия в современном её понимании позволяла пробираться во власть совершенно бездарным и эгоистичным людям, путем демагогии и обмана.

Рубеж между старым и новым обществом проходит не где-то во вне, а внутри самого человека, по качествам человеческой личности: эгоизм-коллективизм, щедрость-стяжательство, искренность-лживость, трудолюбие-паразитизм.

Собственность. Одним из краеугольных камней человеческих отношений являются отношения собственности. Из-за собственности происходят войны и революции, из-за собственности льётся кровь. Но причиной этого не является собственность сама по себе, но отношение к ней людей. Социальная революция преобразования общества в системное осуществляется не за счёт передела собственности, но за счёт реконструкции базовой системы ценностей (если капиталист является нормальным социальным менеджером, осуществляет качественную социальную политику – пусть работает себе на здоровье). Хищниками некоторых капиталистов в нынешнем обществе делает доминирующий в действующей убогой системе ценностей критерий наживы. Именно он культивирует жадность, жестокость и эгоизм. Так что проблема, как видим, не в собственности, а в воспитании.

Прошло еще сто лет. Появились постструктуралисты, более известные в узких кругах, как постмодернисты, и ссылаясь на опыт социалистического блока и опыт Welfare state показали, причем весьма убедительно, что вопрос собственности на средства производства влияет на характер эксплуатации минимальным образом.

Мечта о том, что общенародная собственность и НТР "схлопнет" эксплуатацию не сбылась по одной непростой причине, которая, как правило, ускользает из фокуса. Оказалось, что эксплуатацию порождает не частная собственность и не способ производства.

Эксплуатация может существовать, и по факту, существует и без собственности и без производства. Неравенство и несправедливость - это побочные эффекты поддержания управленческого баланса в сложных социальных системах.

В итоге, требуется решение проблемы "отчуждения труда" как такового. "Когда вас эксплуатируют, прежде всего, присваивают ваше время. А первичная форма этого присвоения является тем, что его наделяют не подлинным, а неким фиктивным смыслом. Например, я предлагаю устроиться вам ко мне на работу секретаршей - сидеть с 10.00 до 18.00 и отвечать на звонки. Человек сидит, полирует ногти, отвечает на звонки, когда приходит гость, приносит кофе с сэндвичем и думает, что он работает. Лучшая часть его жизни проходит растраченной впустую за какие-то 400-700 $, променянных на его внутреннее время."

Производство должно быть нетоварным, а, значит, деньги не должны быть товаром, хоть за ними оставляется роль всеобщего эквивалента. Но деньги в системном обществе должны быть "прозрачными", т. е. все финансовые потоки должны иметь возможность пассивно контролироваться любым членом общества – на предмет их происхождения. Современные деньги (в том числе "электронные") содержат в основном информацию о покупательной возможности, а они обязательно должны содержать информацию и о своём происхождении.

Три идеологических цели общества (наше будущее)

(подчеркнутое, краткая версия лозунгов и кричалок):

А) Реализации принципа приоритета общественного над личным путем ликвидация власти элиты над народом и его приверженность меритократии; (Изменение общественной системы).

Прогресс цивилизации на основе этой идеи — построение эффективной системы «ротации чиновничьей элиты», что необходимо для устойчивого в преемственности поколений воспроизводства управленческого корпуса, занятого в структурах государственной власти, способного отвечать на «вызовы времени» как минимум, если и не без кризисов, то без обрушения государственности в кризисах. Эта система должна обеспечивать в течение срока активной жизни поколений как привлечение к работе в государственном аппарате новых людей, чей творческий потенциал позволяет выявлять проблемы и разрешать их, так и устранение из аппарата всех тех, кто становится помехой осуществлению адекватного государственного управления: т.е. чиновников, не оправдавших возлагавшихся на них надежд или выработавших свой потенциал, а также злоупотребляющих властью вопреки некой государственно-корпоративной идеологии и дисциплине государственной службы.

Как показывает история, в процессе «элитаризации» тех или иных социальных групп, становясь очередной «элитой» в государстве, они всегда оказываются не способны обеспечить на её основе прогресс цивилизации, поскольку задача построения системы ротации представителей управленческого корпуса в целях воспроизводства его дееспособности в преемственности поколений не имеет решений при отказе от практического решения задачи выдвижения (наказания) по заслугам и искоренения эксплуатации «человека человеком».

Лучшие представители общества должны иметь возможность самостоятельно организовывать самоуправление во всех общественных делах. Если народ их не поддержит своей волей, то ним будут управлять худшие его представители, преследующие свои выгоды в ущерб народным интересам.

Определять лучших представителей возможно по следующим критериям: знания; умения и важнейшим считать практику – критерий истины.

Б) Нравственность и свободу творческой самореализации личности в процессе общественно полезного созидания; (или от каждого по способностям, каждому по потребностям для продуктивного творчества).

(Изменение человеческой личности).

Нравственность – жить по совести (означает поступать с другими так же, как хотелось бы, чтобы поступали с тобой) т.е. надо быть: вменяемым патриотом, ответственным, правдивым, благородным, справедливым, умным, честным, сильным духом, добрым. Красть грешно. Коррупция аморальна. Циничная демонстрация роскоши безнравственна. Дифференциация доходов возможна, но не должна превращаться в пропасть. Сначала возлюби ближнего своего, а потом себя. Созидание: воспроизведение материальных благ для полного и всестороннего развития свободной личности, на основе принципов: не захватывать чужое, не владеть доставшимся, а создавать новое из «ничего». В свободном творчестве, позволяющем человеку достигнуть высочайших целей (а «высота» - определяется их общественной значимостью) и есть счастье человека. Патриотизм – любовь к Родине, уважение истории, традиций и духовных ценностей своего народа, это ответственность за будущее страны.

Вменяемость это степень осознания последствий принятых решений основанная на здравом смысле и справедливости без упора на идеологию, но с четким обозначением границ дозволенного.

В) Освобождение от навязываемых индивидуализмом мелких интересов, мещанства потребления и авторского права, открытие перед человечеством реальной широты его возможностей, целей и устремлений в гармонии с природой.

(Изменение мышления и познания).

Познание через открытие основных закономерностей мира расширяет возможности людей и обеспечивает выполнение главного условия стабильности общества – возможность его беспрерывного развития, движения в новые пространства возможностей. Когда это условие не выполняется, сообщество людей, с его возросшими потребностями оказывается замкнутым на ограниченном пятачке старого пространства возможностей – ситуация, чреватая очень серьёзными конфликтами и вытекающими из них последствиями (вплоть до коллапса общества). Для гармонизации общества нужны два главных, исключительно человеческих качества: дух коллективизма и чувство меры.

Перед Россией открывается уникальный шанс. Предложить миру новую «религию» справедливого устройства общества. Но только не декларируемую, а настоящую со всем дальнейшим практическим подтверждением.

Внутреннее принятие этих целей большинством народа может вызвать настоящий взрыв энтузиазма и могущество морального превосходства людей, которые знают, что делают правильное дело. Нет большего ресурса в мире, чем человеческий энтузиазм.

Это позволит перейти к такому способу жизни и такой системе оценок, когда человек определяется не тем, что он имеется, а своими человеческими качествами, умениями, способностями. Таким образом мы сделаем ставку не на рост мира вещей, а на внутреннее развитие человека: его ума, чуткости, вкуса, нравственности.

Замена конкуренции - соревнованием, провозглашение товарищества, свободы выбора и ответственности за него, развитие самоорганизации, справедливого распределения и наличие высоких целей — все это, в конечном итоге, должно обеспечить развитие человека, переход его на качественно новый этап. Новый, «собранный» человек — вот наша высочайшая цель

Новое общество должно соответствовать базовым человеческим стремлениям: к солидарности и справедливости, к стабильности и уверенности в завтрашнем дне, к поощрению и уважению со стороны окружающих. Да и к «экономии жизненных сил», к равновесию труда и отдыха.

Необходимо воспитать в людях гражданственность, самостоятельную общественную активность создания общества, в котором труд и творчество, а не нажива и потребление были бы в почете, где ценности коллективизма и взаимопомощи превозмогли бы естественные человеческие — то есть эгоцентрические склонности.

Человек будущего должен быть активным. Быть активным — значит следовать своим склонностям, принимать на себя ответственность, идти на риск, не боятся выступить против большинства. Это значит использовать не внешние инструменты, а присущие тебе самому силы (конечно, в первую очередь — творческие).

Такие активные люди будут основой перспективного общества, они должны ставить цели и контролировать их достижение. Однако по-настоящему человек раскрывается только тогда, когда он перестает брать и начинает давать. Опять же, «давать» — не значит отрывать от себя часть своего имущества. Человек передает другому то, что в нем живо — свою радость, интерес, понимание, знание, юмор. Он применяет свои силы, чтобы творить, создавать новое на благо окружающих.

Главным накоплением человеческого капитала станет Гудвилл (англ. Goodwill) – буквально «добрая воля» или репутация – нематериально благо: совокупность неотделимых от способностей и умений человека преимуществ приносить экстраординарную полезность общему делу. Гудвилл не отчуждаем от носителя умений и способностей, а потому не является активом и на него нельзя оформить права собственности. Здесь суть нового порядка.

Таким образом, предлагается построение общества в котором в качестве цели и идеала выдвигается осуществление принципов диктатуры совести (правового государства), социальной справедливости, свободы выбора (реализующей принцип «практика – критерий истины») и ответственности власти за динамичное позитивное развитие государства и общества на основе соборности (коллективной выработки целей и задач) базирующейся на экономическом взаимодействии ХОЗЯИН – Государство при исключении возможности любого ростовщичества, а также права и обязанности общественных и политических объединений граждан оценивать результаты принятых решений и выносить органам власти вотум доверия или недоверия по важным вопросам.

Хозяин – это активный человек во первых: уважающий историю, традиции и духовные ценности народа в среде которого он проживает; во вторых: способный сформировать свое собственное критическое отношение к действительности ; в-третьих: несущий ответственность как за собственное, так и за общее духовное и экономическое развитие людей, с которыми он взаимодействует; в четвертых: обеспечивающий рациональное использование природных ресурсов и улучшение условий обитания человека при бережном отношение к окружающей среде обитания.

У власти в России должна быть Высшая Цель, что сама власть должна признавать над собой миссию предназначения и духовную всемирно историческую Цель.

Без превращения государства в локомотив развития, без национализаций и без резкого перелома в социальной политике ничего не будет.

Государство будущего должно реализовывать следующие этические принципы: власть народа выше собственности; служение народу выше владения; справедливость выше закона; общее выше частного;духовное выше материального.

В немонетарной экономике справедливость в которорй труд является обязательным для всего трудоспособного населения в обществе. Смыслом деятельности является общее благо, которое разделяется на всех представителей общества поровну. Справедливым считается то, что каждый человек должен обязательно принимать участие в общем производстве. Справедливым считается, что не участвующие в общем деле представители общества не имеют права пользоваться произведённой продукцией.

В основе предлагаемого мировоззрения — убеждённость в том, что качественное развитие граждан является всеобщей обязанностью. Что смысл будущего общества — в воспитании качественно лучшего человека . Более любознательного, работоспособного, честного, морального, эстетически развитого. Кроме того - единственным способом получить такого человека является создание масштабных «проектов развития» и вовлечение миллионов граждан в их реализацию.

Для развития общества люди должны трудиться, а чтобы они трудились, законы диалектики предопределяют необходимость того, чтобы они преодолевали какие-либо проблемы. Можно сказать, что процесс управления в обществе фактически заключается в создании проблем для людей. Или, что то же самое, стимулов, характеризующихся воздействием на работников извне (со стороны) с целью их побуждения к работе, к эффективной деятельности.

Добиться того, чтобы человек эффективно трудился, можно лишь двумя способами: 1). Заинтересовать; 2). Заставить. В первом случае для человека проблема в том, что он не потрудившись, не может получить какие-то блага. А во втором случае проблему для него порождает наступление неприятных последствий, если он не будет трудиться.

Вот между этими двумя способами воздействия на людей, либо комбинацией этих способов, придётся делать непростой выбор в любом обществе, в том числе самом прогрессивном. Третьего способа не существует.

Известно, что первый способ (заинтересовать) несравненно эффективнее и надёжнее второго. И здесь мы опять приходим к тому, что человек за свою работу должен получать какие-то блага. И что от товарно-денежных отношений отказываться нецелесообразно.

Соответственно, элементы капиталистического общественного строя целесообразно сохранить. Развитие и совершенствование рыночного механизма, должно выстраиваться на основе государственного плана и стать основной задачей при построении нового общества, но этот механизм должен быть выстроен так, чтобы интересы общества были выше корыстных интересов индивидуальных участников рынка.

И, естественно, нужно менять сложившееся в современном обществе гипертрофированное отношение к получению материальных, а не моральных благ. Обоснованная система стимулов к труду с учётом традиций и исторического опыта неизбежно сформируют активную жизненную позицию каждого человека и высоконравственный климат в обществе в целом.

В экономике, в процессе созидания, требуется создать новую производительную базу из сотен машиностроительных, станкостроительных и т.д. заводов, в 10-20 раз увеличить усилия по развитию транспортной инфраструктуры, развернуть масштабные программы в сфере науки и образования. Требуемые для этого средства можно найти, если радикально изменить принципы управления, разгромив нынешнюю бюрократическую верхушку, занимающуюся распределением потоков, находящуюся в системном противостоянии с профессиональными сообществами. Да и сами сообщества нуждаются в радикальной реорганизации