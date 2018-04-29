Пора на государственном уровне избавляться от бесовской приставки

Живое слово без корыстный, обозначающее человека, не имеющего корыстных интересов (без корысти), после замены превращается в бес корыстный (бес корыстный). В русском языке слово БЕС означает, как хорошо всем известно, нечистую силу, и любой русский человек на уровне подсознания, на уровне генетической памяти будет реагировать отрицательно на слово и, естественно, невольно, будет отрицательное отношение к человеку, не имеющему корысти .

…Замена во многих словах буквы З на букву С немедленно убивает эти слова и принципиально меняет их смысл и значение, нарушает гармонию и резонанс с генетикой предков. С помощью такой подмены приставку БЕЗ, обозначающую отсутствие чего-либо, весьма ловко нам подменили словом « бес » — существительным. И многие однокоренные слова (слова, имеющие один корень), стали двухкоренными (имеющими два корня). При этом принципиально изменился смысл слов и их влияние на человека. Положительный смысл был подменён на отрицательный А каково влияние подобной подмены на слова, изначально несущие отрицательный смысл?!



Такого, казалось бы, незначительного изменения достаточно, чтобы на уровне генетической памяти вызвать отрицательную реакцию на положительные качества.

Слово безсердечный,обозначающее человека «без сердца», бездушного, жестокого, где «без» — приставка к слову сердце, после подмены превратилось в слово бессердечный, в слово, имеющее уже два корня — «бес» и «сердце».



И таким образом,получается сердечный бес. Не правда ли, любопытный перевёртыш?! И это — не случайное совпадение. Возьмите другие слова с бесом и получите туже картину:

Бессильный — безсильный. При такой подмене происходит навязывание человеку на уровне подсознания мысли о том, что во всех ситуациях, при которых он (человек) оказывается без сил, другими словами — не может свершить или сделать что-нибудь, «бес» оказывается сильным, на высоте!



Получается навязывание мысли о бесполезности попыток делать что-нибудь потому, что «бес» сильнее.

Слово безполезный, означающее действие без пользы, превратилось в полезного Беса — бесполезный. И таких слов много: безпутный — беспутный, безчувственный — бесчувственный, безчестный — бесчестный, безцельный — бесцельный, безстрашный — бесстрашный и т.д.

безподобная красота

безподобная красота

Таким образом, понятие о человеке, потерявшем себя (безпутный), подменяется утверждением о том,что у беса путь есть (беспутный), понятие о человеке, потерявшем свою человечность (безчувственный), заменилось утверждением, что бес как раз-то чувственный; понятие о человеке, потерявшем свою честь,честность (безчестный) — утверждением того, что бес как раз-то честный (бесчестный); понятие о человеке, потерявшем или не имевшем цели в жизни (безцельный) — заявлением о том, что у беса всегда есть цель (бесцельный); понятие о человеке, не ведающем страха (безстрашный) — утверждением о том, что бес, как раз-то, страшный и его бояться следует (бесстрашный). И это далеко не все слова, в которых, заменив букву «З» на букву «С», принципиально изменилии само слово, и его значение.

Желающие могут убедиться в этом сами, открыв любой словарь русского языка…





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Отрывок отсюда.