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Пора на государственном уровне избавляться от бесовской приставки

23:09. 29 апреля 2018 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:


…Замена во многих словах буквы З на букву С немедленно убивает эти слова и принципиально меняет их смысл и значение, нарушает гармонию и резонанс с генетикой предков.

С помощью такой подмены приставку БЕЗ, обозначающую отсутствие чего-либо, весьма ловко нам подменили словом «бес» — существительным.

И многие однокоренные слова (слова, имеющие один корень), стали двухкоренными (имеющими два корня). При этом принципиально изменился смысл слов и их влияние на человека. Положительный смысл был подменён на отрицательный А каково влияние подобной подмены на слова, изначально несущие отрицательный смысл?!

Давайте сразу же и проверим это:

Живое слово безкорыстный, обозначающее человека, не имеющего корыстных интересов (без корысти), после замены превращается в бескорыстный (бес корыстный). В русском языке слово БЕС означает, как хорошо всем известно, нечистую силу, и любой русский человек на уровне подсознания, на уровне генетической памяти будет реагировать отрицательно на слово и, естественно, невольно, будет отрицательное отношение к человеку, не имеющему корысти.


Такого, казалось бы, незначительного изменения достаточно, чтобы на уровне генетической памяти вызвать отрицательную реакцию на положительные качества.

Слово безсердечный,обозначающее человека «без сердца», бездушного, жестокого, где «без» — приставка к слову сердце, после подмены превратилось в слово бессердечный, в слово, имеющее уже два корня — «бес» и «сердце».

И таким образом,получается сердечный бес. Не правда ли, любопытный перевёртыш?! И это — не случайное совпадение. Возьмите другие слова с бесом и получите туже картину:

Бессильный — безсильный. При такой подмене происходит навязывание человеку на уровне подсознания мысли о том, что во всех ситуациях, при которых он (человек) оказывается без сил, другими словами — не может свершить или сделать что-нибудь, «бес» оказывается сильным, на высоте!

Получается навязывание мысли о бесполезности попыток делать что-нибудь потому, что «бес» сильнее.

Слово безполезный, означающее действие без пользы, превратилось в полезного Беса — бесполезный. И таких слов много: безпутный — беспутный, безчувственный — бесчувственный, безчестный — бесчестный, безцельный — бесцельный, безстрашный — бесстрашный и т.д.

безподобная красота

безподобная красота

Таким образом, понятие о человеке, потерявшем себя (безпутный), подменяется утверждением о том,что у беса путь есть (беспутный), понятие о человеке, потерявшем свою человечность (безчувственный), заменилось утверждением, что бес как раз-то чувственный; понятие о человеке, потерявшем свою честь,честность (безчестный) — утверждением того, что бес как раз-то честный (бесчестный); понятие о человеке, потерявшем или не имевшем цели в жизни (безцельный) — заявлением о том, что у беса всегда есть цель (бесцельный); понятие о человеке, не ведающем страха (безстрашный) — утверждением о том, что бес, как раз-то, страшный и его бояться следует (бесстрашный). И это далеко не все слова, в которых, заменив букву «З» на букву «С», принципиально изменилии само слово, и его значение.

Желающие могут убедиться в этом сами, открыв любой словарь русского языка…

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Отрывок отсюда.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: русский, сознание, человек, язык
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