Как живет самая сильная девочка мира

Когда-то Варю Акулову внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую сильную девочку планеты. В четыре годика она выступала на взрослых соревнованиях по пауэрлифтингу, а в 10 лет удерживала помост с десятью мужчинами общим весом 700 килограммов. Давайте выясним, как живет некогда самая сильная девочка планеты, которой в январе исполнилось 26 лет.





Еще 15 лет назад семья Акуловых из Кривого Рога была в эпицентре скандала: циркового тяжелоатлета Юрия Акулова обвиняли в том, что, заставляя свою дочь Варю поднимать штанги, он делает из ребенка мутанта и калеку. Городские органы опеки подали против Юрия и его жены Ларисы иск в суд, обвиняя родителей в том, что они уродуют девочку, и предрекали, что Варя неминуемо искалечится под очередной штангой. Тяжба длилась целых 12 лет и закончилась в пользу Акуловых.



Варя Акулова родилась в семье циркового артиста и учительницы. Супруги ютились в комнатке криворожской коммуналки, где еду приходилось готовить в общем туалете, предварительно положив на унитаз разделочную доску, а варить — на малюсенькой электроплитке по очереди с соседями.



Мечта вырастить из дочки чемпионку по пауэрлифтингу возникла у Юрия в тот момент, когда родилась сама Варя. Малышку приучали к силовым нагрузкам с двухнедельного возраста, привязывая к ее ручкам… металлические гайки.



В годик девочка уже умела стоять на руках и голове, в два без страховки выполняла трюк на пятиметровом шесте, в четыре впервые приняла участие во взрослых соревнованиях по тяжелой атлетике, где в сумме упражнений (жим, тяга и приседание) «взяла» 92,5 килограмма!



В детстве у Вари была мечта: собственная комната с розовыми шторами. Ее родители, которым тоже надоело жить в коммуналке, решились на отчаянный шаг: они создали семейную цирковую группу и отправились в мировое турне. Юрий жонглировал гирями и был художественным руководителем, Лариса переквалифицировалась из учительницы в клоунессу и научилась шить цирковые костюмы, а Варя показывала номера, поражая зрителей своей богатырской силой. Со своими необыкновенными шоу-программами «девочка-Геркулес», как называли Варю поклонники, и ее родители Юрий и Лариса Акуловы объездили весь мир.



Они отказывали себе во всем, но смогли все же накопить немного денег, чтобы воплотить мечту — купили двухкомнатную квартиру. Теперь Варя могла тренироваться в собственной комнате, а не в тесном чулане коммуналки.



В 14 лет она сдала норматив мастера спорта по тяжелой атлетике в весовой категории до 53 килограммов, подняв рывком и толчком 150 килограммов. Варя неоднократно выигрывала чемпионаты Украины по пауэрлифтингу.



Девочку дважды заносили в Книгу рекордов Гиннесса. Первый раз — в восемь лет, когда при собственном весе 40 килограммов она подняла с земли стокилограммовый вес. Второй — в 14, когда Варя подняла в сумме нескольких упражнений 300 килограммов. Плакаты с изображениями Вари висят в спортивных залах разных стран, а в Латинской Америке Варвара Акулова вообще настоящий кумир молодежи.



Она неоднократно говорила журналистам, что мечтает поднять лошадь и слона, сгибать руками гвозди, стать олимпийской чемпионкой по пауэрлифтингу. Но этим желаниям не суждено было сбыться. Варя окончила с красным дипломом Институт физкультуры, ушла из большого спорта и стала тренером по фитнесу одного из столичных клубов. А в семье Акуловых теперь подрастает новая чемпионка-богатырша: 11-летняя Барбара Акулова.



Сейчас Варваре 26 лет и она мало чем напоминает тяжелоатлетку, разве что широкими плечами. Еще на третьем курсе института девушка ушла из большого спорта и устроилась работать фитнес-тренером. Однако, признается, что занимается время от времени пауэрлифтингом и запросто может взять тот же вес, как когда-то на соревнованиях, потому что мышцы помнят. Но для Варвары спортивные истязания остались в прошлом.



«Если мужчину уязвляет, что у меня плечи шире, чем у него, проблема не во мне, а в мужчине», — призналась Варя журналистам.



Еще девушка рассказала, что отказалась от мечты об Олимпийских играх, потому что считает, что без допинга взять медаль по тяжелой атлетике на Олимпиаде невозможно. «У человеческого организма, даже самого сильного и тренированного, есть предел. Все, что сверх, — это уже фармакология. Сравните мою фигуру, мое лицо с теми тяжелоатлетами, которых вы видите по телевизору. Я не глотаю стероиды, поэтому вешу не 120, а 75 килограммов, у меня от груды мышц не лопается футболка, не растут усы, не грубеет голос. Я не хочу превращаться в мужика, я же девушка!»

Источник: nashaplaneta.su