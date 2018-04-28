ЗАГОВОРЩИКИ Медведев, Кудрин и Греф создают новый орган власти

На состоявшейся 25 апреля встрече председателя правительства Дмитрия Медведева с руководителем Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным и главой «Сбербанка» Германом Грефом обсуждалась реформа госуправления.

Расходы на содержание госаппарата, по оценке ЦСР, должны снизиться с нынешних 2,5% ВВП до 1,74%. Кудрин намерен за шесть лет снизить число чиновников на треть. Предлагается изменить структуру госпрограмм, повысить ответственность министров за выполнение стратегических приоритетов, ускорить цифровизацию госаппарата, создать «административный трибунал» — орган устранения бюрократических барьеров. Речь идёт и о создании Федерального кадрового агентства — «министерства чиновничьих дел», которое якобы станет центром управления кадровой политикой. По планам ЦСР, необходимо перейти к смешанной модели государственной гражданской службы из трех ступеней: срочные служебные контракты, «карьерные» гражданские службы и «высший административный корпус».

Но главное на встрече знатных либералов — предложение о создании нового органа с названием Центр эффективности госуправления. Его задача — реализация стратегических целей развития. Если в предложениях ЦСР Центр эффективности госуправления — правительственный орган, возглавляемый вице-премьером, то, по мнению Грефа, этот орган — вне и над правительством, он подчиняется напрямую президенту.

Иллюстрация: Жан-Леон Жером.