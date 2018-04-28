ЗАГОВОРЩИКИ Медведев, Кудрин и Греф создают новый орган власти
На состоявшейся 25 апреля встрече председателя правительства Дмитрия Медведева с руководителем Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным и главой «Сбербанка» Германом Грефом обсуждалась реформа госуправления.
Расходы на содержание госаппарата, по оценке ЦСР, должны снизиться с нынешних 2,5% ВВП до 1,74%. Кудрин намерен за шесть лет снизить число чиновников на треть. Предлагается изменить структуру госпрограмм, повысить ответственность министров за выполнение стратегических приоритетов, ускорить цифровизацию госаппарата, создать «административный трибунал» — орган устранения бюрократических барьеров. Речь идёт и о создании Федерального кадрового агентства — «министерства чиновничьих дел», которое якобы станет центром управления кадровой политикой. По планам ЦСР, необходимо перейти к смешанной модели государственной гражданской службы из трех ступеней: срочные служебные контракты, «карьерные» гражданские службы и «высший административный корпус».
Но главное на встрече знатных либералов — предложение о создании нового органа с названием Центр эффективности госуправления. Его задача — реализация стратегических целей развития. Если в предложениях ЦСР Центр эффективности госуправления — правительственный орган, возглавляемый вице-премьером, то, по мнению Грефа, этот орган — вне и над правительством, он подчиняется напрямую президенту.
Иллюстрация: Жан-Леон Жером.
Экспертные оценки
Интересно, что стояло за встречей Медведева, Кудрина и Грефа, потому что фигуры очень разные? Медведев вроде как из правительства, Греф из банковского бизнеса (тоже вроде как), Кудрин — вообще частное лицо. Поэтому не всё понятно. Может быть, они просто собрались чаю попить или чего-то покрепче? А если за встречей стояло что-то серьёзное, то тогда надо разобраться, в каком формате это происходило и насколько законно. Существует много всяких заявлений со стороны каждого из представителей упомянутой троицы, и заявления либо безграмотные, либо нарушают Конституцию Российской Федерации, либо вообще слегка завуалированно призывают разрушать остатки российской государственности. Поэтому, в принципе, в этом должны разбираться правоохранительные органы.
Ведь вы знаете, что в те времена, когда ещё существовали государства, которые всё-таки основывались на какой-то законности, они не допускали заявлений вроде «будет создан надправительственный орган — Центр эффективности госуправления». Да и подобные встречи и заявления могли расцениваться просто как заговорщицкие. С моей точки зрения, это и есть какая-то встреча заговорщиков, которые, суда по всему, собираются окончательно уничтожить российское государство. Видимо, опираясь на свой опыт, что любые незаконные действия и заявления никоим образом не преследуются, они озвучивали свои такие бредовые, но очень опасные заявления.
Заявления от лица калибра Грефа вроде «этот орган — вне и над правительством, он подчиняется напрямую президенту» в серьёзном государстве — это вообще посягательство на Конституцию, это уже уголовщина, по большому счёту. Потому что наш Основной закон не предусматривает каких-то надгосударственных, наднациональных конструкций и институтов. У нас есть три ветви власти, есть президент — и ничего больше не предусмотрено. Если речь идёт о том, что собирается какая-то компашка людей, которые могут себя мнить Наполеонами или вице-королями Индии, если это вариант той самой палаты, которая описана у Ильфа и Петрова и куда попал бедный Берлага, то тогда надо проверять этих людей на предмет их интеллектуальных способностей и психического здоровья. А если это на полном серьёзе — ну, тогда это уже совершенно другие статьи.
Конечно, Путин как президент имеет право опираться в своей работе на чиновников всех ветвей власти, он может давать конкретные поручения отдельным подчинённым, но, извините, зачем огород городить и создавать какой-то специальный институт? С моей точки зрения, Кудрина надо не назначать главой нового Центра — его привлекать надо. Допустим, эта троица, которая собралась «вершить судьбы Отечества» — новое издание «Союза меча и орала», Но там есть юрист Медведев. Я думаю, что Дмитрий Анатольевич учил, а может, даже преподавал курс «Теория государства и права». Вместо того, чтобы создавать неконституционные институты, он бы озаботился, во-первых, тем, чтобы Конституция соблюдалась, а во-вторых, тем, чтобы лично соблюдать Конституцию. Я могу назвать десятки позиций, подтверждающих, что правительство и конкретно премьер-министр не соблюдают и даже нарушают Основной закон. Ну, например, статья 71 Конституции Российской Федерации определяет, что вопросы финансовой политики, денежной эмиссии, валюты, кредитов и так далее — это полномочия и обязанность Российской Федерации. Российская федерация — это государство и власть. А фактически эти функции переданы Центральному банку, который не имеет никакого статуса. По крайней мере, этот статус не прописан в Конституции Российской Федерации. Так что Медведеву надо было бы как премьер-министру взять в свои руки штурвал управления денежно-кредитной, финансовой, валютной, экономической и прочей политикой, а он всё это отдал Набиулинной. Как председатель правительства, просто как гражданин Российской Федерации, как юрист, Медведев должен был бы, в частности, обратить внимание на несуразности и несоответствия Конституции Российской Федерации. А так что получается? У нас сегодня «Теорию государства и права» преподают либо юристам, либо политологам. Достаточно очевидный тезис: «Если нет права, законности — то нет и государства», видимо, должны объяснять политологам. А если нет государства, то нет и права, нет законности — так, наверное, надо объяснять юристам. Но на самом деле я последние месяцы только и говорю, что у нас не соблюдается Конституция, она у нас попирается, законы у нас недействительные, потому что они противоречат Конституции. Ведь Основной закон говорит, что нормативные акты, которые ему противоречат, являются недействительными.
В общем, мы с вами вступаем, видимо, в новую фазу хаоса — и так уже государства почти нет. Судя по всему, при следующем правительстве его не будет окончательно. Ведь тот новый надправительственный орган, который анонсировала эта троица — руководимый, вероятно, Кудриным и уж точно вдохновляемый Грефом — это абсолютно антиконституционное, беззаконное предложение. Я честно говоря, не очень понимаю, зачем это надо, потому что у нас, в принципе, уже есть такой институт, который де-факто является первой и единственной властью в стране — я имею в виду Центральный банк. Не знаю, зачем ещё надо создавать какой-то институт — пятое колесо в телеге? С моей точки, Центральный банк Российской Федерации вполне эффективно выполняет свои функции как института государственной власти. Центробанк не вписывается ни в законодательную власть, ни в исполнительную власть, ни в судебную или прокурорскую власть, но при этом — он орган государственной власти. Чисто методом дедукции, которой пользовался Шерлок Холмс, или методом формальной логики, как меня учили лет 45 назад в институте, я прихожу к выводу, что, видимо, это орган государственной власти — но не Российской Федерации. Спрашивается: если такой есть мощный орган государственной власти, но не Российской Федерации, зачем ещё чего-то создавать в целях управления колонией? Вы лучше, ребята, дальше укрепляйте существующий неконституционный орган и дальше продолжайте разрушать остатки российской государственности.
Ещё по поводу Центробанка. 27 апреля пришла новость: «В следующем году в России появится сквозной идентификатор, который объединит номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверения. И получит это каждый россиянин. Разработкой и реализацией проекта занимаются Центробанк и два министерства — Минкомсвязи и Минфин. По словам источника, со временем сквозной идентификатор заменит остальные документы». Получается, Центробанк теперь и есть тот самый Большой брат, описанный Оруэллом,?
ЦБ — не сам ББ, а институт и инструмент Большого брата. Безусловно, что Центробанк вписывается в определённую вертикаль, в определённую иерархию. Наверху находится такой институт, как Федеральная резервная система США, а за фасадом, за вывеской ФРС уже скрывается Большой брат. Примерно такая иерархия. Только слепой и полуидиот не поймёт, что в России единственная власть — это Центральный банк.
В статья 75 Конституции Российской Федерации прописано, что Центральный банк занимается исключительно (никто больше не имеет права заниматься этой деятельностью) эмиссией рубля. И второе — обеспечивает охрану и устойчивость этого рубля. Там ничего не написано насчёт каких-то «идентификаторов», на счёт того, что Центральный Банк должен стать «финансовым мегарегулятором». Вспоминается русская пословица: «Пусти свинью за стол — она и ноги на стол». Свинья уже давно свои копыта забросила на стол. В 2002 году был принят нелегитимный закон о Центральном Банке, там масса нарушений Конституции Российской Федерации. Посмотрите на исходную версию 2002 года и на версию 2018 года. Версия 2018 года в три раза толще, потому что там непрерывно, каждый год вносятся какие-то дополнения, добавляются новые функции, новые полномочия. Наиболее серьёзный рывок был произведён в 2013 году, когда Центральный банк получил статус финансового мегарегулятора. Предположим, что ситуация складывается таким образом, что Центробанку надо предоставить такие полномочия. Тогда в стране, где ещё есть хотя бы остатки права (а у нас в первой статье Основного закона написано, что Российская Федерация — правовое государство), необходимо это отразить в Конституции. Смотрите, что происходит. В три раза за 15 лет увеличился объем федерального закона о Центральном банке, а в Конституции Российской Федерации никаких поправок и изменений не произошло. Это обман, это подлог и фальсификация.
Тенденция-то очевидна. Грефу (Сбербанку) поручается теперь выдавать паспорта, а Набиуллиной (Центробанку) вообще готовить и вводить «сквозной идентификатор». В принципе, они действуют по плану. Набиуллина точно этого не знает, Греф, который увлекается каббалистикой и конспирологией, может быть, знает: ещё столетия назад была такая задумка, что обществом будут править банки. Мы с вами учились в том время, когда даже в школе изучали ленинскую работу «Три источника и три составные части марксизма». Один из источников — это утопический социализм. И называли трёх представителей утопического социализма: Оуэн, Сен-Симон и Фурье. Не так давно перечитал Сен-Симона. В общем-то, Сен-Симон действительно социалист, но он понимает социализм как некий концлагерь, который управляется банками. Он считает, что банки — это самый идеальный институт для управления людьми, для того, чтобы их построить в одном большом бараке. Естественно, в бараке не должны действовать деньги, там уравниловка. Мы-то с вами привыкли немножко по-другому воспринимать коммунизм, будучи гражданами Советского Союза. Оказывается, у хозяев денег тоже нет никакого предубеждения против коммунизма, против общежития людей. Но они понимают это как общежитие в одном громадном бараке, который управляется надзирателями в лице банкиров.
Потом был ещё Гильфердинг, который написал свой «Финансовый капитал», в 10-е — 20-е годы прошлого века разработал теорию «организованного капитализма». Организованный капитализм — это всевластие банков. В этой антиутопии банки создадут такое «организованное общество», которое и будет похоже на большой барак большого концлагеря.
Вот всё и связалось. Лексика троицы Медведев-Кудрин-Греф, которая заговорщицки собралась для того, чтобы объявить о создании нового надправительственного органа — это «административный трибунал» и «административная гильотина». А мы вспомнили одного из участников французской революции. Наши нынешние «революционеры» и «подпольщики», как и тогда, действуют в интересах хозяев денег. Но мы же помним историю французской революции — большинство её подпольщиков и революционеров сами оказались под гильотиной. К сожалению, ни Медведев, ни Кудрин, ни даже Греф, который намекает на особые знания в области конспирологии и каббалистики, до конца этого не понимают.
Источник: nashaplaneta.su
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е“`
ВСТАВАЙ – страна Прекрасная!
ВСТАВАЙ – на Смертный бой!
С ПАРАЗИТиченскою силою – с ПРАВЯЩЕЙ Ордой!
Стране,ЧТОБЫ Нормально Жить -
НУЖНО эту НЫНЕшнюю – ПАРАЗИТическую “власть” СМЕСТИТЬ!
*Медведевскую(ДИМОНовскую)орду – ДОЛОЙ!ДОЛОЙ!ДОЛОЙ!
Вот такой Клич НЫНЕ – звучит над ВСЕЙ страной(над РФ)!!!
[НЫНЕшняя,Т.Н."власть" ,,российская,,- это ПОЛИТ-ГНОЙ!]
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~~~ НЫНЕшняя – “российская” власть…~~~
_ЧТО такое НЫНЕшняя – “российская” власть?
О-о-о – ЭТО сборная ЖУЛИКОВ-и-ПАРАЗИТОВ!
Это – КОРРУПЦИОННАЯ – ПРЕСТУПНАЯ “масть”!
Из-за которой Россия – МОЖЕТ проПАСТЬ…!
_Откуда в России – ВСЕ беды и напасти?
Да ОТ ТОГО,что ЖУЛИКИ и ВОРЫ – там во власти!
На ВСЕХ уровнях власти – МАССА этой НЕЧИСТИ!
Много ЧУЖ`ИХ…Освобождать,ся НУЖНО от них…
_Богатейшая страна Мира – ИМЕЕТ массу ПРОБЛЕМ…
Политических,финансовых,социально-экономических!
ПОТОМУ,что во власти – МАССА ЧУЖ`ИХ – беды от нИХ…
ЧТОБЫ жизнь Стабилизировать по ВСЕЙ России,
ПОРА Освобождать Власть – от ЧУЖ`ИХ!
_ЭТА – т.н.”российская” власть – ВРЕДИТЕЛЕМ является!
Россия из-за неё – РАЗГРАБЛЯЕТСЯ-и-РАЗРУШАЕТСЯ!
Россия СПИВАЕТСЯ,народ УМЕНЬШАЕТСЯ – ВЫМИРАЕТ!
Условия УНИЧТОЖЕНИЯ России – НЫНЕшняя “власть” СОЗДАЁТ!
_ЧТО такое НЫНЕшняя – “российская” влать?
О-о-о – ЭТО из ПАРАЗИТОВ состоящая – парт-”МАСТЬ”!
ИХ – по ВСЕЙ России НУЖНО – от власти ОТСТРАНЯТЬ!
Россию НУЖНО – от этИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ – Очищать!
_ЭТУ “власть” в России – КОЛОНИАЛЬНОЙ администрацией называют!
ЧЬ`ИХ ЦУ – по РАЗРУШЕНИЮ России – “ОНИ” выполняют…
Нормальной жизни в России – именно “ОНИ” мешают!
этИХ ЧЛЕНОВ – правящИХ ПАРАЗИТОВ – Зоны ОЖИДАЮТ!
_Россия страна БОГАТАЯ,но власть там – ЧУЖАЯ!
Во власти ТАМ – представители[ВРЕДИТЕЛИ] ЧУЖ`ИХ!
Россия ДОЛЖНА Очищать Власть – от этИХ!
Русские люди ДОЛЖНЫ быть в России во Власти!
* Только ЛИШЬ русские (с)МОГУТ – Россию Спасти!!!
““““““““““““““““`[39-106]“`
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 28-4-18.
P.S. Для России НЫНЕ – нет ХУЖЕ напасти,
—>чем НЫНЕшние ЧЛЕНЫ,т.н.- “российскОЙ” власти!
,,ПЯТОЮ-колонною,,- КТО в России ЯВЛЯЮТСЯ?
а ВСЕ те,кто…Т.Н.”российскою” властью называют`ся!
НЫНЕшняя “российская” власть – НАИХУДШАЯ для РФ напасть!!!
*ВСЮДУ этИХ критиковать и…ВСЯЧЕСКИ ИХ выявлять!
*ВСЮДУ к ним – Законные Санкции ПРИМЕНЯТЬ!!!
* ИХ нужно в России – от Власти ОТСТРАНЯТЬ!!!
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Уберите этого ********. Только захламляет ресурс!
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А что, вишь как его в благополучной Канаде прет, как за Рассею-Матушку болеет-то… В России-то, небось, не до стихов было бы…
Стихоплетствует только так… Не удивлюсь, если и Серебряков будет скоро стихи писать за нее, родимую…;))
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Что-то там у них назревает… Неужто всё до инаугурации произойдёт?