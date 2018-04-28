Прибалтика, которая уничтожает сама себя

Во времена СССР Прибалтику называли "витриной" Советского Союза. Эстония, Литва и Латвия всегда были на шаг впереди по уровню жизни, по сравнению с остальными республиками. А для рядового жителя Союза поездка туда воспринималась как "окно в Европу".

Эстонские, литовские и латвийские порты считались главными западными воротами Советского Союза. Позже к ним были подведены нефтепроводы. Автомобильные дороги также были на высоте. А производство... помните такие марки, как "Радиотехника", автомобили "РАФ", "Рижский бальзам", "Рижские шпроты" и электрички ЭР-1 и ЭР-2, выпускаемые Рижским вагоностроительным заводом?! Стремительными темпами в Прибалтике развивалось и сельское хозяйство, в которое вкладывались баснословные деньги. А какое бурное строительство жилого сектора, промышленных предприятий, заводов, школ, детских садов, поликлиник, больниц велось там?! В общем, все делалось для людей, которые сегодня почему-то называют те светлые, сытные и гордые времена оккупацией.

При этом сегодняшнюю Прибалтику можно охарактеризовать одной картинкой:

И наступит это не радужное прибалтийское будущее совсем скоро, примерно в 2020 году.

После обретения Эстонией, Литвой и Латвией независимости, построенная в советские годы инфраструктура, включая морские порты и железную дорогу, продолжала приносить этим странам хороший доход. При этом вместо "спасибо" они на протяжении многих лет дико истерят, поливая Россию грязью, выставляя ей счета, обвиняя в агрессии и даже готовясь к военной оккупации себя. Дураку понятно, что подобное поведение прибалтийских стран было и есть следствием их несостоятельности, огромного страха, а главное желания получить побольше денег от Европейского Союза.

Но, как оказалось, скромные европейские вливания рядом не стоят с экономическими потерями, которые несут страны Балтии из-за своей откровенной антироссийской политики.

Согласно исследованию, проведенному сетью аудиторских компаний PricewaterhouseCoopers, международные грузоперевозки в Эстонии в 2005-2015 годах сократились наполовину. Грузооборот портов из-за постепенного отказа России от их использования сократился на 26%, а перевозки грузов по железной дороге - на 68%.

Морские порты и железные дороги Латвии тоже теряют грузы. Например, с 2012-го по 2016 год грузооборот порта Вентспилса упал тоже вдвое: с 30,3 миллионов тонн грузов до 18,8 миллиона. Причиной тому стал ввод в эксплуатацию Балтийской трубопроводной системы и нефтетерминала в Приморске.

Единственная прибалтийская страна, которая имеет еще хоть какую-то стабильность в плане транзита и получает за него прибыль - это Литва. Но и здесь все очень шатко, ведь стабильность ей обеспечивают грузы из Белоруссии, против которой Литва сейчас ведет дипломатическую войну из-за строительства там АЭС.

Кстати, к вопросу АЭС. После выхода из состава СССР, Литва совершенно бесплатно получила в наследство атомную электростанцию. Игналинская АЭС тогда представляла собой два самых мощных в мире работающих энергоблока - по 1250 МВт каждый (еще два достраивались), благодаря которым она могла с лихвой покрыть не только свои потребности в электричестве, но даже часть отправлять на экспорт. Но Евросоюзу оказалась не нужна столь независимая страна, и он выдвинул Литве условие: хочешь в ЕС, станцию закрой. И она покорно закрыла, подписав себе не только приговор на энергетическую зависимость от третьих стран, но еще и обрекла себя на огромные траты по разбору и утилизации станции.

7 февраля 2001 года было заключено соглашение о синхронизации режима работы энергетических систем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Вроде все прекрасно, всем удобно и все в безопасности, но не там-то было. В этой цепочке присутствует Россия, что явно Прибалтике не дает покоя. Она неоднократно заявляла и продолжает заявлять о желании выхода из кольца БРЭЛЛ, дабы порвать окончательно все связи с "проклятым" Востоком и окончательно сблизиться со "святым" Западом. Но и здесь Прибалтику настигла неудача. Во-первых, процедура присоединения энергосистемы Литвы, Латвии и Эстонии к европейским электросетям должна завершиться только к 2025 году, во-вторых, в этом сложном и дорогостоящем проекте абсолютно не идет речи о нуждах и благах для стран Прибалтики. Евросоюз просто будет использовать их территории в своих целях.

В итоге, не надо быть великим экономистом, чтобы понять - дела в Эстонии, Латвии и Литве обстоят из ряда вон плохо. Экономика в коллапсе, работы нет, транзит и железнодорожные перевозки сокращаются, сельское хозяйство в яме, предприятия и заводы закрываются, налоги растут, образование и медицина платные, социальных гарантий никаких. В Латвии, например, чтобы хоть чем-то пополнить казну, даже налог на собак ввели. Не, ну а что, с каждого хозяина по 165 евро в год, поди, плохо. Поэтому совсем не удивительно, что коренные жители толпами бегут из Эстонии, Литвы и Латвии в поисках пропитания. Да чего там говорить, в эти страны даже африканские беженцы не соглашаются ехать.

По данным международных организаций, Литва вошла в список стран мира, население которых сокращается быстрее всего. В 1991 году в Литве проживало 3,7 миллиона граждан, в 2018 году их количество сократилось до 2,8 миллиона. В Эстонии и Латвии дела не многим лучше. Стоит заметить, что уезжают в основном молодые люди, то есть самая трудоспособная часть населения. И, что логично, это напрямую сказывается на снижении рождаемости.

О чем думают Керсти Кальюлайд, Даля Грибаускайте и Раймонд Вейонис, непонятно. Но вся прибалтийская верхушка явно заигралась в свои антироссийские игры. Может пора уже о себе подумать? Ведь 2020 год, когда порты Прибалтики потеряют еще 60% российских грузов, то есть российский транзит сократится почти до нуля, и закончится действие семилетнего бюджета ЕС, а вместе с ним и программы финансовой помощи странам Прибалтики из фондов Евросоюза - не за горами! Может пора начать прислушиваться к политикам и экспертам, которые в последнее время все чаще стали говорить о необходимости улучшения прибалтийских отношений с Россией. Ради себя, не ради России!

Так премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис призвал сделать 2018 год годом восстановления отношений с Россией и начать предложил с возобновления работы Литовско-российской межправительственной комиссии. Его сразу же поддержали еврокомиссар по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Витянис Андрюкайтис и председатель Комиссии Сейма по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас. "Могу предоставить вам много примеров того, как страны-участницы ЕС сотрудничают в тех сферах, которые соответствуют рамкам Совета ЕС. Комиссия делает то же самое. Так почему же Литва не может этого делать, никак не пойму. Почему Германия может, Финляндия может, Бельгия может, а Литва не может?", - сказал Андрюкайтис о сотрудничестве с Россией. Скажете, странно, против своего президента пошли, но нет. Именно Даля Грибаускайте и задала тон налаживания отношений Латвии с Россией, когда в конце прошлого года заявила о том, что с Россией выгодно сотрудничать, а не воевать и что наличие противоречий не означает, что соседям не надо общаться. Но у этой дамы мнение меняется как перчатки и поспеть за ним нереально, поэтому, видимо, некоторые литовские политики взяли инициативу в свои руки. Как и латвийские. Недавно посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш заявил, что официальная Рига готова помочь диалогу России и Евросоюза. А самой Риге хорошие отношения с Москвой нужны и важны, потому что Латвия была, есть и будет соседом России, а с соседями нужно общаться в духе прагматизма и торгово-экономического сотрудничества.

Конечно, смешно слушать подобные заявления от тех, кто закатывал антироссийские истерики, добивался введения против нее санкций и кричал о необходимости разрыва всех дипотношений, но вдруг они "переобулись" осознанно, ведь в первую очередь это нужно именно им. Потому как вымирание балтийских стран - это уже не метафора, а вполне подтвержденный официальными источниками Евросоюза факт.

Да и местные эксперты уже перестали пускать пыль в глаза мировой общественности и делать вид, что в Прибалтике все хорошо. Например, по подсчетам латвийского демографа Илмара Межса, к 2050 - 2060 году число иммигрантов в Латвии сравняется с числом местных жителей, после чего очень быстро превысит его.

Так что, думайте, господа присяжные, думайте...