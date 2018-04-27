Остатки золота у США, репатриация и отказ от доллара: признаки предстоящей валютной войны и вооруженных конфликтов

Турецкое правительство забирает все свои золотовалютные резервы из США. Президент Турции Турецкое правительство забирает все свои золотовалютные резервы из США. Президент Турции Эрдоган ужесточил свою позицию по отношению к доллару США . Анкара стремится уменьшить зависимость от финансовой системы США.

Этот шаг отражает международную тенденцию. В 2012 году Венесуэла репатриировала свое золото из США. В 2014 году Нидерланды. В 2017 году Германия. Уже рассмотрели возможность принятия аналогичных мер Австрия и Бельгия.

Мало уже кто верит заверениям Казначейства США в том, что 261 млн унций (примерно 8 100 тонн) официальных золотых запасов, хранящихся в Форт-Ноксе и других местах, полностью проверены и учтены. В Федеральном резерве никогда не проводился полный и независимый аудит. Полному и независимому аудиту всех запасов золота в США всегда оказывали сопротивление правительство и Конгресс. Никто не знает, действительно ли там вообще есть золото. Что делать, если хранилища окажутся пустыми? Гораздо разумнее забрать свое золото домой, вместо того, чтобы постоянно переживать из-за этого вопроса.

Золотые слитки, как утверждается, имеют низкую чистоту и не соответствуют международным отраслевым стандартам. Даже если у США осталось то количество золота, которое они утверждают, большая часть из них будет неприемлема для торговли на международном рынке. В то время как другие страны вытаскивают свое золото из банков ФРС, Россия и Китай наращивают свои резервы, создавая для себя золотое обеспечение валют и тем самым делая первые шаги от доминирования доллара США.