Остатки золота у США, репатриация и отказ от доллара: признаки предстоящей валютной войны и вооруженных конфликтов
14:16. 27 апреля 2018 Просмотров - 402 Один комментарий Опубликовал: brahman
Турецкое правительство забирает все свои золотовалютные резервы из США. Президент Турции Турецкое правительство забирает все свои золотовалютные резервы из США. Президент Турции Эрдоган ужесточил свою позицию по отношению к доллару США . Анкара стремится уменьшить зависимость от финансовой системы США.
Этот шаг отражает международную тенденцию. В 2012 году Венесуэла репатриировала свое золото из США. В 2014 году Нидерланды. В 2017 году Германия. Уже рассмотрели возможность принятия аналогичных мер Австрия и Бельгия.
Мало уже кто верит заверениям Казначейства США в том, что 261 млн унций (примерно 8 100 тонн) официальных золотых запасов, хранящихся в Форт-Ноксе и других местах, полностью проверены и учтены. В Федеральном резерве никогда не проводился полный и независимый аудит. Полному и независимому аудиту всех запасов золота в США всегда оказывали сопротивление правительство и Конгресс. Никто не знает, действительно ли там вообще есть золото. Что делать, если хранилища окажутся пустыми? Гораздо разумнее забрать свое золото домой, вместо того, чтобы постоянно переживать из-за этого вопроса.
Золотые слитки, как утверждается, имеют низкую чистоту и не соответствуют международным отраслевым стандартам. Даже если у США осталось то количество золота, которое они утверждают, большая часть из них будет неприемлема для торговли на международном рынке. В то время как другие страны вытаскивают свое золото из банков ФРС, Россия и Китай наращивают свои резервы, создавая для себя золотое обеспечение валют и тем самым делая первые шаги от доминирования доллара США.
Статус доллара США как мировой резервной валюты поставлен под сомнение. Он столкнулся с жесткой конкуренцией. Тарифы, введенные администрацией США как инструмент давления на другие страны, не способствуют укреплению доллара, и вскоре это приведет к столкновениям. Впереди все отчетливей маячит международная валютная война. Это заставляет инвесторов срочно искать другие варианты. Действительно, почему другие страны должны полагаться на доллар США, который не подкреплен золотом или чем-либо, кроме «добросовестности и заслуги американского рабочего», когда самой Америке уже не доверяют на международном уровне?
Например, китайский юань становится все сильней. Россия, Турция и Иран рассматривают перспективы осуществления платежей в своих национальных валютах. Недавно Иран объявил о переходе от доллара к евро в качестве официальной валюты отчетности. У России и Китая есть соглашение о валютном свопе, которое позволяет избежать расчетов в долларах США.
Стремление снизить зависимость от доллара было вызвано продолжающимся применением санкций в качестве политического оружия, своего рода внешнеполитическим инструментом выбора. Этими ограничительными мерами угрожают даже самым близким союзникам Америки. Хорошим примером является недавняя атака на газовый проект Nord Stream 2. Для других стран вполне естественно искать способы противостоять политике США по выкручиванию рук. Использование альтернативных валют и репатриация своего золота – это способы сделать это.
Америка всегда выступала против таких усилий. Применяя любые методы. Муаммар Каддафи, ливийский лидер, был свергнут и убит после того, как он придумал идею ввести золотой динар, который будет использоваться в качестве международной валюты на Ближнем Востоке и в Африке. Недавно Иран запретил использование доллара США в торговле. Он отказывается продавать свою нефть за американскую валюту. Уже ясно, что Президент Трамп убьет сделку с Ираном в мае, спровоцировав Тегеран на возрождение своей ядерной программы.
Вооруженный конфликт с Ираном гораздо ближе, чем принято считать. Ядерная сделка была заключена к всеобщему удовлетворению, но к огорчению Вашингтона. У Ирана, несомненно, нет военного потенциала, который представлял бы угрозу для США. Он никогда не был ответственен ни за какие террористические акты, совершенные за границей или что-то в этом роде. Но он сделал одну непростительную вещь в глазах США. Он пригрозил доллару США. Это то, что Вашингтон никогда не прощает и не может принять, потому что, если Иран не поддерживает доллар, возникнут проблемы с финансированием огромного федерального долга правительства США. Война с Ираном устранит крупнейшего экспортера нефти, который хочет ее экспортировать не за доллар США.
Одна вещь ведет к другой. Репатриация золота является прямым предвестником валютной войны и вооруженных конфликтов. Именно это стимулирует внешнюю политику США.
Источник: pravosudija.net
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Турки может и заберут.А вот грозномолчащий Вовочка периодически сношаемый американскими санкциями не могет чего-то.
Видать это новый хитрый план такой))