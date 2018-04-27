Новосибирск против «Ленинграда»

В преддверии Дня русского языка новосибирские общественники снова встали на его защиту в очередной попытке не допустить в городе выступления группы «Ленинград».

Новосибирский Координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей опубликовал открытое обращение к врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову. По мнению активистов, запланированное на 7 июня 2018 года в Ледовом дворце спорта «Сибирь» выступление музыкальной группы Сергея Шнурова «Ленинград» нарушает законодательство о государственном языке РФ. Они просят главу региона, как гаранта соблюдения законности в области, воспрепятствовать проведению концерта. Кстати, мероприятие заявлено на следующий день после 6 июня – официального Дня русского языка и дня рождения поэта Александра Пушкина.

Кстати, площадка эта – государственная. Активисты обращают внимание, что здание ЛДС принадлежит правительству НСО, а его субарендатором является хоккейный клуб «Сибирь», в число учредителей которого тоже входит этот орган власти. Напомним, что именно эта площадка регулярно используется для проведения концертов группы «Ленинград». Причем в прошлом году министерство культуры региона уже обращалось к руководству хоккейного клуба с просьбой более внимательно относиться к заключению договоров субаренды государственного имущества для проведения культурно-массовых мероприятий. Но это не помешало снова запланировать выступление этой музыкальной группы в том же помещении.

Общественники уже обращались к врио министра культуры НСО Игорю Решетникову, но он ответил, что полную ответственность за организацию мероприятия и состояние общественного порядка во время его проведения на себя берет концертное агентство. А также, что министерством культуры в адрес генерального директора этого агентства уже направлено письмо с рекомендациями избежать использования артистами группировки «Ленинград» ненормативной лексики со сцены. Такие же письма руководство города и области направляло организаторам концертов и администраторам площадок и в предыдущие годы. Но никаких последствий они не имели.

Концерт организует ООО «Атом-М» (Концертное агентство «Атом Интертеймент»). Кстати, в 2017 году в отношении этой компании уже был составлен протокол об административном правонарушении, а в 2016 году судом к административной ответственности был привлечен и другой организатор выступления «Ленинграда» на той же площадке. Очевидно, что правонарушение, которое повторяется с завидной регулярностью, случится снова. Особенно учитывая, что сам творческий образ Сергея Шнурова не предполагает возможности отказа от использования ненормативной лексики.

«Руководители ХК «Сибирь», сдающие государственную площадку в субаренду иностранному концертному агентству ООО «Атом-М», прекрасно осведомлены, что во время выступлений группировки «Ленинград» происходит циничное нарушение Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», но при заключении договора субаренды из года в год руководствуются исключительно коммерческими интересами», – сказано в открытом письме. «Просим употребить предоставленные Вам полномочия для прекращения практики предоставления хоккейным клубом «Сибирь» помещений Ледового дворца спорта «Сибирь», принадлежащего правительству Новосибирской области, концертным агентствам, коллективам и исполнителям, нарушающим законы Российской Федерации», – обращаются авторы текста к Андрею Травникову.

Но не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать: власть ограничится очередным предупреждающим письмом, а правоохранительные органы – в лучшем случае штрафом в адрес организаторов концерта, выписанным уже после его завершения.

А теперь давайте посмотрим на ситуацию с точки зрения цивилизованного государства. Да, группу «Ленинград» могут любить многие. А российское законодательство в его текущей редакции многие могут не любить. Однако, как говорится, «закон есть закон». А закон № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» прямым текстом гласит: «При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани)…» А «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в статье 6.26 запрещает организацию «публичного исполнения произведения литературы, искусства или народного творчества, содержащего нецензурную брань, посредством проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия». Нарушение этой нормы влечет наложение административного штрафа, а повторное нарушение может повлечь приостановку деятельности юридического лица.

Так говорит закон. Не чьи-то пожелания, не чье-то мнение, а именно закон. Тот, которому обязаны подчиняться все граждане страны. Тот, за неподчинение которому предусмотрено наказание.

А теперь давайте на секунду представим себе, что каждый житель России начал выбирать законы, которые ему нравятся, и законы, которые ему не нравятся. И стал соблюдать законы только по своему усмотрению. Что тогда начнется? Беззаконие. А ведь по сути дела в данном случае именно это и происходит.

Поэтому самым логичным выходом, чтобы не допустить беззакония, было бы немедленное прекращение концерта сразу же после первого нарушения – то есть после первого нецензурного слова. При необходимости – задержание исполнителей. Благо, правоохранительные органы в нашей стране вполне в состоянии это реализовать. Другой вопрос: захочет ли кто-то с этим связываться? Пока прецедентов, увы, не было.

Кстати, буквально за пару дней до появления обращения, музыкант Сергей Шнуров выпустил новый альбом «Всякое», отметив так свое 45-летие. Одна из песен диска посвящена президенту России Владимиру Путину. Правда, матерных слов в ней совсем немного.

Источник: Честное слово

Новосибирский Координационный Совет: «Открытое обращение к врио Губернатора Новосибирской области» (17.04.18)

Врио Губернатора Новосибирской области,

Председателю попечительского совета

новосибирского хоккейного клуба «Сибирь»

Травникову А.А.

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый Андрей Александрович!

Новосибирский Координационный Совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей 08.02.2018 на Ваше имя направил обращение, посвященное проблеме несоблюдения законодательства Российской Федерации в области защиты государственного языка субарендаторами Ледового дворца спорта «Сибирь», находящегося в собственности Новосибирской области.

Как известно, ЛДС «Сибирь» передан в аренду некоммерческому партнёрству «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь» (далее – ХК «Сибирь»), в число учредителей которого также входит Правительство Новосибирской области.

Пользуясь тем, что Ледовый дворец спорта является самой крупной крытой площадкой в городе, арендаторы сдают его в субаренду различным частным фирмам для организации и проведения концертных мероприятий, в том числе гастрольных выступлений. В частности, в течение последних лет Ледовый дворец «Сибирь» неоднократно использовался для проведения концертов санкт-петербургской группировки «Ленинград», известной своим эпатажным поведением и использованием во время выступлений нецензурной брани, что прямо нарушает Федеральный закон от 1.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации».

В ответе врио министра культуры Новосибирской области Решетникова И.Н. от 02.03.2018 сказано, что «При условиях аренды данной площадки концертные агентства берут на себя полную ответственность за организацию и проведение мероприятия, программу мероприятия, техническое состояние объекта, за состояние общественного порядка во время проведения мероприятия» (конец цитаты).

Таким образом, ответственность за нарушение российского законодательства во время выступлений упомянутой группы, согласно ответу врио министра культуры Новосибирской области, должны нести организаторы гастролей группы «Ленинград» – Общество с ограниченной ответственностью «Атом-М» – Концертное агентство «Атом Интертеймент» (далее – ООО «Атом-М»), зарегистрированное по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Киселева, 55-2. В 2017 году в отношении них уже был составлен протокол по ч.1 ст.6.26 КоАП РФ об административном правонарушении, что не помешало им объявить о проведении в Новосибирске концерта группы «Ленинград» 7 июня 2018 года на той же самой государственной площадке. В 2016 году судом к административной ответственности был привлечен другой организатор концерта группы «Ленинград» в ЛДС «Сибирь».

В ответе врио министра культуры НСО Решетникова И.Н. отмечено, что «министерством культуры Новосибирской области в адрес генерального директора ООО «Атом-м» Алексеева А.С. направлено письмо с рекомендациями избежать использования артистами группировки «Ленинград» ненормативной лексики со сцены во время проведения концерта 7 июня 2018 года в ЛДС «Сибирь» в городе Новосибирске».

Судя по ответу министра, это единственное, что может сделать правительство Новосибирской области для защиты общественной нравственности и государственного языка Российской Федерации на государственной площадке. В то же время министр культуры Новосибирской области не может не знать, что использование данной группой нецензурной лексики является неотъемлемым элементом ее «творческого образа», поэтому требовать от организаторов гастролей запрета употребления нецензурной брани артистами во время концерта не имеет смысла. Именно поэтому предыдущие два письма министра культуры Новосибирской области в адрес организаторов концерта (в 2016-2017 годах) были проигнорированы.

13 июня 2017 года, после очередного концерта группировки «Ленинград», из аппарата Представителя президента по СФО нас уведомили, что в целях предотвращения нарушения общепринятых норм морали и нравственности, недопущения использования артистами ненормативной лексики во время концерта, министерством культуры Новосибирской области в адрес руководства ХК «Сибирь», было направлено обращение с просьбой более внимательно относиться к заключению договоров субаренды государственного имущества для проведения культурно-массовых мероприятий. И в результате в 2018 году опять запланирован концерт группировки «Ленинград» в ледовом дворце спорта «Сибирь».

Можно предположить, что в погоне за прибылью региональную власть игнорируют заезжие коммерсанты из другой республики, которым нет дела до государственного русского языка Российской Федерации и общественной нравственности. Но как понять то, что региональную власть в лице Правительства области также игнорирует руководство ХК «Сибирь»?

Руководители ХК «Сибирь», сдающие государственную площадку в субаренду иностранному концертному агентству ООО «Атом-М», прекрасно осведомлены, что во время выступлений группировки «Ленинград» происходит циничное нарушение Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», но при заключении договора субаренды из года в год руководствуются исключительно коммерческими интересами.

Поэтому для защиты государственного языка Российской Федерации и общественной нравственности мы вынуждены вновь обратиться к Вам, уважаемый Андрей Александрович, как к гаранту соблюдения законодательства на территории вверенного Вам региона. Просим употребить предоставленные Вам полномочия для прекращения практики предоставления хоккейным клубом «Сибирь» помещений Ледового дворца спорта «Сибирь», принадлежащего Правительству Новосибирской области, концертным агентствам, коллективам и исполнителям, нарушающим законы Российской Федерации.

Мы убеждены, что коммерческая выгода от организации подобных мероприятий не должна брать верх над законами, направленными на сохранение чистоты русского языка — духовного каркаса всей нашей многонациональной страны, о чем постоянно говорит Президент России В.В. Путин. Мы также убеждены, что сохранение нравственных устоев жителей города и области – одна из важнейших задач руководителей региона.

Современная Россия находится в сложной геополитической ситуации. 11 апреля 2018 года на совещании, посвященном вопросам обеспечения национальной безопасности, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил: «Будущее страны во многом зависит от решения задач по воспитанию высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные и культурно-исторические ценности».

Андрей Александрович, в форме открытого письма мы публично выражаем надежду, что Вы своими действиями поддержите данное обращение и примете практические меры в защиту общественной нравственности и традиционных ценностей в целях недопущения нарушения законов Российской Федерации в Новосибирской области на всех без исключения государственных площадках, в том числе в Ледовом дворце спорта «Сибирь».

С уважением, Квасницкий Иван Васильевич, по поручению Новосибирского Координационного Совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей

Приложение:

Письмо врио Губернатора НСО Травникову А.А. от 08.02.2017 (5 листов) Ответ министра культуры от 02.03.2018 (2 листа)

Документы по делу:

Источник: Русское поле

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Источник: whatisgood.ru