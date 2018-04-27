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Неприемлемый отклик на инвестиции

10:54. 27 апреля 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Госдеп США жалуется, что деньги на ООН идут немалые, а голосуют не так, как того хочет США,

США составили список стран, не поддерживающих их позицию в Генассамблее ООН
Первую десятку в перечне заняли Зимбабве, Бурунди, Иран, Сирия, Венесуэла, КНДР, Туркмения, Куба, Боливия и ЮАР.
«Американский народ платит 22% в бюджет ООН — больше, чем три последующих страны-донора вместе взятые. Несмотря на эту щедрость, другие в ООН голосовали вместе с нами только в 31% случаев. Это самый низкий показатель с 2016 года», — говорится в заявлении постпреда США при ООН Никки Хейли. Она отметила, что «это неприемлемый отклик на наши инвестиции». В десятку стран, чьи решения при голосовании в Организации Объединённых Наций чаще всего совпадали с Вашингтоном, вошли Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Великобритания, Франция, Палау, Украина и Чехия.

https://govoritmoskva.ru/news/158549/ – цинк

Достаточно характерая жалоба.

Во-первых, она наглядно отражают позицию США о том, что мнения стран голосующих в поддержку США в ООН банально покупаются.
Во-вторых, США недовольны тем, что с 2016 года число продажных стран не имеющих своей позиции уменьшилось.

В этом вся суть стоящих перед США проблем. Траты на поддержание всемирной гегемонии все чаще дают недостаточный эффект, отсюда и эти мелочные заявления "мы платим, а вы не так голосуете", "мы вас защищаем, а вы не хотите тратить свои 2%", "мы стоим в Сирии, а вы не хотите нам за это заплатить". Тема расходов на поддержание всемирной гегемонии, которые не дают нужных результатов, все чаще прямо озвучивается младшим союзникам и сателлитам.
С другой стороны, уменьшение кол-ва стран безоговорочно поддерживающих США отражает общее ослабление гегемона, которому все труднее реализовывать свои военно-политические инструменты мирового господства, что ставит привыкший к безоговорочному подчинению вашингтонский истеблишмент в неудобное положение – мир меняется куда как быстрее, чем они успевают к этому приспосабливаться. Управлять миром размахивая военной дубинкой и пачками зеленых ассигнаций становится все сложнее. ООН тут лишь частный пример, но даже с точки зрения США, пример показательный и неприемлемый. Отсюда и эти чудесные откровения расскрывающие суть международных отношений с точки зрения США.

Разумеется, в текущем виде ООН все менее устраивает США, отсюда и идущая уже несколько лет информационная кампания в пользу реформы ООН, и в первую очередь – реформы СБ ООН, дабы отобрать у России и Китая право вето, чтобы при более широком обсуждении интересующих США вопросов, иметь возможность опереться на то большинство, где американские финансовые инвестиции еще обеспечивают приемлемый процент отклика.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: империализм, оон, сб оон, США
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