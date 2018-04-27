Главная » Мировоззрение, Политика

Захарова о словах Хейли в ООН: страшно за мир, когда он в руках таких людей

16:49. 27 апреля 2018 Просмотров - 11 Нет комментариев Опубликовал:

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что низкая поддержка Америки во всемирной организации недопустима, так как Вашингтон платит большие взносы в бюджет Объединенных Наций, передает РИА Новости.

Ранее Хейли заявила, что США платят в бюджет ООН 22% — больше, чем три последующих страны-донора вместе взятые. Но, несмотря на это, другие страны голосуют в ООН так же, как США, только в 31% случаев. Американский дипломат назвала это “неприемлемым откликом на инвестиции” США.

“Никки Хейли, представитель политического руководства США, призналась, что международную солидарность это государство покупает, и лояльность имеет вполне конкретную цену. Страшно за мир, когда он в руках таких людей”, — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что задолженность США перед регулярным бюджетом ООН в 2018 году составляет почти миллиард долларов.

Ранее США составили список стран, голосующих в Генассамблее ООН в соответствии с позицией Вашингтона, а также тех, кто в большинстве случаев противоречит взглядам США. Согласно распространенному докладу госдепа США, в прошлом году Генеральная Ассамблея ООН рассматривала 93 проекта резолюции. В 31% случаев большинство государств-членов ГА ООН голосовали также как США, что на 10% ниже показателя за 2016 год. Подобный доклад госдепартамент США выпускает уже 34 года подряд.

В десятку стран, чьи решения при голосовании ГА ООН чаще всего совпадали с США вошли Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Великобритания, Франция, Палау, Украина, Чехия. В списке государств, чьи взгляды на рассматриваемые в ГА ООН документы максимально различались с США оказались Зимбабве, Бурунди, Иран, Сирия, Венесуэла, Северная Корея, Туркмения, Куба, Боливия и ЮАР.

Источник: voicesevas.ru

Метки: в мире
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 апреля 2017
...заявила она. По словам Хейли, возможно, Россия ... РФ Мария Захарова. «Колоссальный...насколько хрупкий мир Россия потихонечку...требования Совета Безопасности ООН", — заключил ... химическим оружием страшной смертью погибли ...как детоубийц, когда он продюсировал видео...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 июля 2017
...МИД РФ Марию Захарову. «Правительственные силы...Мы не будем мириться с действиями .../ "Сегодня, когда все большее число...с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ...». Его слова подкрепила Никки Хейли (Nikki Haley... news-front.info Страшный удар «Медведей» ВКС...
Новости Украины и Новороссии 15 февраля 2017
... МИД России Мария Захарова. В аналогичном ключе...они расскажут всему миру о страшных преступлениях украинской ... неизвестны. По словам представителей потерпевших, видео... США в ООН Никки Хейли. Новый госсекретарь...1992 году, когда была поставлена четкая...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>