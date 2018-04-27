Захарова о словах Хейли в ООН: страшно за мир, когда он в руках таких людей

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что низкая поддержка Америки во всемирной организации недопустима, так как Вашингтон платит большие взносы в бюджет Объединенных Наций, передает РИА Новости.

Ранее Хейли заявила, что США платят в бюджет ООН 22% — больше, чем три последующих страны-донора вместе взятые. Но, несмотря на это, другие страны голосуют в ООН так же, как США, только в 31% случаев. Американский дипломат назвала это “неприемлемым откликом на инвестиции” США.

“Никки Хейли, представитель политического руководства США, призналась, что международную солидарность это государство покупает, и лояльность имеет вполне конкретную цену. Страшно за мир, когда он в руках таких людей”, — написала Захарова на своей странице в Facebook

Она напомнила, что задолженность США перед регулярным бюджетом ООН в 2018 году составляет почти миллиард долларов.

Ранее США составили список стран, голосующих в Генассамблее ООН в соответствии с позицией Вашингтона, а также тех, кто в большинстве случаев противоречит взглядам США. Согласно распространенному докладу госдепа США, в прошлом году Генеральная Ассамблея ООН рассматривала 93 проекта резолюции. В 31% случаев большинство государств-членов ГА ООН голосовали также как США, что на 10% ниже показателя за 2016 год. Подобный доклад госдепартамент США выпускает уже 34 года подряд.

В десятку стран, чьи решения при голосовании ГА ООН чаще всего совпадали с США вошли Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Великобритания, Франция, Палау, Украина, Чехия. В списке государств, чьи взгляды на рассматриваемые в ГА ООН документы максимально различались с США оказались Зимбабве, Бурунди, Иран, Сирия, Венесуэла, Северная Корея, Туркмения, Куба, Боливия и ЮАР.

Источник: voicesevas.ru