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К Роскомнадзору подали первый иск из-за блокировки Telegram

17:36. 27 апреля 2018 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:
К Роскомнадзору подали первый иск из-за блокировки Telegram | Русская весна

Российский предприниматель через суд потребовал у Роскомнадзора пять миллионов рублей из-за убытков от веерных блокировок сторонних сервисов в попытках ограничить доступ к Telegram, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.

Это первый иск к ведомству в связи с данной ситуацией.

Бизнесмен Александр Вихарев руководит компанией «Инвестори», привлекающей инвестиции в коммерческую недвижимость. Из-за блокировок сторонних ресурсов коммерсанту «поступили жалобы от клиентов в связи с невозможностью регистрации на платформе компании».

Проблемы с доступом

Истец утверждает, что из-за попыток блокировки Telegram оказался заблокирован ряд серверов компании, размещенных на иностранном домене.

«Данные ограничения нарушили пропускную способность самой организации, и большое количество инвесторов, использующих платформу истца, не смогли произвести операции в своих личных кабинетах», — отмечает заявитель.

Копия иска в Арбитражный суд Москвы есть в распоряжении агентства. Он уже зарегистрирован канцелярией суда, однако в картотеке на сайте еще не появился.

При этом неясно, проводилась ли техническая экспертиза по этому поводу, которая бы смогла подтвердить или опровергнуть утверждение, что проблемы с доступом к сайту связаны именно с действиями Роскомнадзора.

Комментируя сумму иска, гендиректор отметил, что она базируется на репутационных рисках, которые несет его компания. «Любая жалоба пользователя, равно как и отсутствие возможности получить заявленный сервис, наносит ущерб рыночному позиционированию», — заявил Вихарев, которого РИА Новости процитировал представитель компании.

Блокировка Telegram

В апреле Роскомнадзор начал блокировку Telegram по решению Таганского суда Москвы из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. 

Для обхода блокировки Telegram задействовал хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать использованные мессенджером IP-адреса этих компаний. В результате ряд сторонних ресурсов столкнулся с неполадками в работе в России.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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