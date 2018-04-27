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ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ

07:48. 27 апреля 2018 Просмотров - 102 Один комментарий Опубликовал:

523 Государственная экспертиза Российской академии образования (РАО) забраковала 30% учебников, по которым учатся российские школьники. 



Как рассказала министр образования и науки Ольга Васильева в интервью газете «Известия», книги, представленные издательствами, в этом году впервые отправили на дополнительную экспертизу. По словам министра, такое решение было единогласно принято на заседании научно-методического совета в январе. На разбор отправились все учебники, претендующие на место в федеральном перечне,— более 1,8 тыс. И вот результат. 



Впрочем, скандал с учебниками для школ мало кого удивил. Эксперты давно говорят о том, что следует пересмотреть процедуру включения литературы в федеральный перечень учебников. Ранее они попадали в перечень после предоставления результатов экспертиз, проведенных издательствами за свой счет. Что из этого вышло, судите сами. 



Например, в учебнике по химии для девятого класса были перепутаны натрий и калий. В одном из учебников по ОБЖ иллюстрация с американским зенитным ракетным комплексом была подписана как «ракетный комплекс ПВО России». А чего стоит информация о впадении Волги в Черное море? И подобных ляпов найдено огромное количество. 



Заместитель президента РАО Виктор Басюк рассказал о том, что в получивших отрицательные заключения учебниках содержались не только опечатки, неточности, неверные формулировки в определениях, но и даже пропаганда курения и насилия в иллюстрациях. 



Чему научатся дети по таким учебникам, догадаться не сложно. Жаль, что в ведомстве только сейчас забили тревогу. По словам Ольги Васильевой, результаты экспертизы будут разосланы членам научно-методического совета по учебникам при Минобрнауки для детального анализа, а итоги подведут уже на ближайшем заседании совета. 

Источник: katyusha.org

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Один комментарий»

  • 1179 193
    Павл 27 апреля 2018 в 7:54 Ссылка Пометить
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    Есть же проверенные советские учебники, по которым нас учили. Вот их и использовать. Зачем огород городить?

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