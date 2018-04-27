ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ

Государственная экспертиза Российской академии образования (РАО) забраковала 30% учебников, по которым учатся российские школьники.





Как рассказала министр образования и науки Ольга Васильева в интервью газете «Известия», книги, представленные издательствами, в этом году впервые отправили на дополнительную экспертизу. По словам министра, такое решение было единогласно принято на заседании научно-методического совета в январе. На разбор отправились все учебники, претендующие на место в федеральном перечне,— более 1,8 тыс. И вот результат.







Впрочем, скандал с учебниками для школ мало кого удивил. Эксперты давно говорят о том, что следует пересмотреть процедуру включения литературы в федеральный перечень учебников. Ранее они попадали в перечень после предоставления результатов экспертиз, проведенных издательствами за свой счет. Что из этого вышло, судите сами.







Например, в учебнике по химии для девятого класса были перепутаны натрий и калий. В одном из учебников по ОБЖ иллюстрация с американским зенитным ракетным комплексом была подписана как «ракетный комплекс ПВО России». А чего стоит информация о впадении Волги в Черное море? И подобных ляпов найдено огромное количество.







Заместитель президента РАО Виктор Басюк рассказал о том, что в получивших отрицательные заключения учебниках содержались не только опечатки, неточности, неверные формулировки в определениях, но и даже пропаганда курения и насилия в иллюстрациях.







Чему научатся дети по таким учебникам, догадаться не сложно. Жаль, что в ведомстве только сейчас забили тревогу. По словам Ольги Васильевой, результаты экспертизы будут разосланы членам научно-методического совета по учебникам при Минобрнауки для детального анализа, а итоги подведут уже на ближайшем заседании совета.

Источник: katyusha.org