Выборы губернатора Московской области. Проблема пальмового жира, как с ней бороться ? Что надо сделать, чтобы возродить сельское хозяйство России ?

00:10 Выборы губернатора Московской области

00:47 Каковы шансы Воробъёва ?

03:20 Шансы кандидата от национально-патриотических сил.

04:10 Правительство постоянно снижает стандарты на производство пищевой продукции. Что общество может противопоставить этому ?

05:20 Пальмовый или молочный жир ?

15:27 Можно ли возродить сельское хозяйство России ? Что для этого надо сделать ?

Источник: www.youtube.com