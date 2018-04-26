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Выборы губернатора Московской области. Проблема пальмового жира, как с ней бороться ? Что надо сделать, чтобы возродить сельское хозяйство России ?

13:41. 26 апреля 2018 Просмотров - 82 Один комментарий Опубликовал:

00:10 Выборы губернатора Московской области 

00:47 Каковы шансы Воробъёва ?

03:20 Шансы кандидата от национально-патриотических сил.

04:10 Правительство постоянно снижает стандарты на производство пищевой продукции. Что общество может противопоставить этому ?

05:20 Пальмовый или молочный жир ?

15:27 Можно ли возродить сельское хозяйство России ? Что для этого надо сделать ?

Источник: www.youtube.com

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