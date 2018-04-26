Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 апреля 2018
- 11:25 Потому что последовательный.
- 09:57 «Агрессия — это атака крылатыми ракетами по чужому государству», — эксперт ответил на жалобы США про РЭБ.
- 09:05 Анкара – Вашингтону: поставки С-400 и F-35 – это разные темы.
- 08:50 Уничтожение бронегруппы боевиков в Восточной Гуте.
- 06:28 Пентангон: Средства РЭБ не дают нам летать в Сирии.
- 06:00 Ключи к черепным коробкам. Что такое ИГИЛ?.
- 00:30 Почти половина американцев против политики Трампа в Сирии, — опрос.
- Вчера 23:50 Сирия: Су-30 ВКС России уничтожил военный корабль, предостерегая флот США и НАТО (ВИДЕО).
- Вчера 23:36 Будни “Сирийского экспресса”.
- Вчера 21:35 Бурная реакция сирийцев: Армия России вошла в освобождённые от боевиков города Каламуна (ВИДЕО).
- Вчера 19:00 ОЗХО хочет, чтобы Россия отложила брифинг со свидетелями «химатаки» в Думе.
Потому что последовательный
22.04.2018
Из интервью Fox News
Соединенные Штаты Америки, Франция и другие западные страны должны оставить силы на территории САР даже после окончательной победы над террористами ИГИЛ*, чтобы «создать новую Сирию». (с) Макрон
25.04.2018
На встрече со студентами Университета Джорджа Вашингтона Макрон напомнил слушателям, что президент США Дональд трамп «сказал, что он завершит участие сил США» в действиях в Сирии, как только война с ИГ будет закончена.
«Мы придерживаемся той же позиции», — сказал Макрон
П – последовательность.
В какой позиции находится Франция по отношению США не так давно наглядно живописал Башар Асад ""После случившегося Асад не считает честью быть кавалером ордена, врученного режимом страны, которая является рабом США".
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«Агрессия — это атака крылатыми ракетами по чужому государству», — эксперт ответил на жалобы США про РЭБ
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко прокомментировал в беседе с RT заявление представителя Пентагона о столкновении самолётов ВВС США с противодействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сирии.
«Средства РЭБ заглушают каналы коммуникаций. На частотах, на которых современные войска США ведут обмен информацией, возникают помехи.
В результате чего информация не поступает между центрами управления и боевыми единицами, фактически вооружённые силы оказываются ослеплёнными.
Если радарная установка ведёт поиск цели и отслеживает пространство вокруг себя, то она видит не только истинные цели, но и большое количество ложных», — отметил Дрозденко.
По словам эксперта, средства радиоэлектронной борьбы действительно эффективны, но назвать этот способ противостояния агрессивным нельзя.
«Атака крылатыми ракетами по чужому государству без каких-либо доказательств и решения Совбеза ООН — это агрессия. А такой подход, который сейчас испытывают США, — вполне нормальный способ обороны.
Армия США является высокотехнологичной и критически зависит от таких каналов передачи информации. Если оборвать эти высокотехнологичные цепочки, то их армия отбрасывается где-то в район 1970–1980-х годов.
Так они воевать не привыкли. Поэтому у них возникает такая истерика, когда плохо работают радары, не туда летят боевые системы», — добавил Дрозденко.
Эксперт также отметил, что, несмотря на выделение больших средств бюджета на оборонную промышленность, в области радиоэлектронной борьбы США всё равно отстают от России.
Ранее командующий Силами специальных операций генерал-лейтенант Тони Томас заявил, что самолёты ВВС США столкнулись с противодействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сирии. По его словам, ВВС США работают в Сирии «в наиболее агрессивных условиях на Земле».
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Анкара – Вашингтону: поставки С-400 и F-35 – это разные темы
Нельзя увязывать поставку российских ЗРС С-400 и американских истребителей F-35, поскольку это совершенно разные темы, передает РИА Новости заявление главы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.
Ранее помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявил, что покупка Анкарой комплексов С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию истребителей F-35.
Он добавил, что соглашение с РФ по С-400 «выполняется, как положено, никаких проблем с ним нет», и Анкара ожидает начало поставок в июле 2019 года.
Согласно сообщениям Анкара покупает две батареи ЗРС С-400, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства системы в Турции.
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Уничтожение бронегруппы боевиков в Восточной Гуте
Уничтожение бронегруппы боевиков "Джейш-аль-Ислам" в Восточной Гуте. В отличие от Восточного Каламуна, где боевики сдали армии свою тяжелую технику, в Думе боевики перед отъездом свою технику уничтожили.
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Пентангон: Средства РЭБ не дают нам летать в Сирии
Самолеты ВВС США, обеспечивающие авиаподдержку американскому спецназу и боевикам в Сирии, столкнулись с противодействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Об этом, как сообщает Fox News, заявил командующий Силами специальных операций генерал-лейтенант Тони Томас.
Выступая на конференции, посвященной применению средств РЭБ в Сирии, он отметил, что американская авиация работает в Арабской республике в «наиболее агрессивных условиях на Земле».
По словам Томаса, противники США «ежедневно проверяют нас, блокируют наши средства коммуникации и выводят из строя (самолеты непосредственной поддержки сухопутных войск — прим. ред.) AC-130».
Как отмечает издание The Drive, Томас не уточнил, кого именно он имел в виду под формулировкой «противники», однако, вероятнее всего, речь шла о России или поддерживаемых ею силах.
The Drive указывает, что средства РЭБ опасны для AC-130, поскольку способны заблокировать системы связи и передачи данных, которые позволяют экипажам самолетов координировать нанесение ударов с наземными силами и беспилотниками.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что Россия заблокировала радиосигналы американских дронов в Сирии, что значительно повлияло на военные операции США.
Как утверждал телеканал, российские военные начали создавать помехи для некоторых беспилотников несколько недель назад, «после серии предполагаемых химических атак в Восточной Гуте».
Источники телеканала считают, что так Россия выражала обеспокоенность «тем, что США будут мстить за атаки».
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя эту информацию, заявил, что российские комплексы РЭБ блокируют сигналы любых беспилотников, которые находятся вблизи российских военных объектов.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников назвал сообщения о блокировке сигналов американских дронов ложью.
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Ключи к черепным коробкам. Что такое ИГИЛ?
Прямо сейчас под Дамаском разворачивается финальная битва с тем, что называлось ИГИЛ. Так называемое «Исламское государство», которое в большинстве стран мира было признано террористической организацией, проигрывает последние подконтрольные ему территории и, казалось бы, в ближайшем будущем должно окончательно и бесповоротно кануть в небытие, то есть попросту исчезнуть.
Лагерь «Ярмук» — главный оплот ИГИЛ* под Дамаском — правительственные силы берут во всё более плотное кольцо, отсекая от анклава районы Аль-Кадам и Хаджар аль-Асвад. Говорят, что зачищать сам лагерь будет Освободительная армия Палестины — официальная военизированная организация в Сирии, сродни народному ополчению.
Почему так? Всё очень просто. Лагерь «Ярмук» — это крупнейшая территория компактного проживания палестинских беженцев, и сейчас там, в заложниках у террористов, остаются, по разным оценкам, до 150 тыс. палестинцев. И чтобы Сирийскую арабскую армию не обвинили вдобавок к фейковым химатакам ещё и в истреблении палестинцев, бежавших от израильского режима, эту миссию на себя взяла именно палестинская организация.
Поскольку всё равно операция будет проходить под контролем САА и при поддержке России, то вполне очевидно, что ИГИЛ обречено. Максимум, на что будут способны террористы этой организации после разгрома, — это партизанский режим нападения на караваны военных в пустыне. Об огромных территориях с чёрными флагами можно забыть.
Но, как вы, наверное, догадываетесь (я очень надеюсь, что догадываетесь), в этой истории есть одно очень жирное «но». И оно кроется в нашем представлении об этом кошмарном и во многом варварском явлении. Мы привыкли воспринимать игиловцев как некую орду полудиких бандитов, кровожадных до неадекватности фанатиков, абсолютно примитивных преступников и палачей.
В определённой массе именно так и есть.
Однако если посмотреть на само явление шире, то нетрудно прийти к выводу, что весь этот чёрный псевдохалифат есть плод определённых интеллектуальных усилий, или, если хотите, интеллектуальных вложений отнюдь не примитивного круга людей.
Взять хотя бы историю с грамотно выстроенным пиаром практически голливудского уровня, а если углубиться в методы работы с населением, то там задействованы НЛП-технологии такого масштаба, что даже мастерам и лучшим представителям пропаганды всей западной цивилизации есть чему поучиться.
Моё убеждение, построенное отнюдь не на конспирологических догадках, а исключительно на наблюдениях за фактами и поведением террористов, заключается в том, что ИГИЛ — это не просто бандитская случайность, спекулирующая вопросами религии, а грамотно упакованный и спродюсированный интеллектуальный проект, целью которого является дискредитация ценностей западного, или, если хотите, светского мира с дальнейшей перспективой перераспределения материальных ресурсов, которыми этот самый западный мир владеет.
Именно поэтому, на мой взгляд, наивно полагать, что уничтоженное и разгромленное физически на Ближнем Востоке так называемый ИГИЛ перестанет быть террористической угрозой, нависшей над устройством современности.
Вирус, запущенный «игиловцами», к сожалению, не вытравливается ни бомбами, ни пулями, потому что он передаётся на более тонком, нейронном уровне.
Вот вам яркий пример, который лично меня потряс до глубины души. Как-то я общался в сирийской тюрьме с жителем Ракки (на тот момент город был административной столицей ИГИЛ), который, сам того не ведая, оказался причастен к крупному теракту, организованному боевиками в Дамаске. Он был обычным водителем и по просьбе знакомых перегонял их машину якобы на продажу. По факту, автомобиль был заминирован, и уже другой человек его взорвал.
Этот мужчина больше года жил на территории, подконтрольной ИГИЛ, и теперь, учитывая причастность к теракту, понимал, что его ждёт. Я его расспрашивал о том, как была устроена жизнь в Ракке при боевиках. Понимая, что их нужно ругать, и находясь, в общем, в безвыходном положении, он рассказывал о том, какие они жестокие и как тяжело живётся там обычным людям. При этом на протяжении всего разговора он их называл просто «дауля», что в переводе с арабского означает «государство».
То есть разговор выглядел приблизительно так. «Какую цену на хлеб назначили террористы на своих территориях?» — спрашиваю я. «У государства очень высокие цены на хлеб», — отвечает мне он. Подразумевая под «государством» (то есть под «дауля») ИГИЛ.
Вы только вдумайтесь в этот кромешный ментальный кошмар: человека обвиняют в причастности к гибели десятков людей, он находится в тюрьме, и ему грозит чуть ли не смерть — естественно, он ругает террористов, ведь, получается, они его подставили. Но при этом называет ИГИЛ не иначе как государством.
В этом-то и жуть «игиловского» проекта: террористы смогли подобрать какие-то такие ключики к черепным коробкам простых мусульман, смогли так ювелирно проманипулировать их сознанием, что полностью подменили в их мировоззрении идею государства и религии.
Внедрили свои установки настолько глубоко, что люди обращаются к ним даже вопреки инстинкту самосохранения. Ведь должен был этот инстинкт сработать в моём собеседнике, когда он рассказывал о жесткости игиловцев. Но не сработал.
ИГИЛ вот-вот будет разгромлен под Дамаском — в этом уже нет никаких сомнений. Мы вместе с союзниками абсолютно справедливо начнём праздновать победу над псевдохалифатом и подсчитывать подбитые «игиловские» джипы вперемешку с чёрной от их символики бронетехникой. Спецслужбы не прекратят находить доказательства «игиловских» античеловечных преступлений.
Однако большой вопрос: где найти «игиловские» ключи от черепных коробок, в которые они заложили свои идеи, и как бороться с этим невидимым вирусом дальше?
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Семён Пегов
* запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Почти половина американцев против политики Трампа в Сирии, — опрос
Более 45% американцев выступают против политики президента Дональда Трампа в Сирии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Квиннипэкским университетом (Коннектикут) и опубликованного в среду.
Согласно данным опроса, 46% опрошенных не одобряют политику Трампа в Сирии, в то время как 44% респондентов поддержали президента.
«Трамп остается все таким же непопулярным, как и всегда, когда участники голосования в целом оценивают то, как он выполняет свою работу», — добавил заместитель начальника проводившего опрос подразделения Питер Браун.
Кроме того, 55% опрошенных заявили, что Трамп делает мир «менее безопасным», в то время как 37% считают обратное.
Опрос проводился 20–24 апреля, в нем приняли участие более 1 тысячи человек. Погрешность 3,4%.
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Сирия: Су-30 ВКС России уничтожил военный корабль, предостерегая флот США и НАТО (ВИДЕО)
Опубликованы кадры, на которых показан момент уничтожения российским истребителем Су-30СМ военного корабля в акватории Средиземного моря.
Напомним, что военные учения ВКС и ВМФ России проходили у берегов Сирии 15 апреля в период обострения противостояния с американскими агрессорами.
Многофункциональный истребитель Су-30СМ нанёс удар противокорабельными ракетами Х-35 и уничтожил сирийский сторожевой корабль проекта 159, который в ходе манёвров выполнял функцию учебной мишени.
Военные учения, в ходе которых российская авиация потопила военный корабль, стали явным сигналом флоту США и НАТО, демонстрируя силам вероятного противника возможные последствия столкновения с ВКС РФ.
На видеролике ниже продемонстрирован момент попадания дозвуковой маловысотной противокорабельной ракеты Х-35 в правый борт списанного сторожевого корабля сирийского флота. После мощнейшего взрыва в небо поднимается столб огня и дыма, а множество осколков разлетаются во все стороны. Затем в военный корабль прилетает вторая ракета, которая окончательно добивает и топит цель.
Учебную операцию зафиксировала камера беспилотника «Форпост» Воздушно-космических сил России.
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Будни “Сирийского экспресса”
Будни "Сирийского экспресса", который вот уже 2,5 года снабжает российскую группировку в Сирии и сирийскую армию. Несмотря на всевозможные повороты сирийской войны, этот поток материальной помощи не прекращался в течении всего хода операций российский войск на территории САР.
Кызыл-60 везет в Сирию очередной груз в рамках "Сирийского экспресса".
Технику уже под пустыню перекрасили.
"Варяг". Новороссийск-Тартус.
Syriamar.
БДК "Орск". Туда и обратно.
Спарта-III
БДК "Николай Фильченков"
Советские ветераны "Сметливый" и "Пытливый".
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Бурная реакция сирийцев: Армия России вошла в освобождённые от боевиков города Каламуна (ВИДЕО)
После вывода боевиков из Восточного Каламуна военная полиция России приступила к охране правопорядка в освобождённых городах совместно с республиканской гвардией и подразделениями госбезопасности Сирийской Арабской Республики.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирии.
По просьбе правительства Сирии российские военные полицейские будут патрулировать населённые пункты Джисрин и Рухейба для защиты мирного населения от мародёров, воров и спящих ячеек террористических организаций.
Как сообщают в Минобороны России, параллельно российские военные инструкторы будут обучать своих сирийских коллег тонкостям несения службы в городских условиях в постконфликтный период.
Российских военных, входящих в освобождённую Рухейбу, местные жители встретили гудками автомобилей и мотоциклов, криками радости и ликования.
На главной площади города школьники, студенты, госслужащие, пенсионеры и торговцы вышли встречать своих освободителей, бросив работу, учёбу и домашние дела. Традиционный мотокортеж сопровождал россиян по пути следования колонны.
Мирная жизнь возвращается в Восточную Гуту. Уличные магазины и лавки вновь открыты, работают уличные кафе, торговцы привычно сидят на ступеньках в ожидании клиента.
Госучреждения вновь ведут прием граждан по самым различным вопросам: от подачи электричества, воды до регулирования цен на бензин и дизельное топливо, что было невозможно, когда в городе заправляли боевики.
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ОЗХО хочет, чтобы Россия отложила брифинг со свидетелями «химатаки» в Думе
Россия заявила о проведении брифинга со свидетелями предполагаемой химатаки в сирийской Думе, однако Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) считает, что вначале их должны опросить её эксперты.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ОЗХО.
«Секретариат посоветовал делегации России, что вначале эти люди должны быть опрошены специалистами миссии по обнаружению фактов. Им также было рекомендовано провести подобное мероприятие после того, как миссия завершит свою работу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тем не менее российская делегация отметила, что всё равно проведёт брифинг и что это намерение не должно помешать работе экспертов ОЗХО.
Читайте также: Уникальные кадры: Российские военные и сирийские красавицы отобрали у боевиков США пояса смертников и оружие в Рухейбе (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su