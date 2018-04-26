Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 апреля 2018

Прямо сейчас под Дамаском разворачивается финальная битва с тем, что называлось ИГИЛ. Так называемое «Исламское государство», которое в большинстве стран мира было признано террористической организацией, проигрывает последние подконтрольные ему территории и, казалось бы, в ближайшем будущем должно окончательно и бесповоротно кануть в небытие, то есть попросту исчезнуть.

Лагерь «Ярмук» — главный оплот ИГИЛ* под Дамаском — правительственные силы берут во всё более плотное кольцо, отсекая от анклава районы Аль-Кадам и Хаджар аль-Асвад. Говорят, что зачищать сам лагерь будет Освободительная армия Палестины — официальная военизированная организация в Сирии, сродни народному ополчению.

Почему так? Всё очень просто. Лагерь «Ярмук» — это крупнейшая территория компактного проживания палестинских беженцев, и сейчас там, в заложниках у террористов, остаются, по разным оценкам, до 150 тыс. палестинцев. И чтобы Сирийскую арабскую армию не обвинили вдобавок к фейковым химатакам ещё и в истреблении палестинцев, бежавших от израильского режима, эту миссию на себя взяла именно палестинская организация.

Поскольку всё равно операция будет проходить под контролем САА и при поддержке России, то вполне очевидно, что ИГИЛ обречено. Максимум, на что будут способны террористы этой организации после разгрома, — это партизанский режим нападения на караваны военных в пустыне. Об огромных территориях с чёрными флагами можно забыть.

Но, как вы, наверное, догадываетесь (я очень надеюсь, что догадываетесь), в этой истории есть одно очень жирное «но». И оно кроется в нашем представлении об этом кошмарном и во многом варварском явлении. Мы привыкли воспринимать игиловцев как некую орду полудиких бандитов, кровожадных до неадекватности фанатиков, абсолютно примитивных преступников и палачей.

В определённой массе именно так и есть.

Однако если посмотреть на само явление шире, то нетрудно прийти к выводу, что весь этот чёрный псевдохалифат есть плод определённых интеллектуальных усилий, или, если хотите, интеллектуальных вложений отнюдь не примитивного круга людей.

Взять хотя бы историю с грамотно выстроенным пиаром практически голливудского уровня, а если углубиться в методы работы с населением, то там задействованы НЛП-технологии такого масштаба, что даже мастерам и лучшим представителям пропаганды всей западной цивилизации есть чему поучиться.

Моё убеждение, построенное отнюдь не на конспирологических догадках, а исключительно на наблюдениях за фактами и поведением террористов, заключается в том, что ИГИЛ — это не просто бандитская случайность, спекулирующая вопросами религии, а грамотно упакованный и спродюсированный интеллектуальный проект, целью которого является дискредитация ценностей западного, или, если хотите, светского мира с дальнейшей перспективой перераспределения материальных ресурсов, которыми этот самый западный мир владеет.

Именно поэтому, на мой взгляд, наивно полагать, что уничтоженное и разгромленное физически на Ближнем Востоке так называемый ИГИЛ перестанет быть террористической угрозой, нависшей над устройством современности.

Вирус, запущенный «игиловцами», к сожалению, не вытравливается ни бомбами, ни пулями, потому что он передаётся на более тонком, нейронном уровне.

Вот вам яркий пример, который лично меня потряс до глубины души. Как-то я общался в сирийской тюрьме с жителем Ракки (на тот момент город был административной столицей ИГИЛ), который, сам того не ведая, оказался причастен к крупному теракту, организованному боевиками в Дамаске. Он был обычным водителем и по просьбе знакомых перегонял их машину якобы на продажу. По факту, автомобиль был заминирован, и уже другой человек его взорвал.

Этот мужчина больше года жил на территории, подконтрольной ИГИЛ, и теперь, учитывая причастность к теракту, понимал, что его ждёт. Я его расспрашивал о том, как была устроена жизнь в Ракке при боевиках. Понимая, что их нужно ругать, и находясь, в общем, в безвыходном положении, он рассказывал о том, какие они жестокие и как тяжело живётся там обычным людям. При этом на протяжении всего разговора он их называл просто «дауля», что в переводе с арабского означает «государство».

То есть разговор выглядел приблизительно так. «Какую цену на хлеб назначили террористы на своих территориях?» — спрашиваю я. «У государства очень высокие цены на хлеб», — отвечает мне он. Подразумевая под «государством» (то есть под «дауля») ИГИЛ.

Вы только вдумайтесь в этот кромешный ментальный кошмар: человека обвиняют в причастности к гибели десятков людей, он находится в тюрьме, и ему грозит чуть ли не смерть — естественно, он ругает террористов, ведь, получается, они его подставили. Но при этом называет ИГИЛ не иначе как государством.

В этом-то и жуть «игиловского» проекта: террористы смогли подобрать какие-то такие ключики к черепным коробкам простых мусульман, смогли так ювелирно проманипулировать их сознанием, что полностью подменили в их мировоззрении идею государства и религии.

Внедрили свои установки настолько глубоко, что люди обращаются к ним даже вопреки инстинкту самосохранения. Ведь должен был этот инстинкт сработать в моём собеседнике, когда он рассказывал о жесткости игиловцев. Но не сработал.

ИГИЛ вот-вот будет разгромлен под Дамаском — в этом уже нет никаких сомнений. Мы вместе с союзниками абсолютно справедливо начнём праздновать победу над псевдохалифатом и подсчитывать подбитые «игиловские» джипы вперемешку с чёрной от их символики бронетехникой. Спецслужбы не прекратят находить доказательства «игиловских» античеловечных преступлений.

Однако большой вопрос: где найти «игиловские» ключи от черепных коробок, в которые они заложили свои идеи, и как бороться с этим невидимым вирусом дальше?

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Семён Пегов

* запрещенная в РФ террористическая организация