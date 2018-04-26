Что происходит в Армении

Поступающие из Армении новости, более всего напоминают новости из государства, где были применены «цветные технологии».

Непопулярный в народе политик отстранен от власти, «вождь оппозиции» готов возглавить страну. Всё это сделано не через выборы, а через майдан, давление на власть, давление на государство извне.

Один из моих армянских читателей прислал материал на тему произошедших в Ереване событий.

Возможно, сопоставление указанных в нем фактов, поможет вам разобраться в случившемся.

Еще раз хочу подчеркнуть, что все «цветные технологии» всегда осуществляются внутренней «оппозицией» получающей финансовую, информационную и дипломатическую поддержку от истинных выгодоприобретателей переворота. На Украине, в Киргизии, в Грузии и других странах таким выгодоприобретателем были Соединенные Штаты Америки. После такого переворота жизнь в стране, где были применены «цветные технологии» никогда не становилась лучше.

Добрый день, Николай Викторович. Меня зовут Рубен, живу в Варшаве. Я писал вам несколько лет назад. Хотел бы поделиться с мыслями о том, что произошло и происходит у меня на родине в Армении. 23 апреля, в день, когда премьер С. Саргсян подал в отставку, произошло много непонятного, в котором ещё предстоит разобраться. Хотел бы заострить внимание на некоторых из них, на которых СМИ не особо акцентируют внимание в свете всеобщей национальной эйфории. Итак, 23 апреля: МО Армении сообщает о скоплении вооружённых сил Азербайджана на границе с НКР.

Логично предположить, что видя, что у неприятеля в доме проблемы, противник приглядывается. Однако, последующие этому события наталкивают на мысль о том, что может азербайджанских коллег попросили надавить, сделать более сговорчивым армянское руководство.

Утром президент А. Саргсян (не путать с премьером Саргсяном) принимает у себя американского посла Р. Миллса.

Как подобает настоящему демократу, посол был обеспокоен ситуацией и призывал к диалогу. Что там на самом деле обсуждалось, остается гадать.

Группа солдат из миротворческой бригады вооружённых сил присоединяются к протестам.

Неоднократные заявления главного организатора протестов Н. Пашиняна о том, что премьер Саргсян не контролирует ситуацию в стране и не имеет той власти, о которой ему докладывают, в начале вызывали насмешки. Однако, после того, как солдаты присоединились к демонстрантам, а минобороны заявил, что солдаты будут наказаны по всей строгости закона, слова Пашиняна начинают звучать по-другому, и становится уже не смешно. В воюющей стране такой шаг солдат вызвал беспокойство и недоумение даже среди самих демонстрантов. А сколько ещё было солдат готовых оставить службу и присоединится к протестам, к счастью, мы не узнали. Маловероятно, что солдаты сами решились на этот шаг. Очевидно, что кто-то из командования подтолкнул их. Все это особенно настораживало на фоне скапливания азербайджанских ВС.

Отпускают главного организатора протестов Н. Пашиняна и еще нескольких коллег.

Пашинян после освобождения заявил, что ему предлагали отставку премьера в октябре, но он отказался. Потом предлагали отставку 25 апреля, он отказался. Требовал сиюминутной отставки. Несговорчивость арестованного Пашиняна удивляет. Требовать в такой ситуации безоговорочной капитуляции у противника? Очевидно, за кулисами шел торг.

Премьер С. Саргсян неожиданно подает в отставку.

Пашинян добился своего. Неожиданно для всех премьер Саргсян подал в отставку. Еще вчера требование об отставке перед СМИ вызывало у него ухмылку. Еще вчера он держался гордо и уверенно перед изрядно потрепанным Пашиняном. Даже санкционировал арест последнего после их встречи. Что же изменилось за день? На первый взгляд ничего кроме числа протестующих. Оно визуально удвоилось. Ситуация тревожная, но не более. Никто ничего не сжигал и не громил. В городе было много вооруженной техники и сил полиции. И вдруг – капитуляция. Подождали бы ещё день, ведь 24 апреля – день памяти жертв Геноцида армян. Народ бы стих, а там уже видно будет. Но что-то пошло по-другому. В свете вышеупомянутых событий такое развитие видится результатом неимоверного давления на руководство и на самого премьера в частности силами, стоящими за Пашиняном. И это явно не народ. У нас таких рычагов на собственное правительство, к сожалению, нет. Не думаю, что у руководства страны дрогнула бы рука разогнать демонстрантов. Конечно, премьер так и заявил, что он на насилие не пойдет, но как говориться, «это, рыжий, – все на публику».

Всеобщее ликование и поздравления от зарубежья.

Потом посыпались поздравления и слова восхищения отовсюду. Одним из первых, конечно, отреагировали госдеп США и МИД России. И если это заставляет задуматься, то последующие поздравления от М. Саакашвили уже настораживают. Особенно если учесть тот факт, что один из организаторов протестов гордо позирует на фото в соцсетях с сим славным сыном грузинского народа. Еще, конечно, рано делать выводы. Борьба ещё предстоит. И неизвестно, связаны ли вышеуказанные события между собой. А связывать не очень хочется, так как картинка рисуется, мягко говоря, не очень хорошая. А хорошего много чего обещали. Как всегда. С уважением, Акоп Мирзоян

P.S. Если письмо посчитаете достойным публикации, пожалуйста, публикуйте анонимно. Соотечественники могут не понять, пока все в эйфории.

Источник: nstarikov.ru