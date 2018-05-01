В Армении происходит «цветная революция»

История учит тому, что она ничего и никому не учит. Сегодня, наблюдая за процессами в Армении, можно ещё раз повторить эту прописную истину. Сегодня нам говорят, что «армяне не украинцы», и с этим тезисом сложно поспорить.

Дорогие наши армянские братья! Мы вас любим и уважаем, но «цветная революция» не перестает быть реальностью. Просто она делается в разных странах с поправкой на менталитет, историю и специфику государства.

Все бархатные революции есть ТЕХНОЛОГИИ. Это замена одной власти другой, причем происходит это по определенной методике и ведет к весьма печальным последствиям. Всегда. Почему? Потому, что делается переворот не в интересах страны, где происходят события, а интересах другой страны (или группы стран).

Поэтому армяне это армяне, киргизы это киргизы. А технология одна и та же. Более всего то, что сегодня происходит в Армении похоже на 2004 год на Украине, когда в «Три тура» избрали президентом Ющенко. Сегодня точно также некого политика по фамилии Пашинян тащат на пост премьера страны, хотя его партия и он сам ещё вчера имели рейтинг в 7%. Только сегодня его стали называть «кандидатом от народа» и это якобы объясняет все происходящее.

Это манипуляция. «Кандидатами от народа» были Ющенко, потом Яценюк-Кличко-Тягнибок. Кто сегодня скажет, что эти персоны выражают волю народа. А он их любит и уважает? И где сегодня Украина? Где процветающая Грузия, ведь там тоже был «кандидат от народа» по фамилии Саакашвили? Про Сирию и Ливию, думаю, вообще напоминать не стоит.

Чтобы понять, что происходит, предлагаю сравнить признаки «оранжевой революции», которые были описаны мной в материале аж от 2013 года.

И сравнить с тем, что сейчас случилось и случится в Ереване.

Источник: nstarikov.ru Термин «оранжевая революция» в нашу жизнь пришёл из Украины. В ней, в середине нулевых годов, случилась та самая «помаранчевая революция», которая и окрасила все схожие изменения в политической и общественной жизни других стран в единый цвет и единый термин. После Украины все смены власти во всех странах, происходящие по одному и тому сценарию отныне стали «оранжевыми». А что это за сценарии? В чём они схожи и кто их автор? Считается, что саму технологию бескровной смены власти в стране придумал Джин Шарп и описал её в брошюре «От диктатуры к демократии». Изучив её, и еще массу другой схожей продукции, я понял, что вся подобная, с позволения сказать «литература», вкупе с массой конкретных методичек не договаривает чего-то очень существенного. Разрозненные кусочки, внутренне казалось бы стройные и понятные, никак не могут сложиться в общую и целостную картину. В единое целое, которое бы дало эффект «птичьего полёта», то есть когда бы мы смогли увидеть всё сразу и целиком. И понять, как именно «это» работает. Что же не договаривают отцы и основатели «оранжевых» технологий? А не договаривают они, про тот «цемент», который скрепляет все их методики. Ничего не говорят, про те самые несколько условий, которые и позволяют «оранжистам» достигать своих целей в других странах при помощи вполне простых действий. Если уместно здесь провести аналогии, то «оранжевую революцию», сравнивая её с революцией обычной, можно назвать спортсменом на допинге. Которому удаётся достигать гораздо больших результатов, по сравнению со спортсменом не принимающим допинг, прилагая значительно более скромные усилия. Если вы хотите лишить балующегося допингом его преимущества, вы должны или заставить его соревноваться без использования стимуляторов, или же вообще снять его с соревнования. Так что же является «допингом оранжизма»? «Допингов оранжизма» несколько. Работают они лишь в сочетании друг с другом, а их нейтрализация сводит усилия оранжистов на нет. Вот они: 1. В обязательном порядке в оранжевой революции должна участвовать местная элита. Большая её часть или меньшая, более влиятельная или менее влиятельная, это вопрос технологический. Но у этой элиты должны быть такие внутри элитные функции и полномочия, что бы иметь возможность, при случае, парализовать работу государственного механизма, или же, по меньшей мере, здорово его затормозить. 2. У оранжевой революции должна быть своя «улица», то есть должна присутствовать критическая масса «недовольных». При этом само недовольство «недовольных» не должно являться результатом их безнадёжной обездоленности. Причиной недовольства обязательно должно служить внушённое ощущение, что их обманывают и чего-то там не додают. Это важнейшее условие. Только оно позволяет удерживать «улицу» в состоянии управляемости. По сути, во всех «оранжевых» революциях, «недовольные» сыты, одеты, обеспечены работой и встроены в социальные институты государства. Но благодаря пропаганде, они уверены, что их протест поможет лично им обеспечить больший уровень потребления и (или) участия в жизни институтов власти. Только сытый, обеспеченный работой и встроенный в социальные институты государства «недовольный» может выражать своё недовольство путём раздаривания цветочков прямо в руки «сатрапам кровавого режима». «Креативить» в твите и слоняться по улицам города. Реально обездоленный человек этой ерундой заниматься не станет. Он или затянет потуже пояс или начнёт всё, что ему ненавистно громить и уничтожать физически тех, кто его ненависть олицетворяет. Хлопать в ладоши на площадях рок-группам, обсуждать новости и знакомиться с противоположным полом на потешных маскарадных сборищах «борцов с режимом», ему чуждо по причине его полнейшей и безнадёжной угнетённости. 3. Реальная угроза власти обязана приходить всегда из-за рубежа. Внутренние силы, это фрондирующая элита и отрывающаяся на «празднике непослушания» улица, могут лишь загадить парки и скверы, но рисковать благополучием, дарованным им «преступным режимом» или даже своей жизнью, они не способны по определению, как всякие «нормальные оранжисты». Только внешние силы представляют реальную угрозу власти. Только они могут воздействовать на институты власти экономически. Только они, внешние силы, могут воздействовать на власть политически. Политически — точечно на отдельных представителей властной элиты, с целью снижения уровня сопротивления тех, кто желает сплотиться вокруг власти. Наконец, только внешние силы имеют возможность применять в самом крайнем случае военную силу. Или в виде угрозы (Сирия), или же в реальном ведении боевых действий (Ливия). Промежуточный вывод: часть местной элиты и улица, выступают как проводники внешнего воздействия и как антураж, для демонстрации слабости власти и легитимизации права внешних сил воздействовать на местную государственную власть. 4. И последнее, наиважнейшее условие — это гарантии внешних сил местной элите и «улице», в том, что верховная власть страны не решится никому сделать «больно». То есть, местную элиту, даже при явном её участии в оранжевой революции при любом результате этого «революсьона», никто трогать не станет. Это первое, о чём говорят послы влиятельных стран местной власти. Это важнейшее условие для того что бы местная власть не попала в «чёрный» мировой список. Это первая тема для политического давления, которое иностранные послы и их доверенные лица начинают оказывать на власть местную при первых же проявлениях развертывания «оранжевого» сценария на улицах страны.

1.​ Участие в перевороте части элиты.

В Армении есть правящая партия. Она называется Республиканской. Это некий аналог «Единой России» или «Партии регионов». И вот мы видим, что эта условная «Единая Армения» отказывается выдвинуть своего кандидата на пост главы страны (премьера). При этом другие парламентские партии согласны поддержать Пашиняна. При этом, чтобы ему победить нужны голоса и от депутатов правящей партии. В обязательном порядке. Это значит, что мы можем увидеть такое же предательство, какое наблюдали на Украине. Когда часть депутатов Партии Регионов под давлением, под угрозами или просто подкупленная, перешла на сторону побеждающего майдана.

2.​ Улица в Армении организована по всем правилам «оранжевых технологий». Все как было везде. Одно иное – количество дипломатов США на душу населения. В Армении оно рекордное. С трехмиллионным населением Армении работают 2500 американских дипломатов.

3.​ Угроза власти из-за рубежа – именно она и произвела «чудо», когда премьер Армении, который улыбался вчера при словах о возможной отставке, на следующий день ушел со своего поста. Это же объясняет и «чудо», когда арестованный Пашинян требует отставки главы страны и говорит о том, что тот «не управляет государством и не представляет истинного положения вещей». Для депутата от партии в 7% рейтинга, либерала, сидящего в парламенте, Пашинян ведет себя очень самоуверенно и даже нагло. А что такое рейтинг в 7%? Это примерно сегодняшняя «Справедливая Россия». Представьте себе, что Сергей Миронов начал бы говорить, что главой страны должен быть он или никто. Причем не в результате выборов народа. Ведь теперь власть в Армении принадлежит премьеру, которого выбирает не народ, а парламент.

Откуда такая самоуверенность у Пашиняна, которого «вдруг» стали выдвигать и поддерживать партии, которые месяц назад не поддерживали? Оттуда уверенность. В буквальном смысле слова – как в известной советской комедии. Только вот события происходят отнюдь не смешные.

4.​ Ведут себя «оппозиционеры» настолько нагло, что силуэт некой силы за ними виден отчетливо. И это не народ. Если народу и не нравится Саргсян или Янукович, это не означает, что он хочет отдать власть Пашиняну или Яценюку.

Важно: разговоры «оранжистов» о том, что Армения все равно будет с Россией – это… наркоз. Начти они говорить то, что будет на самом деле – никто за ними не пойдет. Как не пошли бы за майданом в Киеве жители Украины, расскажи они им честно все, что случилось там в последующие месяцы и годы. Вот только обратно время не отмотать, не вернуть.

То, что сегодня происходит в Армении совершенно понятно. 1 мая 2018 года голосование в парламенте по кандидатуре Пашиняна. Если он будет избран, значит правящая партия Армении повторила судьбу Партии регионов.

Подведем итог.

Происходящее в Армении – это старт нового этапа в противостоянии России и Запада. Теперь наши противники начали планомерную работу по уничтожению Евразийского экономического союза. Плоды переворотов будут не сразу, но они будут обязательно. На очереди удары по Казахстану и Белоруссии, Киргизии. При этом наших друзей будут не только «валить» с помощью оранжевых технологий, но и искушать и банально покупать.

А вот Россия оказалась к такому развитию событий не готова.

Ждем оргвыводов от нашего национального лидера.

P.S. О том, что происходит в Армении.

О том, что происходит в России, раз такое происходит в Армении, говорили в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», куда был приглашен и ваш покорный слуга.

Общее видео программы. Третья часть, начиная с 2:24:24

Мои слова в программе:

Источник: nstarikov.ru