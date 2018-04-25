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Зачем российские СМИ водят нас за нос и уводят от проблем страны?

23:22. 25 апреля 2018 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

34267 Информационная повестка в России становится все более однообразной и сосредотачивается на внешней политике. Почти каждый день в разных телестудиях одни и те же эксперты обсуждают Украину, Сирию и противостояние России с США. Внутренние проблемы выходят на первый план тогда, когда происходит ЧП или трагедия - пожар или стрельба в школе, например. Российская жизнь показывается в развлекательных ток-шоу, но к настоящей она не имеет никакого отношения. Платон Беседин призывает менять медиаповестку и предлагает журналистам темы на выбор. 

Мы живем в потоке одних и тех же – с поправками – новостей. Тех, что выносятся в федеральное пространство. Тех, что обсуждаются на ток-шоу, участники которых превратились в героев любимых телесериалов. Украина, которую мы давно потеряли, занимает большую часть этого медиапространства. В него вторгается Сирия, а теперь и Британия со Скрипалями. А, да, еще Дуров сошелся в схватке с Роскомнадзором. 

Есть и другой фланг. Для тех, кто устал от политических сериалов. Там демонстрируется как бы наша реальная - ха-ха – жизнь. Та, что с актерами, которые все никак не определятся с детьми, с развратными девками, ставшими лекторами по воспитанию молодежи. 

Медиажизнь сведена к этим двум флангам. Враг у ворот и разврат за воротами. Периодически это темное, с розовыми бликами пространство освещается пламенем трагедий. Вроде той, что случилась в Кемерово или Башкирии. И тогда мы вспоминаем, что есть жизнь вне зомбопространства – есть сама Россия, в которой не так чтобы все хорошо. 

Эту матрицу, похожую на инфернальный кисель, сформировали СМИ. И кисель этот обволакивает человека, заставляя думать исключительно в заданных параметрах.

Меж тем президент заявил, что приоритетом его нового срока станет внутренняя политика. Пора бы. Главные проблемы России не в британских отравителях и не в американских ракетах, а внутри - от медицины и образования до утраты идентичности. СССР раскололся изнутри, России подготавливают ту же судьбу. И если мы не хотим ее, то нужна общественная дискуссия, с которой и начинаются внутренние преобразования. 

О Волоколамске заговорили тогда, когда смрад его стал невыносим. Но где экологические проблемы в широкой дискуссии? Кемерово СМИ тоже не стали обсуждать сразу, потому что решили, будто там ничего серьезного. Но пришло время говорить о реальных проблемах, говорить в полный голос. Необходим глобальный пересмотр того, что происходит сегодня в России. И вовлекать в эту глобальную  дискуссию нужно каждого. 

Нам показали фото из кабинета, в котором башкирский школьник напал на учительницу и детей. Много крови, но не меньше ужасает то, в каком состоянии находился школьный кабинет, не изменившийся, наверное, с советских времен. И это XXI век? И это регион, где качают нефть? Так не правильнее ли обсудить это? Может ли быть счастье и развитие в такой школе? Или там отбывают каторгу и ученики, и педагоги, авторитет которых сведен к нулю? 

И я не помню образцового педагога на экране. Помню вороватую училку из "Нашей Раши". А если нет примера, то кто пойдет в эту профессию? Те, кому некуда идти. Или люди идейные, которых на самом деле все меньше. Не только в педагогике. 

То же касается и детских садиков, новости из которых напоминают криминальную хронику. Забытая девочка умерла. Воспитательница избила мальчика. Воспитательница налила детям "Уайт-Спирит" вместо воды. Но если мы говорим об этом, то исключительно одной строкой – чтобы напугать или развлечь. Однако это система, требующая реформ. И я хотел бы услышать не проплаченный бред Ковтуна, а доклад ответственных лиц о том, сколько детсадов у нас построено и когда, наконец, серьезно увеличат зарплаты воспитателей и нянечек. Сирийские дети, страдающие от химатаки (если она вообще была), – это чудовищно. Но наши дети, пребывающие в клоаках детских садов, – о них надо услышать. 

Честная и правильная история – это когда проблемы челябинского детдома, в котором насиловали детей, идут не скупыми сообщениями в СМИ, а становятся началом пересмотра того, в каком состоянии сегодня вообще находятся наши детдома, в которых дети регулярно подвергаются унижениям. 

Не правильнее ли обсудить медицинские реформы? До сих пор помню, как в 2016 году на "прямой линии" с президентом девушка Даша задала вопрос из Апатит. Того города, где закрыли даже роддом. Та девушка, которой поставили диагноз "остеохондроз" вместо "рака". Поговорили о ней – и забыли. А таких девушек по стране – сотни, если не тысячи. 

Обсуждать надо и то, как функционирует наше коллективное чиновничье "оно", отравляющее жизнь каждого в России. То, как люди каждый день страдают от этой грибницы, пахнущей Paco Rabanne. Когда в Ульяновской области депутаты компенсировали личные расходы на бензин, сигареты и напитки за счет средств из городского бюджета. Все ли хорошо в Ульяновской области с поликлиниками и дорогами?

Вопросов много. И все они должны обсуждаться. Почему россияне боятся полицейских, а те воруют, к примеру, янтарь из калининградского магазина? Впрочем, это мелочь. Куда отвратительнее то, что девочке, делавшей "закладки", дают 20 лет тюремного заключения, а менты, контролирующие этот бизнес, сидят на местах. Это ли не тема?

Но СМИ варят кисель в российских мозгах. Кисель, который не позволяет думать. Не позволяет взглянуть на то, что нас реально волнует. То, что под домом, на соседней улице и требует исправления. Ведь фокус в том, что менять у нас начинают лишь после того, как о беде заговорят отовсюду. 

Единственно возможное общество для России – это интеллектуальное общество. Вот его надо строить. В нем есть и подлинная свобода, и путь решения. И еще – справедливое общество. Тут я слышу голоса многих людей: "А что такое справедливость? Это абстракция". И следом – шариковский рефрен: "Отнять и поделить?". Нет, не отнять и не поделить. И не абстракция, а вполне конкретная вещь: когда устраняются разрывы между слоями общества, когда судят по совести и люди помнят, что это такое. А вот когда страна, обложенная санкциями, ведущая войну на разных фронтах прирастает за год 29 долларовыми миллиардерами – тогда это несправедливость. 

Пересмотр и решение бед начинаются с изменения информационной повестки. Кисель вытекает, и мозги вновь чувствуют себя свободно. Ведь наши люди умеют думать, наши люди талантливы – это наше главное богатство. И пора бы не бояться этого, а всячески тому способствовать.

Источник: ruposters.ru

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