О чем могли узнать русские, используя «Брюсов календарь»

В январе 1709 года, был издан «Брюсов календарь». Не один век он «диктовал» людям «правила жизни». Он предсказывал погоду, «предрекал» очередные беды и потрясения, а также мог «расшифровать» судьбу каждого конкретного человека.

Первое издание

Инициатором выпуска первого светского календаря стал Петр Первый. Сия непростая задача была поручена Якову Брюсу, человеку энциклопедических знаний, руководителю Московской гражданской типографии. Именно под его «надзрением» и вышли первые два листа «Календаря повсеместного, или Месяцеслова христианского», за которым на многие века закрепилось народное название «Брюсов календарь». Совсем скоро были допечатаны еще четыре листа, таким образом, первый «Брюсов календарь» состоял из шести листов формата А2.

Впоследствии календарь будет многократно перерабатываться и переиздаваться, но его основа останется неизменной. Считается, что Яков Брюс выступил в роли редактора, тогда как составителем народного календаря стал другой сподвижник Петра – Василий Киприянов (об его авторстве сообщается на первом листе календаря).

«Русский Фауст»

Человек, подаривший имя популярному календарю, обладал поистине разносторонним кругом интересов: астрология и астрономия, математика и география, ботаника и минералогия, физика и метеорология – далеко не полный список «увлечений» Якова Брюса. Однако в народе его упорно именовали не иначе как чернокнижник или колдун с Сухаревской башни (именно в ней ученый дни и ночи напролет вел исследовательскую работу).

Пушкин именовал Якова Брюса «русским Фаустом», а московские обыватели судачили о его умении превращать свинец в золото, опытах по созданию искусственного человека и знании рецепта «живой» воды. Поговаривали, что на службе у слуги дьявола состоит настоящий дракон, сам же колдун летает над Москвой на механической птице (утверждают, что ее чертежи позволили создать в начале XX века первые русские аэропланы). Кроме «Брюсова календаря» вечным памятником ученому останется планировка Москвы: 12 лучей, расходящихся в разные стороны от Кремля.

Сенсация

«Брюсов календарь» стал настоящей сенсацией, ведь до него люди пользовались только православными святцами или месяцесловами. Святцы в новом календаря оставили, но кроме этого издание дополнили астрономическими данными и «бездной» полезной информации. Структурно он представлял собой две части: одна носила справочный характер, другая – «предсказательный».

В справочной части можно было найти «Неисходимую пасхалию» (так называемый Вечный календарь Пасхи); чрезвычайно полезный для земледельцев Лунный календарь, основанный на 19-летнем цикле положения Луны. Календарь позволял изучить особенности того или иного года на основе характеристик «закрепленной» за ним планеты. Расчет положения Солнца и планет на основе 28-летнего цикла, а также Лунный цикл и сегодня используются астрологами для составления современных прогнозов.

Памятка туристу

Справочная часть включала также полезную информацию, которая в первую очередь требовалась людям торговым или путешественникам. В случае необходимости в календаре можно было найти географические координаты российских и иностранных городов, узнать расстояние от крупнейших городов до Москвы, изучить список почтовых станций, в том числе и тех, которые расположены по дороге в Китай.

Кроме этого, можно было узнать расстояние от почтовых станций до Петербурга или основных европейских государств. Любознательные могли прочитать карты Петербургской и Московской губерний, в том числе и подробный план Златоглавой. Ну а передохнуть после «напряженной» умственной работы предлагалось за «изучением» гербов государства Российского.

Русские «предсказания Нострадамуса»

Но широкую популярность «Брюсову календарю» принесла вторая его часть – предсказательная, точность которой поражала. По календарю предсказывали не только погоду, но и стихийные бедствия, а также будущую политическую и экономическую обстановку в стране. Например, на 1917 год было предсказано «счастливое побоище» — «кровопролитная война между просвещенными народами», а на 1998 год – еще она «великая перемена» и «новый образ правления».

«Брюсов календарь» предсказал и рождение Достоевского: в 1821 году «появится на свет человек велик», который, несмотря «на хвори телесные», сыщет славы «трудами неподымаемы». Со временем «Брюсов календарь» превратится в объемный справочник. С каждой новой редакцией в него будут включаться новые разделы, а прогнозы прошедших лет — заменяться актуальными предсказаниями на будущие годы.

Индивидуальный гороскоп

Обыватель, далекий от политики, увлекался так называемыми «частными предсказаниями», как сказали бы сегодня, гороскопами. Каждый человек имел возможность заглянуть в собственное будущее: всего-то и требовалось, что знать дату рождения и иметь под рукой «Брюсов календарь». Рожденных в счастливый день календарь «приговаривал» к славе и богатству, в неудачный — к бедности и жизненным потрясениям. Следуя его рекомендациям, в те или иные дни не начинали новых дел, не меняли место жительства, работу или, напротив, смело затевали перемены.

Совет на каждый день

Здесь можно было найти и полезные советы на каждый день: когда пускать кровь или брить бороду, когда «брак иметь» или шить новый наряд, когда строить новый дом или начинать войну, когда мыться в бане или отнимать младенцев от матери и многие другие. Например, заготавливать дрова рекомендовалось непременно в то время, когда Луна находится в Овне, отдавать детей в школы – когда в Близнецах, начинать войну – когда в Раке, выходить в море – в Водолее, обращаться с просьбами к вышестоящим лицам – в Козероге.

Популярность «Брюсова календаря» неудивительна – такая точная «раскладка» жизни многим приходилась по вкусу, а «в случае чего» можно было запросто списать неудачи на злодея Брюса.



http://raznooje.blogspot.ru/2017/04/blog-post_783.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru