Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 апреля 2018

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что США и союзники должны остаться в Сирии после победы над ИГИЛ*, чтобы «построить новую Сирию».

«Страны Запада уже построили „новую Ливию“ — и сами признали, что это катастрофа. Теперь хотят построить „новую Сирию“. По проторённому пути», — написал Пушков в Twitter.

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*запрещенная в РФ террористическая группировка