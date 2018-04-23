Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 апреля 2018
- 11:16 Государственный немецкий канал ZDF признал «химатаку» в сирийской Думе фальшивкой.
- 09:06 Победа в Восточном Каламуне.
- 00:05 Хим.атака, которой не было….
- Вчера 21:52 «Новую Ливию уже построили», — в Совфеде оценили планы Макрона по Сирии.
Государственный немецкий канал ZDF признал «химатаку» в сирийской Думе фальшивкой
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Победа в Восточном Каламуне
Сюжет от военкоров Anna-News о завершающих этапах ликвидации анклава боевиков в Восточном Каламуне.
Работа российских военных, прибытие Сухейла, осмотр трофеев, поездка в освобожденный от боевиков город.
Стоит отметить, что среди захваченных трофеев были обнаружены и ПЗРК.
Еще фото трофеев на "Южном фронте" – https://southfront.org/eastern-qalamun-militants-hand-over-more-anti-tank-and-anti-aircraft-missiles-to-syrian-army-video-photos/
По подсчетам "оппозиционных активистов", сидельцы Восточного Каламуна передали сирийской армии
– 48 тыс. танковых снарядов,
– 38 танков,
– 6800 122-мм ракет "Град",
– 36 ракет "Скад", (скорее всего имеются ввиду ракеты для установки Zenzel-2)
– 8 ракет "Кобра",
– 42 тыс. артиллерийских снарядов,
– 12 пушек "град" и "катюша (видимо, имеется ввиду кустарные РСЗО, либо китайские Тип-63)",
– 1400 ракет "Конкурс",
– 40 тыс. миномётных снарядов,
– Лёгкие и средние боеприпасы в огромных количествах.
Согласно видеоматериалам, большая часть произведена в странах Восточной Европы, откуда "оппозиционерам" оружие и снаряжение попадало через третьи руки
Телеграм-канал "Пальто-Сухейла"- https://t.me/hasansofan
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Хим.атака, которой не было…
Алекс Джонс и Ко на тему манипуляций в американских СМИ относительно "хим.атаки в Сирии".
Плюс на тему комментариев обычных американцев – https://io-bender.livejournal.com/20104.html
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«Новую Ливию уже построили», — в Совфеде оценили планы Макрона по Сирии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что США и союзники должны остаться в Сирии после победы над ИГИЛ*, чтобы «построить новую Сирию».
«Страны Запада уже построили „новую Ливию“ — и сами признали, что это катастрофа. Теперь хотят построить „новую Сирию“. По проторённому пути», — написал Пушков в Twitter.
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*запрещенная в РФ террористическая группировка
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