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Разведданные ТВ. Новости 22.04.2018 гг.

10:46. 23 апреля 2018 Просмотров - 179 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 4628 2778
    mary 23 апреля 2018 в 12:22 Ссылка Пометить
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    борьба с Израилем -это запланированное действо глобальщиками с помощью Ирана ,это может быть очередным Холокостом ,инициированным самими для последующего собрания дани для возрождения, как однажды это проделали в германии ,до сих пор им платят,а хотят чтобы весь мир платил ,как будто все деньги им не принадлежат сейчас.Все повторяется.
    П.С. 18,04,-была годовщина независимости Израиля(70 лет ,Кремль не поздравил,Б.Лазар тоже.К чему это ,куда их переселят подумайте?-все не так ,как видится.

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