Разведданные ТВ. Новости 22.04.2018 гг.
10:46. 23 апреля 2018 Просмотров - 179 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: www.youtube.com
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Забытая реальность
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борьба с Израилем -это запланированное действо глобальщиками с помощью Ирана ,это может быть очередным Холокостом ,инициированным самими для последующего собрания дани для возрождения, как однажды это проделали в германии ,до сих пор им платят,а хотят чтобы весь мир платил ,как будто все деньги им не принадлежат сейчас.Все повторяется.
П.С. 18,04,-была годовщина независимости Израиля(70 лет ,Кремль не поздравил,Б.Лазар тоже.К чему это ,куда их переселят подумайте?-все не так ,как видится.