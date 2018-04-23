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Пора забыть о горбачёвской лжи и вспомнить о собственной гордости

19:39. 23 апреля 2018 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

Юрий Жуков о новом мемориале Катынь


20 апреля 2018 года завершены реставрационные работы на мемориальном комплексе Катынь в Смоленской области. В церемонии открытия приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр культуры Владимир Мединский. О существенных отличиях нового мемориала и о всей ситуации вокруг катынского дела рассказывает доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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