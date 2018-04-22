Премьер Армении Саргсян назвал условия своей отставки

Премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил, что будет готов к «другим задачам» (имея в виду свою отставку) — но только после того, как обеспечит безопасное развитие страны и достигнет «достойного урегулирования» проблемы Нагорного Карабаха.

Об этом бывший президент, избранный 17 апреля 2018 года на пост премьер-министра страны, заявил в ответ на открытое письмо группы выпускников фонда «Луйс».

Саргсян отметил, что его вступление в новую должность, на которой он получит все властные полномочия (после прошедшей в стране конституционной реформы), обусловлено «сложной геополитической ситуацией» в регионе.

«В данном регионе со сложной геополитикой и в период, полный новых вызовов, мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить усилия, направленные на достойное урегулирование проблемы Карабаха», — цитирует Саргсяна пресс-служба правительства страны.

«По моим представлениям, указанные проблемы решаемы. После этого у руля власти могут встать другие деятели. В этом великом деле мы будем опираться и на потенциал сообщества Луйс», — добавил он, пообещав, что демократия в Армении «никогда не будет отсталой».

Напомним, в Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, которые выступают против назначения Саргсяна на пост премьер-министра.

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