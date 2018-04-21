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Константин Никифоров. Британское Содружество Наций- новая зона свободной торговли

14:17. 21 апреля 2018 Просмотров - 38 Нет комментариев Опубликовал:

В минувшую пятницу руководители Содружества договорились,  что принц Чарльз будет преемником своей матери, королевы Елизаветы II, в качестве главы Содружества.

http://www.parismatch.com/Royal-Blog/Royaume-Uni/Le-prince-Charles-succedera-a-Elizabeth-II-a-la-tete-du-Commonwealth-1500749

“Руководители Содружества в пятницу согласились с тем, что принц Чарльз преуспеет после  королевы Елизаветы II в качестве главы организации, которая включает 53 страны, ранее колонизированные Соединенным Королевством. Его Величество, которой в субботу исполняется 92 года, выразила желание в четверг, чтобы ее старший сын возглавил организацию, должность символическая  и не наследственная,  сама Елизавета приняла ее  после смерти ее отца, короля Георга VI, в 1952 году. 

«Я искренне надеюсь, что Содружество будет и впредь обеспечивать стабильность и преемственность для будущих поколений и решит, что в один прекрасный день принц Уэльский продолжит эту важную работу», – сказала она. Несколько лидеров публично поддержали Чарльза, в том числе премьер-министра Великобритании Терезы Май и ее канадский коллега Джастина Трюдо. Согласно сообщению BBC и Sky,  на саммите в четверг в Виндзоре, лидеры стран Содружества приняли решение присоединиться в пятницу по просьбе государя к ее мнению во время обсуждений в Виндзорском замке. По словам « Daily Mail », не было необходимости в голосовании, что свидетельствует о консенсусе вокруг решения” ( конец цитаты).

ВВС днем ранее опубликовала пространный материал по этому событию.

https://www.bbc.com/russian/news-43845672
“Чарльз, принц Уэльский, станет преемником королевы Елизаветы II в качестве главы Содружества наций, объявили лидеры стран – членов объединения.

Королева заявила, что назначение Чарльза на этот пост является ее “искренним желанием”.

По традиции, Содружество наций возглавляет британский монарх. Однако этот пост не передается по наследству, и в случае смены монарха лидерам 53 стран-членов Содружества предстоит принять решение о назначении нового главы.

В совместном заявлении главы государств и правительств отметили, что признают роль королевы в отстаивании интересов Содружества и его жителей.

(…)Выступая на пресс-конференции по итогам встречи, Мэй похвалила королеву за ее работу по расширению состава Содружества с шести до 53 стран. По ее словам, принцу Чарльзу подходит роль преемника. По словам Терезы Мэй, принцу Чарльзу подходит роль преемника
Лидеры также согласовали хартию по защите океана от загрязнения и противодействию изменениям климата, а также “кибердекларацию” по борьбе с онлайн-преступностью и прочими подобными угрозами.

На двухдневный саммит приехали 46 глав государств и министры иностранных дел еще семи стран Содружества.

В странах Содружества проживает 2,4 миллиарда человек. Критики говорят, что у организации настолько разношерстный состав, что ей приходится постоянно доказывать смысл собственного существования, отметил корреспондент Би-би-си Джонни Даймонд. Он также сказал, что назначение принца доставит “огромное удовольствие” королеве.

В числе других тем для обсуждения в Лондоне была международная торговля. Мэй заявила, что главы государств согласились “бороться с протекционизмом” с целью довести оборот торговли между странами Содружества до 2 триллионов долларов к 2030 году.

В совместном заявлении лидеров говорится, что они приняли на себя “определенные обязательства”, включая содействие гендерному равенству и решению проблемы изменения климата.

Также они заявили, что будут работать над предотвращением насильственного экстремизма и торговли людьми, пообещали вдвое сократить уровень заболеваемости малярией к 2023 году, а также сошлись на том, что к 2030 году все мальчики и девочки должны посвятить образованию как минимум 12 лет.
Между тем британское правительство дало понять, что готово вновь принять в ряды членов Содружества Республику Зимбабве, которая покинула организацию в 2003 году при Роберте Мугабе.

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон сказал, что Зимбабве “добилась впечатляющих результатов” под руководством преемника Мугабе Эммерсона Мнангагвы, однако нужно дождаться проведения “свободных и честных выборов” в июле.

Хозяйкой следующего саммита Содружества в 2020 году станет Руанда.

(…)Должность, которую в настоящее время занимает королева Елизавета II, во многом символическая, и максимальный срок, который можно ее занимать, никак не оговорен.
Ее смысл заключается в том, чтобы объединить 53 страны, состоящих в организации, и обеспечить выполнение ключевых целей Содружества. В их число входит построение связей стран через торговлю и сотрудничество” ( конец цитаты).

Надо понимать, что после выхода из ЕС Британия постарается создать собственную зону свободной торговли, благо, рынок гигантский, придать Содружеству больше экономического смысла, чем имеется сейчас.

Источник: pravosudija.net

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