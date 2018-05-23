Константин Никифоров. Суперпремиальный сервис

Писал, что у Абрамовича после инцидента в Швейцарии ( см. http://pravosudija.net/article/konstantin-nikiforov-ebrr-abramovich-gazprom-i-drugie) могут возникнуть проблемы в Великобритании. Причина- происхождение его состояния. Проблемы с происхождением его состояния лежали на поверхности, провидцем быть не надо. И они возникли. Накаркал, что называется.

https://www.bbc.com/russian/features-44193861

“Бизнесмена Романа Абрамовича заставят пояснить происхождение своих активов, прежде чем продлить ему визу. Как пишет Guardian, Даунинг-стрит назвал “логичным выводом” то, что ужесточение правил получения инвесторской визы Tier 1 будет применено и для тех, кто получает ее не впервые, хоть и отказался комментировать конкретный случай с российским бизнесменом.



Источники Times в окружении 51-летнего бизнесмена рассказали, что у него была виза Tier 1 Investor, которая выдается при инвестициях от 2 миллионов фунтов (2,7 млн долларов) в экономику страны.



При этом, отмечает издание, при подаче на такую визу заявитель может воспользоваться “суперпремиальным” сервисом, который вместе с визовым сбором стоит чуть больше 12 тысяч фунтов стерлингов (16 тысяч долларов). При таком обслуживании решение по визе обещают принять в течение 24 часов.



Неясно, воспользовался ли российский бизнесмен этой услугой, но иммиграционные юристы, опрошенные изданием, считают, что вероятность крайне высока. Хоум-офис отказался раскрывать эту информацию, как и то, сколько всего инвесторских виз Tier 1 было выдано в этом году.



Абрамовича 19 мая не было на финальном матче Кубка Англии по футболу, где “Челси” обыграл “Манчестер Юнайтед” со счетом 1:0

Как утверждается, с 2015 года Хоум-офис может отказать в инвесторской визе, если возникают подозрения, что заявитель получил деньги незаконно. После введения этих правил, подача на такие визы сократилась на 84%.



Пока неясно, пишут британские издания, подозревают ли российского бизнесмена в чем-то незаконном и попал ли он под усиленные проверки, о которых заявляли в МВД Британии после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в марте этого года. Ведомство тогда пообещало внимательнее посмотреть на визы 700 богатых россиян.



Близкие к Абрамовичу источники Financial Times, однако, считают, что именно на нем хотят опробовать новые правила. Хотя на этот раз Абрамовичу придется ответить на вопросы по поводу своего богатства, визу он в итоге все-таки получит, пишет издание” ( конец цитаты).

Получит, кто бы сомневался. Британские власти выбрали, на мой взгляд, Абрамовича в качестве подопытного “кролика”. Во Франции им служит Сулейман Керимов. Власти обеих стран просто наблюдают за реакцией российских властей- насколько далеко зайдет их протест, и как Кремль будет защищать своих “олигархов”. Обоих объединяет одно- их желание дистанцироваться от публичной политики, открыто никто из них Путина не поддерживал, если не ошибаюсь. Тем хуже, как оказывается, для них.

В целом знак дан тем лицам, которые стоят за обоими предпринимателями. Или кто-то считает, что они сами заработали миллиарды? В Великобритании сообразили, что денег для безболезненного выхода из ЕС может и не хватить. Отсюда идея- почему бы под шумок не подоить этих русских?

https://www.bbc.com/russian/features-44200841



“Комитет парламента Британия призвал правительство активнее и последовательнее бороться с российскими коррупционерами, связанными с Кремлем и инвестирующими деньги в Лондоне. У правительства есть несколько инструментов для такой борьбы, и оно заверяет, что уже пользуется ими по мере сил.



По форме доклад комитета иностранных дел Палаты общин по итогам парламентского расследования “русской коррупции в Британии” – это рекомендация, а не приказ. Какие-то новые законопроекты и практические шаги по итогам расследования возможны, но не обязательны.



Правительство Британии в последнее время, особенно после попытки отравления Сергея и Юлии Скрипалей в начале марте в Солсбери, неоднократно заявляло, что активно борется с отмыванием капиталов сомнительного происхождения.

В этой борьбе правительство может опереться на несколько законов и постановлений – как уже принятых, так и тех, что очень скоро будут приняты.

В Британии многие ругают правительство за то, что оно якобы недостаточно активно и эффективно борется с “грязными деньгами” – российскими, нигерийскими, пакистанскими, арабскими и так далее.



На слушаниях в ходе парламентского расследования, по итогам которого был составлен доклад, специалисты говорили, что это происходит в основном по двум причинам. Во-первых, британские власти не очень хотят распугивать иностранных инвесторов. Во-вторых, полиции часто не хватает сил и знаний, чтобы раскрывать сложные финансовые коррупционные схемы и доказывать незаконность происхождения капитала.



Но в ситуации нынешних отношений с Россией, сложившихся после Крыма, Донбасса и дела Скрипалей, члены правительства во главе с премьер-министром Терезой Мэй уже несколько раз заверяли, что серьезно займутся этим вопросом.



Казус с британской визой Романа Абрамовича некоторые истолковали как начало давления на обосновавшихся в Лондоне российских богачей, хотя на самом деле никаких официальных подтверждений этому нет – как нет и информации о том, чтобы у британских властей были какие-то претензии к происхождению капиталов Абрамовича.



Но в целом вопрос шире, чем задержка с продлением “визы инвестора” одному богачу.



(…)Эмбер Радд, когда еще была главой МВД, распорядилась проверить основания для выдачи “виз инвестора” российским богачам

Кроме того, в марте тогдашний министр внутренних дел Эмбер Радд сказала в парламенте, что распорядилась перепроверить документы по примерно 700 “визам инвесторов”, уже выданным россиянам.



(…)Самый обсуждаемый из этих инструментов – так называемый “запрос о богатстве неясного происхождения” (Unexplained Wealth Order). Суть этого запроса состоит в следующем: правоохранительные органы могут через суд потребовать от иностранца, являющегося публичной фигурой на родине и обладающего в Британии имуществом стоимостью от 50 тысяч фунтов, объяснить происхождение денег, на которые он это имущество приобрел.



Если объяснений не последует или если адресат запроса не сумеет доказать, что заработал эти деньги законным путем, то имущество заморозят. А если владелец попытается обмануть полицию и суд, он может получить еще и до двух лет тюрьмы за неуважение к суду.



Эта часть закона вступила в силу с начала текущего года. В конце февраля сообщалось о первом (и пока последнем) случае выдачи “запроса о богатстве неясного происхождения” в отношении двух объектов недвижимости стоимостью 22 млн фунтов. Имя их владельца Национальное криминальное агентство Британии не раскрывает, но, по данным прессы, он не россиянин.



Угроза нацбезопасности

Уже скоро в Британии будет окончательно принят новый Закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег (Sanctions And Anti-Money Laundering) – законопроект прошел почти все стадии обсуждения в парламенте.

Этот закон понадобился в связи с “брекситом”: сейчас участие Британии в разных санкционных режимах определяется общей санкционной политикой Евросоюза, а после выхода ей придется самой вводить, поддерживать и отменять санкции. Для этого в новом законе описаны процедуры и полномочия разных органов власти в этой области.



(…)Многие политобозреватели предполагают, что, когда Британия перестанет быть членом ЕС (по плану это произойдёт в конце марта 2019 года), она введёт более жёсткие санкции в отношении России. Сейчас Британию сдерживает необходимость консенсуса со странами ЕС, которые относятся к Москве более благосклонно” ( конец цитаты).

Тут что интересно, при всей жесткости заявлений, англичане борются за то, чтобы предприниматели не выводили средства из Лондона. Конфисковать всегда успеют, но тогда пострадает репутация Сити как последнего в мире офшора, созданием которого Соединенное Королевство и занимается. Конфискацию может позволить себе Париж- чтобы проучить упрямых русских. Лондон таких вольностей- если он хочет быть расчетным центром между Китаем и остальным миром- разрешить себе не может.