Олеся Бузину убили за «Воскрешение Малороссии»

Источник: novorossia.su

Три года, как с нами нет Олеся, как с ним расправились, убив его и отняв у нас.



С Олесем Бузиной мы познакомились 11 лет назад, теперь уже в таком далеком довоенном 2007 году, когда, будучи проректором Донецкого национального университета, я инициировала проведение первой в истории Донбасса Международной Святогорской историко-политологической школы. Помню, как позвонила Олесю, пригласив его выступить перед студентами с лекцией по истории Украины, как мы легко установили контакт и согласовали все организационные вопросы.

Приглашая такого известного человека на наше мероприятие, немного переживала, как все пройдет. Ведь условия в летней школе были чуть лучше, чем спартанские, а Олесь тогда уже был известным украинским писателем, книги которого вызывали большой интерес у читателя, признательность поклонников и ненависть оппонентов. Только сильная и цельная личность могла вызывать такой шквал эмоций, какой вызывал Олесь.

Олесь Бузина оказался человеком с уникальным глубоким взглядом на историю Украины-Малороссии, потрясающим чувством юмора и иронии. Производила впечатление и внешность Олеся, вызывавшая ассоциацию с русскими офицерами «Белой гвардии», с Павлом Верещагиным из кинофильма «Белое солнце пустыни» или героями фильма «Офицеры», чей девиз мог звучать: «Душа – Богу, сердце – женщине, долг – Отечеству, честь – никому!» И вот эта исконность была глубоко заложена в Олесе. Он не рядился в нее, он жил по законам чести.

Выступая с лекциями перед студентами, Олесь всегда провоцировал бурную дискуссию. К нему тянулась молодежь, его всегда окружали толпы ребят и девчат. Приезжая к нам всего на несколько дней, Олесь никогда не уединялся, а полностью, с утра и до позднего вечера, всего себя посвящал общению, принимал участие во всех мероприятиях. С ним часто спорили, но его любили и обожали. Он был удивительный рассказчик, искусный оратор, увлекавший слушателей своей любовью к истории.

Жизненную данность Олеся Бузины как художника слова и мысли, эволюцию его творений в поисках сокровенного смыла и истинного исторического чувства, мы, друзья, товарищи и просто современники, до конца ещё не познали.

В эти дни в память об Олесе будет сказано и написано немало теплых и заслуженных слов. Будут звучать цитаты из его книг, вручаться премия его имени. Но его матери никто не заменит любимого сына, жене и дочери – мужа и отца, друзьям – верного товарища и друга, замечательного собеседника и незаурядного писателя.

Нет, не за книги «Вурдалак Тарас Шевченко» и «Тайная история Украины-Руси» был убит Олесь. Его убили за «Воскрешение Малороссии». Ведь даже названием своей пятой по счету книги он предрек историческую эпоху, в которой мы сейчас живем.

Олеся Бузину убили за то, что он осмелился вернуть в литературный, научный, образовательный оборот термин «Малороссия». За то, что он двумя словами нивелировал потуги идеологов концепции «Украина – Анти-Россия», воссоединив прошлое, настоящее и будущее народов, наследников Киевской Руси. За то, что он защищал родную землю, был настоящим любящим патриотом своей Украины-Малороссии… Эти два слова – «Воскрешение Малороссии». Именно – воскрешение, никак не иначе.

Олесь, как автор, так определял цель написания книги о Малороссии:

«Эта книга… о том, что нельзя забывать. Малороссия все равно живет в нас, даже если мы этого не осознаем. Ее воистину стоило вытащить из подсознания, чтобы объяснить причину украинского веселья. Вклад этого лоскутка казачьей земли на Левобережье Днепра в русскую цивилизацию поистине огромен. Ни Российской империи, ни Советского Союза, ни нынешней Украины без Малороссии просто бы не было».

А вот, что рассказывал писатель и политический эксперт Константин Щемелинин в день убийства Бузины: террор на Украине только начинается.

Тот, кто дал команду убить Бузину, понимал, что «Воскрешение Малороссии» — это не только литературное наследие Олеся Бузины. Это ещё и политическое и историческое завещание нашего великого современника:

«Давно пора вернуть Малороссии историческую память, самосознание и, не побоюсь этого слова, автономию, которой она исторически обладала. В будущей украинской федерации Малороссия наряду с Новороссией, Крымом, Галичиной, Волынью, Донецко-Криворожской республикой и Подкарпатской Русью должна занять свое достойное место как равная среди равных».

«Одни малороссы идут к красным, другие – к белым, третьи – к желто-синим. Но всегда им найдется место в мой душе, — писал Олесь Бузина, — и, надеюсь в твоей, читатель». И добавлял: «Ибо ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»…

Автор: Татьяна Мармазова

Источник: nstarikov.ru