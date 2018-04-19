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Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 апреля 2018

09:41. 19 апреля 2018 Просмотров - 398 Нет комментариев Опубликовал:

Две «умные» ракеты Трампа прилетели в Россию из Сирии

Две «умные» ракеты Трампа прилетели в Россию из Сирии | Русская весна

России передали две крылатые ракеты, выпущенные силами так называемой антитеррористической коалиции и неразорвавшиеся в ходе удара в ночь на 14 апреля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сирийском военном ведомстве.

Сообщается, что эти ракеты были обнаружены военными Сирийской Арабской армии. Обе они в приемлемом состоянии без существенных повреждений были переданы российским военным и отправлены в Россию самолётом. 

Как сообщала «Русская Весна», в ночь на 14 апреля с кораблей ВМФ США был нанесён ракетный удар по территории САР, в атаке принимали участие ВВС Франции и Великобритании.

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«Химатака» в Сирии — фиаско разведки США, — экс-посол Британии (ВИДЕО)

«Химатака» в Сирии — фиаско разведки США, — экс-посол Британии (ВИДЕО) | Русская весна

Советники Трампа сослужили своему президенту плохую службу, приняв на веру сообщения джихадистов о применении химоружия в Сирии, считает бывший британский дипломат Питер Форд. По его словам, главе Белого дома вряд ли сообщили, что объекты, выбранные в качестве мишеней для американских ракет, совсем недавно были проверены международными инспекторами.

Как вам известно, в пятницу мы выпустили по Сирии множество ракет, в стране по-прежнему находятся наши военные. Вопрос: почему? Что всё это значит?

Нам рассказывают, что правительство Асада применило против своего гражданского населения химическое оружие. И возможно, что всё так и было. Но это действительно кажется странным. Войска Асада должны были вот-вот победить, а химическая атака только ослабила его позиции на международной арене. Зачем же ему так поступать?

Это же наблюдение недавно высказал сенатор Рэнд Пол. Посмотрите.

Рэнд Пол, сенатор США: Я считаю, это не праздный вопрос. По-моему, либо Асад — самый тупой диктатор на планете Земля, либо он этого не делал. Потому что — только подумайте! — они уже больше года побеждали в войне. Единственное, что мобилизует противников режима Асада в мире, единственное, что вообще заставляет нас вмешаться, — это применение химического оружия…

Итак, что в этой истории нам действительно известно? Какие вопросы нам следует задавать? Какие вопросы нам позволительно задавать, если мы не хотим, чтобы нас заклеймили иностранными агентами?

Питер Форд был послом Великобритании в Сирии. Сейчас он работает в организации, которую характеризуют как «проасадовскую», хотя он и сам мог бы её охарактеризовать. Он сейчас с нами на связи. Спасибо, что нашли для нас время, господин посол!

Питер Форд, бывший посол Великобритании в Сирии: Спасибо, что пригласили.

Расскажите нам… Вы ведь многое знаете о Сирии, вы свободно говорите по-арабски и внимательно следите за происходящим. Что нам известно, что известно вашему и нашему правительству о происхождении этой химатаки?

Питер Форд: Нет никаких оснований быть уверенными в том, что химатака была. Есть репортажи западных журналистов, побывавших вчера в Думе и не нашедших никого, кто бы подтвердил, что химатака была. Они даже побывали в госпитале, где были сделаны эти видеозаписи, поговорили с врачами — имена этих врачей известны, всё можно проверить, — и те сказали, что никакой химатаки не было. А была обычная бомбардировка, из-за которой в госпиталь устремились люди, отравившиеся дымом. Далее произошло следующее: «Белые каски», вспомогательный медперсонал джихадистов…

Да.

Питер Форд: … начали кричать: «Газы!» — посеяли панику, и все стали действовать, как при защите от химатаки, взяли шланги и респираторы… Тем временем всё это тщательно снималось на видео и выкладывалось (в интернет. — прим.ред.) пропагандистами богатых арабских стран. И вполне вероятно, что нас ввели в заблуждение, что нас облапошили. Думаю, советники чрезвычайно плохо послужили своему президенту. Они не задали неудобных вопросов, например, о том, кто такие эти «Белые каски». Президенту говорили, что эти люди помогали рубить головы и в буквальном смысле подбирали куски? И этих людей он считает хорошими свидетелями? Президенту об этом рассказали? Не думаю.

Позвольте, я прерву вас и скажу следующее. Я в несколько невыгодном положении, потому что не говорю по-арабски, я не знаю, что произошло, просто понятия не имею. Но вот что я знаю как наблюдатель за работой правительства: прежде чем начинать какую-либо атаку, нужно объяснить своему населению, почему вы это делаете, и объяснить убедительно. В конце концов, у нас же демократия. Как по-вашему… Ни одно из правительств не потрудилось это сделать. Коротко: как по-вашему, в чём смысл? Настоящий смысл.

Питер Форд: Не думаю, что смысл вообще есть. Операция была бесполезной. Ведь даже объекты, по которым был нанесён удар, не так давно — в ноябре прошлого года — были проинспектированы. Международными инспекторами, которые находятся там сейчас. Советники говорили президенту, что там недавно была инспекция и постановила, что всё чисто? Подозреваю, что президента не ознакомили с фактами. Что его ввели в заблуждение советники, которые проявили крайнее легковерие и не проработали как следует разведданные. Налицо все признаки разведывательного фиаско.

Да уж. И такие вещи не проходят бесследно, они запоминаются надолго. Если общественность вводят в заблуждение, она этого не забудет. Господин посол, спасибо за ваш анализ. Я вам признателен.

Питер Форд: Всегда рад.

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Как США готовили удар по Сирии: «РусВесна» побывала на секретном объекте боевиков (ВИДЕО)

Как США готовили удар по Сирии: «РусВесна» побывала на секретном объекте боевиков (ВИДЕО) | Русская весна

Как сообщала «РВ», российские военные обнаружили в Восточной Гуте секретную лабораторию по производству боевых отравляющих веществ.

Корреспонденты «Русской Весны» побывали на месте событий.

Именно в городе Дума бандиты по указке своих спонсоров подготовили и провели провокацию, после которой страны НАТО нанесли удары крылатыми ракетами по сирийским объектам.

В пригороде Дамаска, который был освобождён от боевиков на минувшей неделе, была обнаружена подпольная химлаборатория боевиков. Найденное в подвале полуразрушенного здания в городе Дума оборудование позволяет сделать вывод, что террористы оборудовали химическую фабрику замкнутого цикла: от синтеза отравляющих веществ до механического оборудования поражающими элементами и сборки средств доставки в виде бомб, фугасов, баллонов.

Присутствующие на месте эксперты отметили, что найденное оборудование позволяло получать сернистый и азотистый иприт. Также на складе был обнаружен баллон с хлором.

На территории химической лаборатории бандформирований был обнаружен баллон, аналогичный тому, который был использован при подготовке фейкового ролика о «химатаке режима Асада» против мирных жителей Восточной Гуты.

Рядом с лабораторией обнаружен подземный ход, который ведёт в больницу, где боевики и сняли основные сюжеты с реанимацией якобы отравленных мирных жителей.

Вчера офицер войск радиационной, химической и биологической защиты Александр Родионов сделал своё заключение после осмотра химического объекта бандформирований:

«Обнаружены вещества, такие как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта. Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооружёнными формированиями для производства отравляющих веществ», — рассказал военнослужащий Вооружённых сил России.

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Как США готовили удар по Сирии: «РусВесна» побывала на секретном объекте боевиков (ВИДЕО) | Русская весна

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