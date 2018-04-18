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Дело Скрипаля: Великобритания путается в своих же показаниях

15:24. 18 апреля 2018 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал:

 Позиция Великобритании в отношении «дела Скрипалей» продолжает удивлять своей фальшивостью. Мало того, что Лондон продолжает усиленно уничтожать улики, так он еще и в собственных показаниях путается. Последнее сообщение о веществе, которым, якобы, отравили бывшего сотрудника ГРУ и его дочь – это была «жидкость» - этим самым они уже все агрегатные состояния перебрали: вещество изначально было газом, потом заявлялось о том, что это был гель, далее были полнейшие нелепости, вроде отравленной гречневой крупе и т.д. Удивляюсь на самом деле  такой «тонкой» работе следствия.

При этом российская сторона уже успела ответить на это, и, надо сказать, сделала это с юморком: «Очевидно, это еще не последняя версия Лондона. Ждем следующей».  На самом деле, я тоже пристально слежу за этим делом, так как столько нелепых несостыковок в одном процессе я еще, наверное, нигде не видел. Сам факт того, что от «сильнейшего нервнопаралитического вещества», которым, по данным Лондона, были заражены сразу несколько мест,  пострадали всего три человека, заставляет усомниться в адекватности обвинительной стороны.  О том, что следствие планомерно уничтожает улики, в том числе и трупы домашних животных, по которым можно было точно установить вещество, я вообще молчу – это полнейший абсурд.

В любом случае, уже сегодня в Совбезе ООН будет рассмотрен доклад ОЗХО по этому делу, так что будем ждать чего-то нового. Но, повторюсь, надо быть полнейшим безумцем, чтобы верить версии Великобритании, которая свои же собственные показания постоянно переиначивает. Прибавьте к этому полное отсутствие5 доказательств причастности России, и поймете, что здесь вообще говорить не о чем – дело шито белыми нитками.

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