Правозащитник предупреждает: В мае американцы планируют в Риге этнические чистки

Ранее опубликованное инфо о прибытии в Ригу спецназа США получил неожиданное продолжение:

В мае американцы проведут в Риге показательные этнические чистки

Полгода, пока принимали закон о лишении русских детей права учиться на родном языке меня мучил один вопрос. Почему правящая латышская элита вдруг так осмелела и пошла на насильственную ассимиляции русских? Четверть века мялась, выдумывала разные иезуитские ходы, а тут пошла напролом.

Ответ на этот вопрос неожиданно получил сегодня вечером во время встречи с американским другом. Он просветил меня, что 12-15 мая в Латвии будут проходить масштабные учения войск НАТО. В них примет участие около полка американского спецназа. Бойцы уже прибывают в Ригу небольшими группами рейсовыми самолетами, одетые по гражданке. Селятся в гостинице “Латвия” и других дорогих отелях.

В ходе предстоящих учений на улицах столицы американский спецназ разыграет сценарий “русского бунта”. Одна часть американцев будет изображать “русских повстанцев”. Видимо, наденет красные косоворотки, хромовые сапоги бутылочкой, начешет чубы и покроет их синими шестиугольными картузами. Другая чать спецназа будет изображать “силы демокрактии и прогресса”. Тут им не обойтись без серых суконных сюртуков до полу, постолов и превиете.

Для атуража англосаксы зажгут полдюжины автомобильных порышек возле Сейма и распылят хлорпикрин из желых баллонаов с надписью “Хлор”. Снимут покрытых соплями и слезамои депутатов и покажут эти страшные кадры по телеканалам ББС и Евроньюс. Объявят, что это все происки России.

Рано утром силами американского спецназа и местной полиции безопасности проведут аресты полусотни руссих активистов и поместят их во временно оборудованный концлагерь. Друг не говорил его место размещения, но мне кажестя, что это крытый стадион “Сконто”.Я в нем на днях играл в футбол – очень даже приспособлен для этих целей.

Переговорил с несколькими лидерами русского движения. Они сказали, что сценарий очень даже правдоподобный. Один, из новеньких, сказал, что за его домом уже два дня наблюдает авто с тонированными стеклами, выясняет когда он выходит из дома и куда идет.

Американцы имеют богатый опыт борьбы с этнически инородным элементом. В 18-19 веках они уничтожили несколько миллионов индейцев для того, чтобы захватить их земли. Именно американцы дали добро на закрытие русских школ. Это бонус местной администрации за ее готовность вести русофобскую и антироссийскую внешнюю политику.

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Профессора, доктора экономики, Александра Гапоненко знаю лично, как последовательного и бесстрашного антифашисты и разоблачителя нацистской сущности нынешнего режима в Латвии, который уже объявлен “врагом народа” и против которого уже сейчас развёрнуты репрессии

Май – традиционный месяц противостояния антифашистов и неонацистов, когда десятки тысяч русских собираются на празднование 9 мая и массовые скопления людей искать не надо – заранее известно где и когда они будут:

“Наши западные партнеры” не раз отказывались от своих планов, когда эти планы становились широко известными. Публикую этот материал в надежде именно на этот вариант развития событий.

Межэтнические столкновения с российским следом крайне выгодны именно сегодня “нашим западным партнерам”, которым надо на что-то переключить общественное внимание от Скрипалей и Сирии. В них крайне заинтересована этнократическая элита Латвии, которой всё труднее объяснять титульному электорату “почему мы – не Швейцария?” и у которой занозой в заднице сидит русская община, которая на эту землю имеет ну никак не меньше прав и которая успешно инфицирует простых латышей вирусом нелояльности к власть предержащим.

У меня есть собственная версия, которую опубликую отдельно, но принципиальных расхождений с Александром нет. Это тот как раз случай, когда, совсем как у Ильфа-Петрова: “Дом был обречен. Он не мог не сгореть…”

Источник: https://cont.ws/@sevariga/918377