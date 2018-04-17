Главная » Невероятное в мире

Правозащитник предупреждает: В мае американцы планируют в Риге этнические чистки

13:29. 17 апреля 2018 Просмотров - 83 Один комментарий Опубликовал:

Ранее опубликованное инфо о прибытии в Ригу спецназа США получил неожиданное продолжение:

В мае американцы проведут в Риге показательные этнические чистки

Полгода, пока принимали закон о лишении русских детей права учиться на родном языке меня мучил один вопрос. Почему правящая латышская элита вдруг так осмелела и пошла на насильственную ассимиляции русских? Четверть века мялась, выдумывала разные иезуитские ходы, а тут пошла напролом.

Ответ на этот вопрос неожиданно получил сегодня вечером во время встречи с американским другом. Он просветил меня, что 12-15 мая в Латвии будут проходить масштабные учения войск НАТО. В них примет участие около полка американского спецназа. Бойцы уже прибывают в Ригу небольшими группами рейсовыми самолетами, одетые по гражданке. Селятся в гостинице “Латвия” и других дорогих отелях.

В ходе предстоящих учений на улицах столицы американский спецназ разыграет сценарий “русского бунта”. Одна часть американцев будет изображать “русских повстанцев”. Видимо, наденет красные косоворотки, хромовые сапоги бутылочкой, начешет чубы и покроет их синими шестиугольными картузами. Другая чать спецназа будет изображать “силы демокрактии и прогресса”. Тут им не обойтись без серых суконных сюртуков до полу, постолов и превиете.

Для атуража англосаксы зажгут полдюжины автомобильных порышек возле Сейма и распылят хлорпикрин из желых баллонаов с надписью “Хлор”. Снимут покрытых соплями и слезамои депутатов и покажут эти страшные кадры по телеканалам ББС и Евроньюс. Объявят, что это все происки России.

Рано утром силами американского спецназа и местной полиции безопасности проведут аресты полусотни руссих активистов и поместят их во временно оборудованный концлагерь. Друг не говорил его место размещения, но мне кажестя, что это крытый стадион “Сконто”.Я в нем на днях играл в футбол – очень даже приспособлен для этих целей.

Переговорил с несколькими лидерами русского движения. Они сказали, что сценарий очень даже правдоподобный. Один, из новеньких, сказал, что за его домом уже два дня наблюдает авто с тонированными стеклами, выясняет когда он выходит из дома и куда идет.

Американцы имеют богатый опыт борьбы с этнически инородным элементом. В 18-19 веках они уничтожили несколько миллионов индейцев для того, чтобы захватить их земли. Именно американцы дали добро на закрытие русских школ. Это бонус местной администрации за ее готовность вести русофобскую и антироссийскую внешнюю политику.

Источник

Профессора, доктора экономики, Александра Гапоненко знаю лично, как последовательного и бесстрашного антифашисты и разоблачителя нацистской сущности нынешнего режима в Латвии, который уже объявлен “врагом народа” и против которого уже сейчас развёрнуты репрессии

Май – традиционный месяц противостояния антифашистов и неонацистов, когда десятки тысяч русских собираются на празднование 9 мая и массовые скопления людей искать не надо – заранее известно где и когда они будут:

 

“Наши западные партнеры” не раз отказывались от своих планов, когда эти планы становились широко известными. Публикую этот материал в надежде именно на этот вариант развития событий.  

Межэтнические столкновения с российским следом крайне выгодны именно сегодня “нашим западным партнерам”, которым надо на что-то переключить общественное внимание от Скрипалей и Сирии. В них крайне заинтересована этнократическая элита Латвии, которой всё труднее объяснять титульному электорату “почему мы – не Швейцария?” и у которой занозой в заднице сидит русская община, которая на эту землю имеет ну никак не меньше прав и которая успешно инфицирует простых латышей вирусом нелояльности к власть предержащим.

У меня есть собственная версия, которую опубликую отдельно, но принципиальных расхождений с Александром нет. Это тот как раз случай, когда, совсем как у Ильфа-Петрова:  “Дом был обречен. Он не мог не сгореть…” 

Источник: https://cont.ws/@sevariga/918377

Источник: pravosudija.net

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 мая 2017
....com/colonelcassad (только предупреждаю, фотографии очень не...для нападения на поддерживаемые американцами силы ополчения. Издание... На брифинге 15 мая представитель Госдепартамента США ..., по утверждению различных правозащитников и правозащитных организаций, ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 декабря 2017
... различных спецслужб и "правозащитников" покрывавших международных террористов... ПЕН-клуба, Великобритания;Майю Пладо - активист правозащитного... несколько тысяч поддерживаемых американцами боевиков старались не... НАК не устаёт предупреждать мир об опасности ...
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
... прозападных лицемерных и лживых"правозащитниках" и об еврейских ... русским националистом... Ещё раз предупреждаю: те - оболваненные мощной пропагандой...российским богатствам и англичан, и американцев, и французов, и, конечно... войска в апреле-мае 2014 года в ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 декабря 2015
... (ФОТО) По данным правозащитников международной организации Amnesty International,...мир. Но молчит. Американцы долгое время не решались...своих статьях я неоднократно предупреждал, что нельзя доверять ...уроженец Зеленодольска, выехавший 5 мая 2014 года в Анталью...
США изнутри
...которые оплачивают услуги прозападных правозащитников по всему миру, ...страхования. 108 млн. американцев не могут себе позволить...Детройта, Чикаго или Майами государственные чиновники не ... платежеспособности. Официальные лица предупреждают, что проблема скоро ...
Новости Украины и Новороссии 27 ноября 2017
...в многочисленных потерях ВСУ. "Предупреждаю Порошенко, нынешнего президента Украины,..., а также западными правозащитниками и рядом правительств и...помощь киевскому режиму. Помимо американцев, на подконтрольной Киеву ... Ивану Нещадиме — в мае начислили 1,518 млн...

Один комментарий»

  • 94 42
    артмани 17 апреля 2018 в 13:49 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    не наши западные партнеры..а путина-менделя..путин мендель такие же наши как дерибаска абрамович

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>