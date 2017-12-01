Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 декабря 2017

Уголовник, сепаратист, боевик, жертва пыток, политэмигрант, друг украинских националистов и силовиков, соратник Михаила Саакашвили — кем на самом деле был один из самых известных террористов?

Вечером 21 ноября в столице Грузии началась контртеррористическая операция, сообщает Life.

По данным силовиков, в одном из районов города квартиру арендовала группа мужчин, которые могут быть причастны к ИГИЛ*.

Правоохранители оцепили район и предложили боевикам сдаться, но в ответ на это террористы открыли шквальный огонь.

В ходе последующего 20-часового боя грузинскому спецназу удалось ликвидировать троих преступников, а одного даже задержать живым. Тогда впервые и появилась информация, что среди убитых есть министр юстиции ИГИЛ Гурам (Адам) Гумашвили. А также в ходе штурма мог быть убит Ахмед Чатаев по прозвищу Однорукий — один из самых разыскиваемых террористов в мире.

Чем же так известен Однорукий Ахмед? Ну, начать стоит хотя бы с того, что он около 15 лет успешно скрывался от российского правосудия — не без помощи некоторых европейских стран. Но даже там периодически задерживался, а также в Турции. Тем не менее каждый раз его отпускали.

Одно время Ахмед не просто получал поддержку от украинских националистов — даже сам глава СБУ вступался за него. А также это делали американские правозащитные организации. В конечном счёте Однорукий стал высокопоставленным командиром в ИГИЛ, который курировал вербовщиков россиян в эту террористическую организацию. Впрочем, обо всём по порядку.

Похождения Ахмеда

История про Ахмеда начинается в Чечне, именно там он родился и начал своё становление как международный террорист. В 90-х годах республику наводнили боевики из различных стран и натаскивали местную молодёжь на «войну с неверными». В одном из спецлагерей под руководством другого известного боевика, Хаттаба, юный Ахмед прошёл обучение и уже во время второй чеченской войны начал воевать против федеральных войск и правоохранительных органов России.

Удача не сопутствовала ему: в одном из боёв он получил тяжёлое ранение в руку. Он, обмякший и еле живой, был подобран российскими силовиками, отправлен под следствие и на лечение. Руку пришлось ампутировать, однако почти моментально он приобрёл среди соратников прозвище Однорукий.



Ахмед Чатаев в суде в Хаскове, Болгария. 2011 год.

Несмотря на инвалидность и следствие, в начале 2000-х Ахмеду удалось бежать. А уже в 2003 году Ахмед вместе с семьёй (женой и сыном) умудряется перебраться в Австрию. Местным властям он заявляет, что является политическим беженцем: якобы российские силовики его посадили в СИЗО лишь за то, что он сторонник независимости Чечни от России. В доказательство своих страданий он показал культю вместо руки, сказав, что руку отрезали сотрудники ФСБ во время пыток.

Стоит отметить, то было удивительное время, когда европейцы называли многих террористов, воевавших в Чечне, сепаратистами и борцами за свободу. А потому австрийцы мигом предоставили ему политическое убежище.

Разменяв уголовное преследование на статус беженца, Ахмед стал колесить по Европе и в общем жить достаточно безбедно. Более того, в 2006 году он даже был назначен первым зампредом несуществующей независимой Ичкерии в Австрии. Однако в 2008 году случился казус. Ахмед вместе с группой соратников был задержан шведскими пограничниками при попытке ввезти в страну оружие (несколько автоматов и взрывчатку). В ходе следствия он заявил, что понятия не имеет, как в его автомобиле материализовалось оружие. Шведский суд ему поверил лишь отчасти, но, помня о тяжёлой судьбе «беженца», приговорил террориста всего к полутора годам лишения свободы. Впрочем, этот срок он отмотал ещё на стадии следствия, а потому был практически сразу отпущен.

Он вернулся к семье в Австрию, а через пару лет двинул на Украину. Тогда ещё отношения между нашими странами были относительно хорошими, а потому по требованию российских властей МВД Украины задержало однорукого боевика. Начался суд, готовились документы на его экстрадицию в Россию, но личное ходатайство главы СБУ Валентина Наливайченко с требованием отпустить «чеченского беженца» сделало своё дело. Освобождению террориста способствовали и украинские националисты из «Тризуба»*, который позже на Евромайдане преобразуется в «Правый сектор»*. Его освобождения добивалась также Харьковская правозащитная группа и многие другие западные правозащитники.



Чатаев после освобождения. Фото © InterPressNews

Однорукий был отпущен, но, понимая своё нестабильное положение, бежал без оглядки в Болгарию в надежде скорее перебраться в Турцию.

Однако опять был задержан. И в очередной раз ушёл от экстрадиции в Россию благодаря статусу беженца.

Прошло чуть больше года, и движимый идеей борьбы с российскими властями Ахмед прибывает в Грузию. Оттуда он планировал перебраться через Панкисское ущелье вместе с группой боевиков и вновь оказаться в горах и лесах Чечни, чтобы продолжить свою террористическую деятельность. Но у самой границы с РФ боевиков перестреляли грузинские силовики, однако Ахмеду удалось выжить. Хотя в тех боях он потерял ещё и часть ноги. Однорукого и уже одноногого отправляют под суд, но и он окончился освобождением Ахмеда.

Как отметил нынешний глава Комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили, такая неприкосновенность — или просто удача — легко объяснима: Ахмед Чатаев работал на грузинские спецслужбы в интересах тогдашнего президента Михаила Саакашвили и даже выполнял его личные поручения.

Инвалид-игиловец

После истории в Грузии однорукий Ахмед, видимо, решил временно взять перерыв. По крайней мере, его имя пропадает из новостных лент вплоть до 2015 года, чтобы о нём начали писать с новой силой. Ведь к тому времени Ахмед перебирается в Турцию, откуда часто наведывается в Сирию к отрядам боевиков ИГИЛ. Там же он знакомится с министром войны террористической группировки Тарханом Батирашвили, более известным под именем Абу Умар аш-Шишани. К слову, они были практически земляками. Вероятно, на этой почве Однорукий был вскоре назначен на высокий пост в военном министерстве ИГИЛ, став главным вербовщиком россиян в эту организацию. В частности, именно он курировал людей, что завербовали российскую студентку МГУ Варвару Караулову.



Февраль 2015 года. Сирия. Справа — Ахмед Чатаев. Скриншот видео

Эту информацию подтвердил и Национальный антитеррористический комитет (НАК) России. Сразу после этого турецкие власти отреагировали и задержали Чатаева, тем более что база вербовки была на их же территории. Но уже осенью турецкие ВВС сбивают наш самолёт, гибнут наши лётчик и морпех, отношения Турции и России резко ухудшаются, а потому до Ахмеда никому нет дела — его отпускают.

НАК не устаёт предупреждать мир об опасности однорукого игиловца. В частности, в конце января 2016 года становится известно, что Ахмед Чатаев может готовить серию терактов. Этим заявлениям, конечно, никто в мире значения не придаёт. И вот 28 июня происходит атака террористов на аэропорт в Стамбуле. Жертвами атаки смертников стали 44 человека, число пострадавших превышает две сотни. Вскоре турецкие силовики устанавливают, что организатором теракта, скорее всего, являлся именно Ахмед Чатаев! Турецкие власти и рады были бы теперь задержать однорукого террориста, но после этого теракта след Ахмеда вновь утерян.

Слишком много вопросов

С первых минут окончания контртеррористической операции в Тбилиси пошли слухи, что среди уничтоженных боевиков именно Однорукий Ахмед. Притом основным источником этих слухов был полковник запаса Вооружённых сил Грузии Давид Макишвили, который утверждал, что получил эту информацию от чеченских боевиков.

Официальные власти Грузии воздерживались от комментариев. Впрочем, вскоре СМИ опубликовали фотографию предполагаемых останков Чатаева. По предварительным данным, в ходе боя он подорвал сам себя, а опознали его прежде всего по остаткам протеза ноги.



Предполагаемые останки и часть протеза ноги Ахмеда Чатаева. Фото: телеканал «Рустави 2»

В настоящий момент власти намерены провести генетическую экспертизу останков, чтобы быть уверенными на 100%, что ликвидирован именно Однорукий. А в это время всё больше людей, в том числе и родственники террориста, подтвердили, что Ахмед мёртв.

Но всё больше вопросов появляется относительно целей прибытия Чатаева и его группы — да ещё и в сопровождении министра юстиции ИГИЛ — в Грузию. В частности, о том, что Чатаев хотел приехать в Грузию, заявил президент Фонда интеграции народов Кавказа Умар Идигов. Он отметил, что всячески отговаривал однорукого от этого шага.

Не так давно грузинские власти не выпустили из страны жену Ахмеда Чатаева. Потому появилось ещё одно предположение — что попасть в Грузию Однорукий мог только по качественным поддельным документам.

Эту версию подтверждает главный редактор газеты «Хроника+» Элисо Киладзе. По её данным, группа боевиков въехала в страну на машинах грузинских спецслужб, имея при себе грузинские паспорта. Причём произошло это после освобождения от ИГИЛ сирийской Ракки, которая считалась столицей террористической группировки.

Жители квартала, где проживали Чатаев и боевики, также рассказали журналистам местных СМИ, что неоднократно и давно видели Ахмеда. Притом якобы секрета из своего пребывания и происхождения он не делал.

Все вышеописанные данные стали орудием в руках грузинской оппозиции, которая задаёт правящим властям неудобные вопросы. Например, как так вышло, что особо опасный преступник, террорист свободно попал с группой единомышленников в Грузию? Депутаты от оппозиции уже пригласили главу службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури в парламент ответить на эти вопросы. Глава силовиков согласился, но с условием, что общение с депутатами будет проходить в формате «группы доверия».

Другим любопытным фактом является и то, как на информацию о ликвидации Ахмеда Чатаева отреагировали власти США. Американский посол в Грузии Ян Келли сообщил, что Вашингтон командирует специалистов ФБР в Тбилиси для помощи в расследовании местным правоохранителям.

Весь этот набор вопросов без ответов в конечном счёте только множит и без того огромное количество слухов и домыслов. Не исключено, что одним из них в скором времени может стать утверждение, что Однорукий Ахмед всё же выжил и готовит новые атаки. Впрочем, на протяжении последних 15 лет старательно игнорируется или замалчивается лишь один единственный и главный вопрос: сколько жизней можно было бы спасти в Грузии, в Турции или в Сирии, если бы Ахмед Чатаев был осуждён, как того всё это время требовала Россия.

Алексей Гладких

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* Запрещенные в РФ террористические и экстремистские организации.