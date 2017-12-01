Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 декабря 2017
- 04:30 Провал США в Сирии: Пентагон увольняет всех боевиков на юге страны.
- 03:45 Сирия: китайский спецназ «Ночные тигры» прибыл в район базы ВМФ России в Тартусе.
- 03:00 Однорукий Ахмед. Жизнь и смерть главного вербовщика россиян в ИГИЛ (ФОТО).
- 30.11 23:25 Сирия: Конвой минобороны, бойцы военной полиции и детские улыбки — репортаж РВ (ФОТО).
Провал США в Сирии: Пентагон увольняет всех боевиков на юге страны
На базе в Эт-Танфе находится 500 человек спецназовцев и инструкторов из США. В этом же районе базируются группировки «Куват Шахид Ахмад Абдо», «Усуд Шаркия», «Лива Шухада Эль-Карьятейн».
Раньше они входили в состав так называемой «Новой сирийской армии», созданной американцами в 2015 году. С их помощью Соединенные Штаты поддерживали угрозу Дамаску с северо-востока, благодаря связям между «Новой сирийской армией» и группировками в Восточном Каламуне и Восточной Гуте.
Кроме того, несколько тысяч поддерживаемых американцами боевиков старались не допустить усиления ИГИЛ* в Центральной и Западной Сирии, так как эта территория была отведена зарубежными кураторами под зону влияния «Аль-Каиды»* и «Джебхат Ан-Нусры»*.
Когда Сирийская Арабская Армия при поддержке своих союзников сражалась с ИГИЛ на берегах Евфрата, Пентагон заявил, что планирует перебросить эти группировки на север Сирии, в зону контроля курдских формирований «Сирийских демократических сил» для участия в наступлении на Дейр-Эз-Зор.
Но этого так и не произошло. Сирийские войска обошли Эт-Танф и разгромили ИГИЛ на Евфрате, сами освободив Дейр-Эз-Зор. А вооруженные и оплачиваемые США боевики стали воевать не против террористов, но против сирийской армии, пытаясь сохранить контроль над дорогами через Сирийскую пустыню.
В итоге они потерпели поражение и отступили под прикрытие американской авиации в так называемую 55-км зону деконфликтации в районе Эт-Танф. США заявили, что больше не поддерживают эти группировки, хотя на самом деле они предоставили им возможность жить с оружием среди беженцев в лагере «Эр-Рукбан» и защищают их своей авиацией.
При этом, отвечая на вопросы российского информационного агентства «РИА Новости» представитель Пентагона заявил, что 500 американских военнослужащих, находящихся в Эт-Танфе, недостаточно, чтобы контролировать обстановку в лагере «Эр-Рукбан».
В то же время он заявил, что американская сторона готова гарантировать безопасность международных гуманитарных конвоев от границы 55-км зоны до «Эр-Рукбана» и обеспечивать справедливое распределение грузов на территории лагеря.
Явно, что представитель Пентагона сказал неправду, ведь если США не контролируют обстановку в «Эр-Рукбане» и отказались от отношений с находящимися там группировками, то значит они и не могут обеспечить безопасность конвоев и распределение грузов в этом лагере.
Похоже, что американские военные хотели бы вообще покинуть это место, бросив беженцев и боевиков на произвол судьбы.
Администрация Дональда Трампа не видит смысла в сохранении расходов на боевиков и беженцев в районе Эт-Танфа. Как уже ранее заявляли представители центра «Аль-Мук»*, до конца этого года финансирование и поддержка вооружениями группировок боевиков на юге Сирии будут окончательно прекращены.
Координационный центр «Аль-Мук» расположен в Аммане (столица Иордании), в нём работают офицеры спецслужб США, Израиля, Саудовской Аравии, Катара и Иорданского королевства. Известно, что ранее этот координационный центр координировал и обеспечивал ряд сирийских террористических группировок и бандформирований так называемой «умеренной оппозиции».
Местные источники уже сообщают о том, что американцы сократили две трети боевиков из состава «Джейш Магавир Ас-Саура» — единственной группировки, которую они до сих пор продолжают полноценно поддерживать. Уволенные боевики тоже поселились в лагере «Эр-Рукбан» и его окрестностях, как и члены других формирований.
На фоне приближающейся зимы и тяжелой гуманитарной ситуации в лагере, при отсутствии внешней помощи, долго такая ситуация продолжаться не может. Она должна быть решена.
Граница с Иорданией по-прежнему закрыта. Иорданские пограничники регулярно уничтожают боевиков из числа тех, кто пытается к ним проникнуть из Эт-Танфа, говоря, что это игиловцы.
И в то же время американские спецслужбы тайно вывозят других — тех, кто им еще нужен. Возможно, американцы хотели бы, чтобы боевики в Эт-Танфе вступили в бой с сирийской армией после того, как их перестанет защищать с воздуха авиация США. Тогда западные СМИ смогут рассказать всему миру о том, что в Сирии снова убивают людей.
Но это не выход. Гораздо вернее для сирийцев, оказавшихся в «Эр-Рукбане», было бы воспользоваться предложениями России, российского Центра по примирению, и вступить в переговоры с сирийскими властями. Боевики могут получить амнистию и вернуться вместе с семьями в родные места.
Кто-то, при посредничестве России, получит возможность уехать за рубеж, как это уже случалось в других районах, где боевики получали возможность эвакуироваться.
Важно понимать — только диалог способен спасти боевиков в Эт-Танфе от гибели, а беженцев — от лишений. Откладывать нельзя. Зима на пороге, американцы скоро из Эт-Танфа уйдут.
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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»
* Запрещенные в РФ террористические организации
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Сирия: китайский спецназ «Ночные тигры» прибыл в район базы ВМФ России в Тартусе
Китайский антитеррористический спецназ «Ночные тигры» прибыл в сирийский порт Тартус, где расположена российская военно-морская база.
Об этом в четверг, 30 ноября, сообщил Мете Сохтаоглу — известный турецкий журналист, экс-редактор таких крупнейших СМИ Анкары, как CNN TURK и NTV.
Эксперт по ближневосточным проблемам утверждает, что специальные подразделения Китая уже находятся в районе сирийского морского порта Тартус.
Как на днях первой сообщила «Русская Весна», Китай отправляет «Сибирских тигров» и «Ночных тигров» в Сирию для уничтожения террористов. Их целью должны стать члены группировки из «Исламского движения Восточного Туркестана».
Отметим, что Мете Сохтаоглу является одним из самых авторитетных турецких журналистов и экспертов по международному терроризму, а также конфликтам на Ближнем Востоке в Азии и Африке.
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Однорукий Ахмед. Жизнь и смерть главного вербовщика россиян в ИГИЛ (ФОТО)
Уголовник, сепаратист, боевик, жертва пыток, политэмигрант, друг украинских националистов и силовиков, соратник Михаила Саакашвили — кем на самом деле был один из самых известных террористов?
Вечером 21 ноября в столице Грузии началась контртеррористическая операция, сообщает Life.
По данным силовиков, в одном из районов города квартиру арендовала группа мужчин, которые могут быть причастны к ИГИЛ*.
Правоохранители оцепили район и предложили боевикам сдаться, но в ответ на это террористы открыли шквальный огонь.
В ходе последующего 20-часового боя грузинскому спецназу удалось ликвидировать троих преступников, а одного даже задержать живым. Тогда впервые и появилась информация, что среди убитых есть министр юстиции ИГИЛ Гурам (Адам) Гумашвили. А также в ходе штурма мог быть убит Ахмед Чатаев по прозвищу Однорукий — один из самых разыскиваемых террористов в мире.
Чем же так известен Однорукий Ахмед? Ну, начать стоит хотя бы с того, что он около 15 лет успешно скрывался от российского правосудия — не без помощи некоторых европейских стран. Но даже там периодически задерживался, а также в Турции. Тем не менее каждый раз его отпускали.
Одно время Ахмед не просто получал поддержку от украинских националистов — даже сам глава СБУ вступался за него. А также это делали американские правозащитные организации. В конечном счёте Однорукий стал высокопоставленным командиром в ИГИЛ, который курировал вербовщиков россиян в эту террористическую организацию. Впрочем, обо всём по порядку.
Похождения Ахмеда
История про Ахмеда начинается в Чечне, именно там он родился и начал своё становление как международный террорист. В 90-х годах республику наводнили боевики из различных стран и натаскивали местную молодёжь на «войну с неверными». В одном из спецлагерей под руководством другого известного боевика, Хаттаба, юный Ахмед прошёл обучение и уже во время второй чеченской войны начал воевать против федеральных войск и правоохранительных органов России.
Удача не сопутствовала ему: в одном из боёв он получил тяжёлое ранение в руку. Он, обмякший и еле живой, был подобран российскими силовиками, отправлен под следствие и на лечение. Руку пришлось ампутировать, однако почти моментально он приобрёл среди соратников прозвище Однорукий.
Ахмед Чатаев в суде в Хаскове, Болгария. 2011 год.
Несмотря на инвалидность и следствие, в начале 2000-х Ахмеду удалось бежать. А уже в 2003 году Ахмед вместе с семьёй (женой и сыном) умудряется перебраться в Австрию. Местным властям он заявляет, что является политическим беженцем: якобы российские силовики его посадили в СИЗО лишь за то, что он сторонник независимости Чечни от России. В доказательство своих страданий он показал культю вместо руки, сказав, что руку отрезали сотрудники ФСБ во время пыток.
Стоит отметить, то было удивительное время, когда европейцы называли многих террористов, воевавших в Чечне, сепаратистами и борцами за свободу. А потому австрийцы мигом предоставили ему политическое убежище.
Разменяв уголовное преследование на статус беженца, Ахмед стал колесить по Европе и в общем жить достаточно безбедно. Более того, в 2006 году он даже был назначен первым зампредом несуществующей независимой Ичкерии в Австрии. Однако в 2008 году случился казус. Ахмед вместе с группой соратников был задержан шведскими пограничниками при попытке ввезти в страну оружие (несколько автоматов и взрывчатку). В ходе следствия он заявил, что понятия не имеет, как в его автомобиле материализовалось оружие. Шведский суд ему поверил лишь отчасти, но, помня о тяжёлой судьбе «беженца», приговорил террориста всего к полутора годам лишения свободы. Впрочем, этот срок он отмотал ещё на стадии следствия, а потому был практически сразу отпущен.
Он вернулся к семье в Австрию, а через пару лет двинул на Украину. Тогда ещё отношения между нашими странами были относительно хорошими, а потому по требованию российских властей МВД Украины задержало однорукого боевика. Начался суд, готовились документы на его экстрадицию в Россию, но личное ходатайство главы СБУ Валентина Наливайченко с требованием отпустить «чеченского беженца» сделало своё дело. Освобождению террориста способствовали и украинские националисты из «Тризуба»*, который позже на Евромайдане преобразуется в «Правый сектор»*. Его освобождения добивалась также Харьковская правозащитная группа и многие другие западные правозащитники.
Чатаев после освобождения. Фото © InterPressNews
Однорукий был отпущен, но, понимая своё нестабильное положение, бежал без оглядки в Болгарию в надежде скорее перебраться в Турцию.
Однако опять был задержан. И в очередной раз ушёл от экстрадиции в Россию благодаря статусу беженца.
Прошло чуть больше года, и движимый идеей борьбы с российскими властями Ахмед прибывает в Грузию. Оттуда он планировал перебраться через Панкисское ущелье вместе с группой боевиков и вновь оказаться в горах и лесах Чечни, чтобы продолжить свою террористическую деятельность. Но у самой границы с РФ боевиков перестреляли грузинские силовики, однако Ахмеду удалось выжить. Хотя в тех боях он потерял ещё и часть ноги. Однорукого и уже одноногого отправляют под суд, но и он окончился освобождением Ахмеда.
Как отметил нынешний глава Комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили, такая неприкосновенность — или просто удача — легко объяснима: Ахмед Чатаев работал на грузинские спецслужбы в интересах тогдашнего президента Михаила Саакашвили и даже выполнял его личные поручения.
Инвалид-игиловец
После истории в Грузии однорукий Ахмед, видимо, решил временно взять перерыв. По крайней мере, его имя пропадает из новостных лент вплоть до 2015 года, чтобы о нём начали писать с новой силой. Ведь к тому времени Ахмед перебирается в Турцию, откуда часто наведывается в Сирию к отрядам боевиков ИГИЛ. Там же он знакомится с министром войны террористической группировки Тарханом Батирашвили, более известным под именем Абу Умар аш-Шишани. К слову, они были практически земляками. Вероятно, на этой почве Однорукий был вскоре назначен на высокий пост в военном министерстве ИГИЛ, став главным вербовщиком россиян в эту организацию. В частности, именно он курировал людей, что завербовали российскую студентку МГУ Варвару Караулову.
Февраль 2015 года. Сирия. Справа — Ахмед Чатаев. Скриншот видео
Эту информацию подтвердил и Национальный антитеррористический комитет (НАК) России. Сразу после этого турецкие власти отреагировали и задержали Чатаева, тем более что база вербовки была на их же территории. Но уже осенью турецкие ВВС сбивают наш самолёт, гибнут наши лётчик и морпех, отношения Турции и России резко ухудшаются, а потому до Ахмеда никому нет дела — его отпускают.
НАК не устаёт предупреждать мир об опасности однорукого игиловца. В частности, в конце января 2016 года становится известно, что Ахмед Чатаев может готовить серию терактов. Этим заявлениям, конечно, никто в мире значения не придаёт. И вот 28 июня происходит атака террористов на аэропорт в Стамбуле. Жертвами атаки смертников стали 44 человека, число пострадавших превышает две сотни. Вскоре турецкие силовики устанавливают, что организатором теракта, скорее всего, являлся именно Ахмед Чатаев! Турецкие власти и рады были бы теперь задержать однорукого террориста, но после этого теракта след Ахмеда вновь утерян.
Слишком много вопросов
С первых минут окончания контртеррористической операции в Тбилиси пошли слухи, что среди уничтоженных боевиков именно Однорукий Ахмед. Притом основным источником этих слухов был полковник запаса Вооружённых сил Грузии Давид Макишвили, который утверждал, что получил эту информацию от чеченских боевиков.
Официальные власти Грузии воздерживались от комментариев. Впрочем, вскоре СМИ опубликовали фотографию предполагаемых останков Чатаева. По предварительным данным, в ходе боя он подорвал сам себя, а опознали его прежде всего по остаткам протеза ноги.
Предполагаемые останки и часть протеза ноги Ахмеда Чатаева. Фото: телеканал «Рустави 2»
В настоящий момент власти намерены провести генетическую экспертизу останков, чтобы быть уверенными на 100%, что ликвидирован именно Однорукий. А в это время всё больше людей, в том числе и родственники террориста, подтвердили, что Ахмед мёртв.
Но всё больше вопросов появляется относительно целей прибытия Чатаева и его группы — да ещё и в сопровождении министра юстиции ИГИЛ — в Грузию. В частности, о том, что Чатаев хотел приехать в Грузию, заявил президент Фонда интеграции народов Кавказа Умар Идигов. Он отметил, что всячески отговаривал однорукого от этого шага.
Не так давно грузинские власти не выпустили из страны жену Ахмеда Чатаева. Потому появилось ещё одно предположение — что попасть в Грузию Однорукий мог только по качественным поддельным документам.
Эту версию подтверждает главный редактор газеты «Хроника+» Элисо Киладзе. По её данным, группа боевиков въехала в страну на машинах грузинских спецслужб, имея при себе грузинские паспорта. Причём произошло это после освобождения от ИГИЛ сирийской Ракки, которая считалась столицей террористической группировки.
Жители квартала, где проживали Чатаев и боевики, также рассказали журналистам местных СМИ, что неоднократно и давно видели Ахмеда. Притом якобы секрета из своего пребывания и происхождения он не делал.
Все вышеописанные данные стали орудием в руках грузинской оппозиции, которая задаёт правящим властям неудобные вопросы. Например, как так вышло, что особо опасный преступник, террорист свободно попал с группой единомышленников в Грузию? Депутаты от оппозиции уже пригласили главу службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури в парламент ответить на эти вопросы. Глава силовиков согласился, но с условием, что общение с депутатами будет проходить в формате «группы доверия».
Другим любопытным фактом является и то, как на информацию о ликвидации Ахмеда Чатаева отреагировали власти США. Американский посол в Грузии Ян Келли сообщил, что Вашингтон командирует специалистов ФБР в Тбилиси для помощи в расследовании местным правоохранителям.
Весь этот набор вопросов без ответов в конечном счёте только множит и без того огромное количество слухов и домыслов. Не исключено, что одним из них в скором времени может стать утверждение, что Однорукий Ахмед всё же выжил и готовит новые атаки. Впрочем, на протяжении последних 15 лет старательно игнорируется или замалчивается лишь один единственный и главный вопрос: сколько жизней можно было бы спасти в Грузии, в Турции или в Сирии, если бы Ахмед Чатаев был осуждён, как того всё это время требовала Россия.
Алексей Гладких
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* Запрещенные в РФ террористические и экстремистские организации.
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Сирия: Конвой минобороны, бойцы военной полиции и детские улыбки — репортаж РВ (ФОТО)
29 октября в населенном пункте Саада провинции Дамаск российскими военнослужащими Центра по примирению враждующих сторон была проведена гуманитарная акция.
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
За столь нужными многим семьям этого небольшого городка продуктами первой необходимости пришло около тысячи человек. Всего же российские военнослужащие раздали практически две тонны гуманитарного груза. В целях безопасности на всем пути следования и во время акции гумконвой охранялся военной полицией.
В продуктовые наборы, выдаваемые нуждающимся, входит рис, сахар и мясные консервы. Кроме оказания гуманитарной помощи, для всех желающих был организован медицинский прием, который проводил военный врач Центра примирения. Всего за консультацией и оказанием медицинской помощи обратились 84 человека, в том числе 16 детей.
Напомним, что российскими военными из Центра по примирению сторон регулярно проводятся гуманитарные акции практически во всех уголках Сирии, освобожденных правительственными войсками от незаконных вооруженных формирований. Оказывая военную помощь, российская сторона также принимает активное участие в восстановлении мирной жизни на территории Сирийской Арабской Республики.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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