Ой, не ходи Грицю – фельетон об украинизации Харькова

Источник: kornilov.name

В апреле 1918 года столица Донецкой республики, оккупированная немцами, впервые столкнулась с дикими проявлениями украинизации. Харьков вдруг узнал, что он находится за пределами России и что немедленно должен заговорить на языке, который был неведом подавляющему большинству населения города. Первыми с проблемой, связанными с этим, столкнулись служащие почт, телеграфов и железных дорог, которым под страхом жесточайших наказаний было велено немедленно украинизировать все вывески и надписи.



16 апреля 1918 г. харьковская газета «Возрождение» опубликовала в этой связи фельетон «Ой, не ходи Грицю», который я полностью переопубликовываю тут:

Железнодорожник Иван Иваныч Иванов, социал-демократ по вероисповеданию и украинец по профессии, повертел в руках телеграмму, почесал в затылке и сказал: — В три дня, а? Вот тебе и зализница! Еще раз перечел: — Рішуче наказую знищити усі написи, які маются по Управленію… Сплюнул: — Маются… Мало мы при большевиках маялись! Может, надписи-то эти 5 лет писались, а ты их в три дня перепиши… Тьфу! Однако сел. — «Дежурный по станции». Задумался. — Ну, дежурный – діжурний. Это что и говорить. А по станции? А за первой – вставала другая% — «Кипяченная остуженная вода». — Кипяченная! – кипятился Иванов. – Откуда на украинском кипяченная вода, когда её запорожцы просто-напросто из Днепра сырьем дули? Остуженная… О, господи! А за второй надписью вставала третья, за третьей четвертая, за четвертой пятая – и они вертелись, скакали, прыгали перед железнодоржниковыми глазами… — «Погрузной двор»… «Господа пассажиры приглашаются пользоваться уборными не более 15 минут»… «Вход посторонним лицам воспрещается»… «Поезд опаздывает на…». — Да что, он по-русски опоздать не может, что ли? – выходил из себя Иванов. Ежели самостийность, так непременно на украинском языке опоздай!! А надписи все новые и новые вставали, вертелись – и, казалось, не будет им конца! «Кабинет начальника станции»… «Берегите карманы»… «На основ. § 6 инстр. по отделу телеграфа вход в помещение телеграфа воспрещается»… Брал карандаш. — На основаніи парагріфа 6-го інстр. по отділу… А изнутри рождался злой смешок и поддразнивал: — Хе-хе… і с точкой хочешь отделаться? Шалишь, брат! Хе-хе… Вечером железнодорожника Ивана Иваныча Иванова, социал-демократа по исповеданию и украинца по профессии доставили в приемный покой. Он прыгал и пел: — Ой, не ходи Грицю Тай на залізницю… Врачи определили: «Delirium Ukrainum». На утро последовала смерть. Естественная. От огнестрельной раны. Причем руки почившего были связаны позади.

Мда уж, актуальный анекдотец, не правда ли? А ведь почти сто лет прошло…

Автор: Владимир Корнилов

Источник: nstarikov.ru