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Ой, не ходи Грицю – фельетон об украинизации Харькова

17:14. 17 апреля 2018 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: kornilov.name
В апреле 1918 года столица Донецкой республики, оккупированная немцами, впервые столкнулась с дикими проявлениями украинизации. Харьков вдруг узнал, что он находится за пределами России и что немедленно должен заговорить на языке, который был неведом подавляющему большинству населения города. Первыми с проблемой, связанными с этим, столкнулись служащие почт, телеграфов и железных дорог, которым под страхом жесточайших наказаний было велено немедленно украинизировать все вывески и надписи.

16 апреля 1918 г. харьковская газета «Возрождение» опубликовала в этой связи фельетон «Ой, не ходи Грицю», который я полностью переопубликовываю тут:

Железнодорожник Иван Иваныч Иванов, социал-демократ по вероисповеданию и украинец по профессии, повертел в руках телеграмму, почесал в затылке и сказал:

— В три дня, а? Вот тебе и зализница!

Еще раз перечел:

— Рішуче наказую знищити усі написи, які маются по Управленію…

Сплюнул:

— Маются… Мало мы при большевиках маялись! Может, надписи-то эти 5 лет писались, а ты их в три дня перепиши…

Тьфу!

Однако сел.

— «Дежурный по станции».

Задумался.

— Ну, дежурный – діжурний. Это что и говорить. А по станции?

А за первой – вставала другая%

— «Кипяченная остуженная вода».

— Кипяченная! – кипятился Иванов. – Откуда на украинском кипяченная вода, когда её запорожцы просто-напросто из Днепра сырьем дули? Остуженная… О, господи!

А за второй надписью вставала третья, за третьей четвертая, за четвертой пятая – и они вертелись, скакали, прыгали перед железнодоржниковыми глазами…

— «Погрузной двор»… «Господа пассажиры приглашаются пользоваться уборными не более 15 минут»… «Вход посторонним лицам воспрещается»… «Поезд опаздывает на…».

— Да что, он по-русски опоздать не может, что ли? – выходил из себя Иванов. Ежели самостийность, так непременно на украинском языке опоздай!!

А надписи все новые и новые вставали, вертелись – и, казалось, не будет им конца!

«Кабинет начальника станции»… «Берегите карманы»… «На основ. § 6 инстр. по отделу телеграфа вход в помещение телеграфа воспрещается»…

Брал карандаш.

— На основаніи парагріфа 6-го інстр. по отділу…

А изнутри рождался злой смешок и поддразнивал:

— Хе-хе… і с точкой хочешь отделаться? Шалишь, брат! Хе-хе…

Вечером железнодорожника Ивана Иваныча Иванова, социал-демократа по исповеданию и украинца по профессии доставили в приемный покой. Он прыгал и пел:

— Ой, не ходи Грицю

Тай на залізницю…

Врачи определили: «Delirium Ukrainum».

На утро последовала смерть. Естественная. От огнестрельной раны. Причем руки почившего были связаны позади.

Мда уж, актуальный анекдотец, не правда ли? А ведь почти сто лет прошло…

Автор: Владимир Корнилов

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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