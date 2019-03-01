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Подонок наказан: боксёр-изувер, пытавшийся убить инженера в Миллерово, осуждён (ФОТО, ВИДЕО)

06:00. 1 марта 2019 Просмотров - 159 Нет комментариев Опубликовал:
Подонок наказан: боксёр-изувер, пытавшийся убить инженера в Миллерово, осуждён (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Прокуратура Ростовской области сообщила об окончании судебного процесса по делу боксёров-изуверов из города Миллерово, которые напали и жестоко избили инженера из Москвы, приехавшего по гражданскому контракту с Министерством обороны. Как сообщала «Русская Весна», резонансное преступление произошло 19 июня около входа в местную гостиницу. Зачинщика драки задержали через трое суток после драки у отеля «Дом туриста», следствие и судебный процесс длились более восьми месяцев.

На днях миллеровский районный суд Ростовской области с участием представителя прокуратуры рассмотрел уголовное дело в отношении спортсмена Даниила Грицая и его приятеля Сергея Силеева. Они обвинялись в совершении серии преступлений: от хулиганства с применением предметов, используемых в качестве оружия, до угроз убийством и причинения средней тяжести вреда здоровью потерпевших.

Напомним, что Даниил Грицай — профессиональный боец-единоборец, детский тренер по боксу и кикбоксингу, за ним тянется целый шлейф мерзких преступлений, вызванных безнаказанностью.

Судом установлено, что 31 декабря 2017 года, Грицай, находясь в помещении караоке — клуба «Пушкин» в городе Миллерово Ростовской области из хулиганских побуждений ударил молодую девушку, причинив последней легкий вред здоровью.

В марте 2018 года возле кафе «Афродита» в г. Миллерово в ходе словесного конфликта обвиняемый ударил одного из посетителей заведения, причинив телесные повреждения, квалифицируемые, как средней тяжести вред здоровью.

Спустя пару дней, Грицай в помещении караоке — клуба, используя в качестве повода незначительный конфликт, ударил потерпевшего, причинив телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.

В конце апреля 2018 года Грицай, получив отказ в предоставлении справки от врача-невролога, угрожал ей убийством.

В мае 2018 года в г. Ростове-на-Дону из хулиганских побуждений обвиняемый повредил два легковых автомобиля.

В июне 2018 года, находясь около гостиницы «Дом туриста» в г. Миллерово Грицай и Силеев спровоцировали конфликт с постояльцами, который перерос в драку. В результате одному из инженеров был причинен средней тяжести вред здоровью.

Подсудимый Силеев в судебном заседании полностью признал свою вину, загладил причиненный потерпевшему вред, в связи с чем уголовное дело прекращено по примирению сторон.

Приговором Миллеровского районного суда Ростовской области Грицай признан виновным в инкриминируемых деяниях, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В прокуратуре уточнили, что обвиняемым инкриминировались преступления, предусмотренные пунктом «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), п. «г, д, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия), п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 2 ст. 167 УК РФ (повреждение имущества с причинением значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений).

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Подонок наказан: боксёр-изувер, пытавшийся убить инженера в Миллерово, осуждён (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1551284397

Метки: Новости

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