Боксёры-отморозки и полиция Миллерово: Виновные уходят от наказания? (ФОТО, ВИДЕО)

Ажиотаж с темы спал и, как было предсказано, очень хорошо заметно, что тема заматывается. Проверяющая комиссия уехала, и низы возвращают тему обратно в колею.

Из того, что знаю: привозили Грицая из СИЗО для проведения каких-то следственных действий. Силеева не привозили, о том, что он тоже якобы задержан, известно только лишь из передачи «Человек и закон».

Где он на самом деле — большой вопрос, он регулярно заходит на свои страницы в соцсетях, а это было бы сложно сделать, сидя в СИЗО.

Любопытно, как только следователям задается вопрос про Силеева, все — сразу рот закрывают. Буквально.

Спрашиваем следователей: «Его хоть задержали вообще?» Те прикидываются полными дураками: «Та он вообще никто, кому он нужен», на Грицая все крутят.

А на Грицае — старые дела. А толку с них? Дело о том, как он три года назад пырнул парня ножом, — закрыто по сроку давности. Дела об избиениях, по крайней мере два, оказались закрыты по примирению сторон, а узнали об этом пострадавшие только от этой комиссии, так получается.

А остальные случаи побоев местных жителей, так там вообще дела не возбуждались. Попробуй теперь что-то доказать? Время ушло. Грицай сухенький.

Официально объявили, что уволен участковый, тот, что на видео. И помощник дежурного, игнорировавший звонки администратора гостиницы. На него действительно завели дело по статье «Халатность». Но это и все «наказанные».

Сколько уволено из ОВД? Информация разная. От 6 до 12, включая участкового и помощника дежурного. Но!!! Просто уволены не в связи с этим делом, а лежали заявления по собственному без числа, вот их задним числом и уволили. Подчистили, так скажем, неугодных под шумок.

Росгвардейцам вообще ничего, как и их начальнику, зять которого — полицейский, приезжавший на место и здоровавшийся с Грицаем (кумовство форева!). Вызывали этих трех из Росгвардии в местный СК, опрашивали, но они же типа отдельная коммерческая структура, выехали на место, т. к. гостиница платила им официально за охрану.

Но! Сколько ни жала администратор тревожную кнопку — они не появлялись, игнорировали! Она тогда стала звонить им беспрерывно — они приехали. Ну и на видео видно, что делали — ничего.

Прокурор, якобы не видевший беспредела, творившегося годами, сидит на месте.

Бывший начальник ОВД по фамилии Любченко, работавший последние годы, сидит на новом месте. Он совсем недавно был переведен на новое место работы и недалеко от Миллерово, во время его работы в ОВД Миллерово закрывались дела на Грицая. Он никак не наказан. Он и сейчас начальник ОВД в другом городке и при исполнении, а значит, способен влиять на ход расследования.

И. о. начальника, руководивший ОВД во время происшествия, спокойно сидит у нового в замах. А значит, местное кумовство как было, так и осталось на месте.

Ну вот и все! Грицай, может, и сядет, но на сколько — это большой вопрос. Потому, что все старые дела закрыты, да и в самих делах все убрано — видео с камер и так далее. Так что по старым делам ему, скорее всего, все сойдет с рук. Несмотря на весь резонанс.

Силеев вообще непонятно, что за птица. Реально. Как говорят в городе: «Он как бог, он вроде и есть, но его как бы и нет».

В итоге

Короче, все как всегда. Ну, уволили участкового, прикрывавшего преступников, — ох, ну и наказание!!! Ну, дежурному дадут, может, условно для показухи за халатность. И то не факт. А все остальные — крышевавшие беспредел — все на своих местах!!!

Вобщем, факты нужны, а их нет. Все тишком да сапком. Никто ничего не знает. Ну, протянут месяц следствие по Грицаю, пока шумиха совсем не спадет, а там условку и «Гуляй, Вася!». Силеев — тот вообще не при делах, хотя именно он нанес первый удар, а драка, как говорится, начинается именно с первого удара.

По Силееву до сих пор не понятно, тёмная лошадка. Есть сестра, но у нее другая фамилия. Есть брат — тоже другая фамилия. Может, он вообще приемный какой-то? Брат в городе живет, сестра малолетняя в Москве и он был в Москве, походу усыновленный кем-то, а вот кем? Похоже, какая-никакая, а крыша у него есть. И при этом — московская.

Дошло до того, что Прокопенко, собственник гостиницы, где произошёл инцидент, уехал из города. Ему угрожают, за ним ведут слежку, видео с камер гостиницы забрал местный СК неофициально без оформления документов.

Прокопенко рассказал всю правду.

Короче, расследование дела по Миллерово, несмотря на весь резонанс, подтверждает худшие опасения. Дело замыливается, несмотря на вроде бы якобы интерес в реальном расследовании на самом верху.

Все, как всегда, через пятую точку, которая на букву Ж…

Буду держать руку на пульсе и, если понадобится, выводить резонанс дела на новую спираль. Благо, журналисты некоторых каналов проявили заинтересованность. А пока, подписывайтесь, будем вместе следить за развитием всей этой ситуации. Кумовство не пройдёт!!!

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Червонец Андрей