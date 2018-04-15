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Запад засомневался в деле Скрипаля

11:45. 15 апреля 2018 Просмотров - 141 Нет комментариев Опубликовал:

Все больше сомнений в объективности и неангажированности британской позиции в «деле Скрипаля» начинают высказывать западные СМИ. При этом используется ровно та же лексика, что и у самих английских политиков. Те самые, ставшие уже нарицательными «хайли лайкли».


Пред вами статья из швейцарской газеты «Schweizer Morgenpost». Швейцарский журналист так и пишет – возможно…

Источник: smopo.ch

Приказ об отравление от Терезы Мэй? – да, она сделала это!
Доказательства указывают на то, что российский двойной агент и его дочь, возможно, были отравлены британской разведкой. Приказ об отравлении могла дать только премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, поскольку убийства с ядом являются «женской чертой». Возможно, она заказала своё «орудие убийства» из секретной ядовитой лаборатории, которая исследует чрезвычайно опасное химическое и биологическое оружие, и находится всего в 8,51 километров от предполагаемого места преступления.

Ранее просочилась информация, что Скрипаль выразил сожаление о том, что являлся двойным агентом и хотел бы вернуться в Россию. Видимо, он должен был обменяться с Россией своими знаниями после его возвращения. Американские и британские спецслужбы могли узнать об этом, и чтобы предотвратить решили устроить «заговор об убийстве». Чтобы скрыть свое участие, оказалось удобно обвинить в произошедшем Россию. Говорят, что британцы заплатили Скрипалю 100 000 долларов, чтобы он предал своих коллег-соотечественников британской разведке МИ-6, работающих в качестве агентов в Европе.

Используемый в атаке нервно-паралитический яд, как предполагается, был спрятан в чемодане дочери Скрипаля Юлии, прежде чем она покинула Москву. Однако это означало бы, что самолет, экипаж, все пассажиры и даже московский аэропорт с персоналом должны были быть поражены ядом, но это не случилось.
Только через день после прибытия в Великобританию дочь и отец были обнаружены без сознания на скамейке перед торговым центром в Солсбери, и с тех пор находятся в больнице в критическом состоянии. Это указывает на то, что яд, скорее всего, ввели двум людям только там.

В 8,51 километрах по прямой и в 16 минут на машине (12 км) от Солсбери, от предположительного места преступления, на территории, называемой Портон-Даун, британцы уже десятилетиями разрабатывают и экспериментируют с химическим оружием. Пентагон, министерство обороны США, вложил около 70 миллионов долларов в Портон-Дауне в военные эксперименты с участием смертельных вирусов и химического оружия.
Британская секретная служба следила за каждым шагом Скрипаля до инцидента и всегда знала точно, где он каждую секунду находится. Когда сообщалось, что он рядом с Портоном-Дауном, яд, скорее всего, был доставлен в течение нескольких минут для отравления его и дочери. Оценив эти факты, остается только одно сказать о Терезе Май, которая в настоящее время лжет („Bliar«, англ. „ liar« означает „лжец«): «Да, она это сделала!».
Нельзя забывать, что англичане на протяжении веков вели войну со всем миром с миллиардами смертей, и в ходе которой они нападали и грабили 90 процентов всех стран мира. Коварство, ложь и предательство всегда были средством для достижения целей в её вероломной тактике. То, что никто не может действительно им доверять, доказали 600 лет британской войны против всего остального мира. Властные элиты Британии всегда выступали за то, что обычно называют «злом».

Для британской разведывательной службы, которая, несомненно, вовлечена в это дело, теперь наступят тяжелые времена, поскольку британские граждане потребуют ответить на вопросы. Поможет ли им раскрытие полной правды, более чем сомнительно. Им угрожает полное уничтожение существующего аппарата»

Источник: nstarikov.ru

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