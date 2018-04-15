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“Победа” Трампа: “сверхумные” ракеты США были сбиты устаревшим советским комплексом ПВО

12:01. 15 апреля 2018 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:

Прошло более суток с удара коалиции США по Сирии, однако уже сейчас в стране практически ничего не напоминает о нем.  Почему? Просто потому, что большая часть ракет не достигла своих целей и была уничтожена сирийским ПВО. Те же ракеты, что достигли своих целей, нанесли минимальный урон – даже техника сирийской армии не пострадала! Сегодня практически все последствия удара по Сирии устранены.

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При этом важно отм5етить, что на вооружении в Сирии стоят устаревшие образцы ПВО, которые были произведены еще в Советском Союзе. В связи с этим встает закономерный вопрос – а где же те самые «новые красивые и умные ракеты», которыми, брызжа слюной, грозил всем Дональд Трамп? Всего было выпущено 103 ракеты, 71 из которых была сбита техникой, возрастом в 30-50 лет – это и есть ваше «сверхумное» оружие? С-125, к примеру, начал производится еще в 1961 году – и этот комплекс с успехом справился с уничтожением «сверхновых» американских ракет. Это полнейшее фиаско.

Между тем, Дональд Трамп продолжает писать в «Твиттер» об американском величии: «Идеально исполненный удар. Лучшего результата не может быть. Миссия выполнена», - пишет американский президент. Честно говоря, не знаю, на кого может быть направлен сей посыл – очевидно, что он подействует только на того, кто кроме «Твиттера» Трампа ничего не читает. Это был, без преувеличения, полнейший провал американского ВПК, о котором, вероятно, Трампу просто стыдно говорить, вот и приходится постить откровенный бред.

Сложно представить, какого «успеха» достигнет коалиция США, когда в Сирию будут доставлены современные комплексы С-300. При этом российский Генштаб уже заявил, что в связи с последними событиями этот вопрос будет решен в самые короткие сроки. Тогда, наверное, Трам будет сам факт запуска ракет называть своей «победой», если, конечно, вообще осмелится на повторение подобного шага.

Без всякого сомнения, вчера мы наблюдали полнейший позор коалиции США, и не только потому, что они решились на нанесение удара в нарушении всех международных законов, но и потому, что этой атакой Запад показал свою беззубость. «Сверхумные» ракеты, на запуск которых США потратили около 150 миллионов долларов, практически полностью были уничтожены устаревшей советской техникой. Колоссальный удар по американскому имиджу и самолюбию.

 

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