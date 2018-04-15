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Мы были сыты, счастливы и готовы к труду-обороне…

20:47. 15 апреля 2018 Просмотров - 164 2 коммент. Опубликовал:
Про советское детство

Галина Иванкина


Мне несказанно повезло в жизни! Я поняла это, когда прочитала ряд воспоминаний-откровений о кошмарном и лютом советском детстве, написанные блогерами, политиками и публицистами. Они будто бы сговорились рассказывать всем про липкую кашу в детском саду, холодный, осклизлый омлет в школе, подтухшие котлеты в пионерском лагере и вонючий кофе (срам и помои!) в студенческой столовой.

Особо мерзко их кормили «на картошке», то бишь на сельхозработах, куда загоняли будущих корифеев науки — помогать колхозникам собирать урожай. Это напомнило сцену из какого-то американского док. фильма, где битые мужьями домохозяйки сидели в уютных креслах и выбалтывали психологу все свои …детские обиды. Именно – детские. Мол, освободи прошлое от пут и развяжешь узлы в настоящем. Тогда-то и полегчает.




Ещё бытуют клубы анонимных алкоголиков, например, или ВИЧ-инфицированных. У нас — не то. В наших краях сформировался кружок пострадавших от советского общепита. Клуб Недоедальцев и Пострадальцев. А мне, как выяснилось, просто по-вез-ло! Не было у нас прогорклых сырников и железобетонных саек. И кефир — вкусный, как о том говорит инопланетный персонаж Весельчак из «Гостьи…» Да! Моя бабушка, если и стояла в очередях за колбасой или мясом, то никогда не брала меня с собой (ещё одна психотравма, описанная недоедальцами — это стояние на морозе за каким-нибудь деликатесом – с непременной старенькой бабушкой, которую априори жалко). Впрочем, я никогда не была фанатом колбасно-сосисочных изделий, посему и тут мне подфартило — я прекрасно обходилась без финского сервелата, за который убивались предки недоедальцев.



В моём советском детстве имелись новогодние мандарины, подарочные (тоже новогодние) наборы конфет — кремлёвские башенки, дивно пахнущие настоящим шоколадом, нормальная школьная столовка (нет, я училась не этих ваших элит-питомниках с ин-язами, а в обычной дворовой школе). Моя бабушка неплохо готовила, и котлеты у неё получались именно котлетами, а не тем, о чём вы там пишете, многоуважаемые недоедальцы. Может, будем честными наконец-то? Быть может, вашей маме было попросту некогда баловать вас разносолами? — она всё-таки работала, как подавляющее большинство женщин Страны Советов. Так, яишенку — себе, вам и папе — он всё равно читает «Советский спорт» и ему всё равно, чем «заедать» Рената Дасаева и Елену Водорезову. Или бабушка полагала, что хлеб с маслом и чай с сахаром — лучший завтрак? Её можно понять, учитывая голодноватую юность и военные будни.



Или вы никак не можете накушаться ананасов, которые наконец-то хлынули в 1990-х? Такое, право, ощущение, что некоторые наши современники пытаются списать какие-то нынешние проблемы на …кашу в детском саду (прямо, как те отчаянные домохозяйки – мужьями битые об печку. Или обо что там на Оклахомщине бьют wives and скво?) А мне-то как повезло — я и в детский сад не ходила. Летом — на даче — мы варили варенье и делали прочие заготовки на зиму. Старые — еще послевоенные яблони. Кусты смородины. Дедушка ездил в совхоз «Матвеевский» – выбирать саженцы. Клубника. Повезло мне — дедушка мало того, что до 80 лет ходил на работу, он ещё и в огороде копался. Советские дачи были некий аналогом старорежимных имений — по сути и по духу — а порядочная барыня (из курса классической литературы) завсегда варила крыжовенное да вишнёвое. Бабушка и варила. А у недоедальцев и пострадальцев были какие-то печальные бабули — кормили отварной докторской колбаской и плохо прожаренной картошкой. Точнее — неправильно жареной.



Безусловно, у нас был особый доступ к благам социализма — моя мама работала в министерстве, а потом – в конторе с фирменным лейблом «Зарубежтрансстрой». Да. Там были пресловутые «заказы» с чёрной икрой, колбасой формата «салями» и ещё какими-нибудь солёными орешками импортного развеса. Так я же и не спорю — повезло! А в 1984 году она привезла мне из дьюти-фри коробку датского печенья. Волшебная вещь, если оно настоящее! Но я и наше — овсяное любила кушать. И «Юбилейное» до сих пор люблю. В моём детстве были вкусные глазированные сырки, купленные в обычном гастрономе и нормальное сливочное масло, купленное там же. Недавно прошла реклама на ТВ — как раз рекламировали сырки. Угадайте с трёх заходов, как он называются?



Ладно, скажу: «Советские традиции». С чего бы вдруг нынешним бизнес-боссам давать своей продукции заведомо проигрышное имя? Деловые люди весьма озабочены проблемой нейминга — то есть буквально «называния» того или иного товара для его удачной реализации. (Заодно, раз уж вы сё ещё здесь – посоветую прочесть классику жанра — Филипп Котлер «Основы маркетинга»). Хлебобулочные изделия также не вызывали никаких отрицательных эмоций. Мягкость хлеба проверялась специальной ложечкой, прилагавшейся (привязанной, прикрученной) к витрине. А ещё там водились рогалики, булочки за 3 копейки, булка «Свердловская» бублики и прочие бараночки. Вспоминайте! Вам – тоже повезло. Некоторые тут пишут, что им баранки формата «челночек» (такие длинные) привозили из соседнего городка. А так — дефицит. Опять же не спорю — у каждого был свой СССР и свои баранки.



Да. Растворимый кофе считался дефицитом, как и чай в пакетиках — особенно с добавками. Помню восторг, который вызвал привезённый из-за рубежа пакетированный Pickwick. Или всё те же пресловутые жвачки. Или — финские конфеты с ликёром Fazer. Диковина-хреновина. Примерно, как в том самом фильме «Икра заморская — баклажанная!» Ну, теперь-то вы упились дрянной растворяшкой в своих офисах? Нажевались всяческого бабл-гама? Поняли, что чай должен быть не в красивых пакетиках, а именно — чай? И можно с тортом. Помните «Подарочный» с орешками? Или «Полёт» из безе? А, может, «Птичье молоко»? Вот оно, да, тоже — в дефиците было. А сейчас — дефицита нет, а вкуса — тоже. Точнее, он есть, но за дорого. Наверное, это правильно. Я — за цивилизованный капитализм (раз мы его избрали, как лучший из путей), но и ругать советское детство, мазать его какой-то липкой кашей — ни-ни. Мы были сыты, счастливы и готовы к труду-обороне, чего и вашим детям желаю искренне.



Автор: Галина Иванкина
Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: воспоминания, детство, ссср
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  • 544 466
    Werwolf 15 апреля 2018 в 21:35 Ссылка Пометить
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    Ну, далеко не всем так повезло!

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  • 1692 1120
    Oleg 15 апреля 2018 в 22:02 Ссылка Пометить
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    За СССР те, кто не любит разгильдяйство и расхитительство. Тест.
    P.S. Антисоветчики и несуны были героями киножурнала “Фитиль”, а сейчас стали троллями на сайте ЯП, поддерживающими антисоциалистический путь “развития”.

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